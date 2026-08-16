Абдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордлар

·5·Спорт
Абдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордлар
Қисқача

Абдулманап Нурмагомедов яратган мактаб UFCга икки буюк чемпион — Хабиб Нурмагомедов ва Ислом Махачевни етиштирди. Ислом Махачев чемпионлик жангларида 7 та ғалабага эришган бўлса, Хабиб Нурмагомедов бу кўрсаткичда 4 та ғалабага эга. Хабиб Нурмагомедов фаолиятини мағлубияциз 29:0 натижа билан якунлаган, Ислом Махачев эса икки вазн тоифасида чемпионликка эришиб, фаолиятини давом эттирмоқда.

Абдулманап Нурмагомедов яратган мактаб UFC тарихига бир эмас, икки буюк чемпионни тақдим этди. Хабиб Нурмагомедов октагонни мағлубият нималигини билмай тарк этган бўлса, Ислом Махачев устозининг меросини давом эттирибгина қолмай, айрим кўрсаткичларда уни ортда қолдиришга ҳам улгурди.

Таққослаш учун битта рақамнинг ўзи етарли: Исломнинг чемпионлик жангларидаги ғалабалари 7 та, Хабибники эса 4 та эканлиги маълум.

Бир уядан чиққан икки чемпион

Хабиб ва Исломнинг йўли тасодифан кесишмаган.

Иккаласи ҳам Абдулманап Нурмагомедов шакллантирган Доғистон кураш мактабида улғайди. Қатъий интизом, юқори даражадаги грэпплинг, жисмоний тайёргарлик ва босим остида ҳам режадан чекинмаслик кейинчалик иккала спортчининг UFCдаги асосий қуролига айланди.

Шу боис Хабиб фаолиятини якунлаганидан кейин кўпчиликнинг нигоҳлари Исломга қаратилди.

Савол битта эди:

у Хабиб қолдирган баландликка чиқа оладими?

Бугун бу саволнинг ўзи эскириб бормоқда. Энди муҳокама бошқача: Ислом айрим кўрсаткичларда устозининг энг машҳур шогирдини қанчалик ортда қолдиради?

Хабиб — мағлубиятсиз якунланган тарих

Хабиб Нурмагомедовнинг мероси биринчи навбатда унинг мукаммал профессионал рекорди билан боғлиқ.

У фаолиятини мағлубиятсиз якунлади ва UFC енгил вазн дивизионида узоқ вақт ҳукмронлик қилди.

Унинг чемпионлик даврида Конор Макгрегор, Дастин Порье ва Жастин Гэтжи каби юқори даражадаги рақибларга қарши жанглар бутун MMA олами диққат марказида бўлди.

Хабибнинг энг кучли жиҳати шунда эдики, рақиблар унинг қандай жанг қилишини деярли биларди — аммо барибир уни тўхтатиш жуда қийин эди.

Ислом эса ҳали тўхтамаяпти

Ислом Махачевга эса бошқача вазифа тушди.

У Хабибдан кейинги даврда чемпионлик босимини қабул қилиб, ўз номини мустақил афсонага айлантириши керак эди.

Махачев чемпионлик жангларида турли услубдаги кучли рақибларни мағлуб этиб, ғалабали сериясини давом эттирди. Кейин эса янада каттароқ мақсад сари қадам ташлаб, иккинчи вазн тоифасида ҳам чемпионлик чўққисига чиқди.

Шу тариқа Абдулманап мактабининг яна бир вакили UFC тарихида икки дивизион билан боғлиқ улкан натижа қайд этди.

Уларнинг рақамлари: 7 ва 4

Тарқалган инфографика икки спортчининг чемпионлик жангларидаги натижасини жуда содда тарзда таққослайди.

Бу рақам Исломнинг чемпион сифатида қанчалик катта масофани босиб ўтганини кўрсатади.

Бироқ бундай таққослашда муҳим жиҳат бор: Хабиб фаолиятини нисбатан эрта якунлади. Агар у октагонда яна бир неча йил қолганида, унинг чемпионлик жанглари сони ҳам анча кўпайиши мумкин эди.

Шунинг учун бу икки карьерани фақат рақамлар билан баҳолаш тўлиқ манзарани бермайди.

Исломнинг устунлиги — узоқроқ чемпионлик йўли

Хабибнинг тарихи — мукаммал якунланган карьера тарихи.

Исломники эса ҳали ёзилишда давом этмоқда.

Шу нуқта улар ўртасидаги энг катта фарқ бўлиши мумкин.

Хабиб 29:0 натижа билан кетди ва спортчилар жуда кам ҳолатда эришадиган ишни қилди — чўққида турган пайтида тўхтади.

Ислом эса янги рекордлар ортидан боришда давом этмоқда. Унинг чемпионлик жанглари сони ҳам, умумий ғалабали серияси ҳам ўсиб бормоқда.

Абдулманапнинг энг катта ғалабаси балки шу бўлгандир

Хабиб ва Ислом ҳақида гап кетганда чемпионлик камарлари, рекордлар ва катта жанглар биринчи ўринга чиқади.

Аммо уларнинг тарихи ортида яна бир исм бор — Абдулманап Нурмагомедов.

У фақат бир чемпион тайёрламаган.

У шундай тизим ва мактаб яратдики, биринчи буюк чемпион кетганидан кейин унинг ўрнини яна бир юқори даражадаги спортчи эгаллади.

Хабиб октагондан кетгач, бу мактабнинг тарихи тугамади.

Аксинча, Ислом уни янги босқичга олиб чиқди.

Хабибми ёки Ислом — ким буюкроқ?

Бу саволга ҳозирча битта рақам билан жавоб бериш қийин.

Хабибда — мағлубиятсиз 29:0 карьера, улкан таъсир ва тарихий жанглар.

Исломда — кўпроқ чемпионлик жанглари, узоқ ғалабали серия ва икки вазн тоифасида чўққига чиқиш каби натижалар.

Бироқ иккаласини бир-бирига қарши қўйишдан кўра, уларни битта буюк спорт мактабининг икки даври сифатида кўриш ҳам мумкин.

Абдулманап уясидан чиққан биринчи полапон мағлубиятсиз учиб кетди. Иккинчиси эса ҳали қанот қоқишда давом этмоқда — ва унинг чегараси қаердалигини ҳозирча ҳеч ким билмайди.

Сизнингча, карьера охирига келиб Ислом Махачев Хабиб Нурмагомедовдан ҳам буюкроқ мерос қолдира оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Абдулманап НурмагомедовХабиб НурмагомедовИслом МахачевЮФСКонор Макгрегор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиРубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиБугун, 12:39Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Бугун, 12:27Лионель Месси кетма-кет учинчи пеналтини ўтказиб юбордиЛионель Месси кетма-кет учинчи пеналтини ўтказиб юбордиБугун, 12:11Энсо Фернандес "Стамфорд Бридге"да ҳуштакбозликка учрадиЭнсо Фернандес "Стамфорд Бридге"да ҳуштакбозликка учрадиБугун, 11:58Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!Бугун, 11:54Ҳакамлар қайдномаси ошкор бўлди: Махачев - Гэрри жанги қандай баҳоланди?Ҳакамлар қайдномаси ошкор бўлди: Махачев - Гэрри жанги қандай баҳоланди?Бугун, 11:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди