Водородли автомобил 653 км/соат тезликка чиқиб, рекорд ўрнатди
Британиялик машҳур пойгачи Энди Грин водород билан ишлайдиган ички ёнув двигателига эга автомобилда 653,9 км/соат тезликка эришиб, янги жаҳон рекордини қайд этди. Рекорд АҚШнинг Юта штатидаги Бонневил туз текислигида ўрнатилган.
Янги натижа аввалги 298,5 км/соатлик рекорддан икки баравардан ҳам юқори бўлди. Узунлиги 9,75 метр бўлган автомобил JCB компанияси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, унинг иккита водород двигатели жами 1600 от кучи ишлаб чиқаради.
Қайд этилишича, лойиҳа нафақат юқори тезликни, балки водород ёқилғисидан фойдаланадиган двигателларнинг имкониятларини намойиш этишга қаратилган. Шу жиҳатдан янги рекорд экологик тоза ёқилғилар асосидаги технологиялар учун ҳам муҳим синов бўлди.
64 ёшли Энди Грин тезлик рекордлари борасида тажрибали спортчи ҳисобланади. У 1997 йилда Thrust SSC реактив автомобилида 1228 км/соат тезликка чиқиб, овоз тўсиғини бузган. Ушбу мутлақ қуруқлик тезлиги рекорди ҳозиргача янгиланмаган.
…