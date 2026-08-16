Абдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордлар
Абдулманап Нурмагомедов яратган мактаб UFCга икки буюк чемпион — Хабиб Нурмагомедов ва Ислом Махачевни етиштирди. Ислом Махачев чемпионлик жангларида 7 та ғалабага эришган бўлса, Хабиб Нурмагомедов бу кўрсаткичда 4 та ғалабага эга. Хабиб Нурмагомедов фаолиятини мағлубияциз 29:0 натижа билан якунлаган, Ислом Махачев эса икки вазн тоифасида чемпионликка эришиб, фаолиятини давом эттирмоқда.
Абдулманап Нурмагомедов яратган мактаб UFC тарихига бир эмас, икки буюк чемпионни тақдим этди. Хабиб Нурмагомедов октагонни мағлубият нималигини билмай тарк этган бўлса, Ислом Махачев устозининг меросини давом эттирибгина қолмай, айрим кўрсаткичларда уни ортда қолдиришга ҳам улгурди.
Таққослаш учун битта рақамнинг ўзи етарли: Исломнинг чемпионлик жангларидаги ғалабалари 7 та, Хабибники эса 4 та эканлиги маълум.
Бир уядан чиққан икки чемпион
Хабиб ва Исломнинг йўли тасодифан кесишмаган.
Иккаласи ҳам Абдулманап Нурмагомедов шакллантирган Доғистон кураш мактабида улғайди. Қатъий интизом, юқори даражадаги грэпплинг, жисмоний тайёргарлик ва босим остида ҳам режадан чекинмаслик кейинчалик иккала спортчининг UFCдаги асосий қуролига айланди.
Шу боис Хабиб фаолиятини якунлаганидан кейин кўпчиликнинг нигоҳлари Исломга қаратилди.
Савол битта эди:
у Хабиб қолдирган баландликка чиқа оладими?
Бугун бу саволнинг ўзи эскириб бормоқда. Энди муҳокама бошқача: Ислом айрим кўрсаткичларда устозининг энг машҳур шогирдини қанчалик ортда қолдиради?
Хабиб — мағлубиятсиз якунланган тарих
Хабиб Нурмагомедовнинг мероси биринчи навбатда унинг мукаммал профессионал рекорди билан боғлиқ.
У фаолиятини мағлубиятсиз якунлади ва UFC енгил вазн дивизионида узоқ вақт ҳукмронлик қилди.
Унинг чемпионлик даврида Конор Макгрегор, Дастин Порье ва Жастин Гэтжи каби юқори даражадаги рақибларга қарши жанглар бутун MMA олами диққат марказида бўлди.
Хабибнинг энг кучли жиҳати шунда эдики, рақиблар унинг қандай жанг қилишини деярли биларди — аммо барибир уни тўхтатиш жуда қийин эди.
Ислом эса ҳали тўхтамаяпти
Ислом Махачевга эса бошқача вазифа тушди.
У Хабибдан кейинги даврда чемпионлик босимини қабул қилиб, ўз номини мустақил афсонага айлантириши керак эди.
Махачев чемпионлик жангларида турли услубдаги кучли рақибларни мағлуб этиб, ғалабали сериясини давом эттирди. Кейин эса янада каттароқ мақсад сари қадам ташлаб, иккинчи вазн тоифасида ҳам чемпионлик чўққисига чиқди.
Шу тариқа Абдулманап мактабининг яна бир вакили UFC тарихида икки дивизион билан боғлиқ улкан натижа қайд этди.
Уларнинг рақамлари: 7 ва 4
Тарқалган инфографика икки спортчининг чемпионлик жангларидаги натижасини жуда содда тарзда таққослайди.
Ислом Махачев — 7 та ғалаба.
Хабиб Нурмагомедов — 4 та ғалаба.
Бу рақам Исломнинг чемпион сифатида қанчалик катта масофани босиб ўтганини кўрсатади.
Бироқ бундай таққослашда муҳим жиҳат бор: Хабиб фаолиятини нисбатан эрта якунлади. Агар у октагонда яна бир неча йил қолганида, унинг чемпионлик жанглари сони ҳам анча кўпайиши мумкин эди.
Шунинг учун бу икки карьерани фақат рақамлар билан баҳолаш тўлиқ манзарани бермайди.
Исломнинг устунлиги — узоқроқ чемпионлик йўли
Хабибнинг тарихи — мукаммал якунланган карьера тарихи.
Исломники эса ҳали ёзилишда давом этмоқда.
Шу нуқта улар ўртасидаги энг катта фарқ бўлиши мумкин.
Хабиб 29:0 натижа билан кетди ва спортчилар жуда кам ҳолатда эришадиган ишни қилди — чўққида турган пайтида тўхтади.
Ислом эса янги рекордлар ортидан боришда давом этмоқда. Унинг чемпионлик жанглари сони ҳам, умумий ғалабали серияси ҳам ўсиб бормоқда.
Абдулманапнинг энг катта ғалабаси балки шу бўлгандир
Хабиб ва Ислом ҳақида гап кетганда чемпионлик камарлари, рекордлар ва катта жанглар биринчи ўринга чиқади.
Аммо уларнинг тарихи ортида яна бир исм бор — Абдулманап Нурмагомедов.
У фақат бир чемпион тайёрламаган.
У шундай тизим ва мактаб яратдики, биринчи буюк чемпион кетганидан кейин унинг ўрнини яна бир юқори даражадаги спортчи эгаллади.
Хабиб октагондан кетгач, бу мактабнинг тарихи тугамади.
Аксинча, Ислом уни янги босқичга олиб чиқди.
Хабибми ёки Ислом — ким буюкроқ?
Бу саволга ҳозирча битта рақам билан жавоб бериш қийин.
Хабибда — мағлубиятсиз 29:0 карьера, улкан таъсир ва тарихий жанглар.
Исломда — кўпроқ чемпионлик жанглари, узоқ ғалабали серия ва икки вазн тоифасида чўққига чиқиш каби натижалар.
Бироқ иккаласини бир-бирига қарши қўйишдан кўра, уларни битта буюк спорт мактабининг икки даври сифатида кўриш ҳам мумкин.
Абдулманап уясидан чиққан биринчи полапон мағлубиятсиз учиб кетди. Иккинчиси эса ҳали қанот қоқишда давом этмоқда — ва унинг чегараси қаердалигини ҳозирча ҳеч ким билмайди.
Сизнингча, карьера охирига келиб Ислом Махачев Хабиб Нурмагомедовдан ҳам буюкроқ мерос қолдира оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…