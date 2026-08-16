АҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилди
АҚШнинг Вашингтон штати соҳилларида ташлаб кетилган 12 метрлик қайиқдан 60 та мушук қутқариб олинди. Мушуклар 6 август куни Такома шаҳри яқинидаги Оуен соҳилида аниқланиб, охиргиси 11 август куни кемадан олиб чиқилди. Уларнинг аксарияти қўрққан ва оч қолган ҳолатда бўлган, қутқарув ишлари бир ҳафта давом этган. Полиция кемада яна ҳайвонлар қолган бўлиши мумкинлигини билдириб, аҳолидан бу ҳақда хабар беришни сўради.
АҚШнинг Вашингтон штати соҳилларида ташлаб кетилган қайиқдан 60 та мушук топилиб, қутқариб олинди. Бу ҳақда маҳаллий полицияга таяниб, CBS News хабар берди.
Узунлиги 12 метр бўлган қайиқ август ойи бошида Такома шаҳри яқинидаги Оуэн соҳилида аниқланган. Полиция илк бор 6 август куни кема ҳақида хабар топган ва унинг ичида оғир шароитда яшаётган ўнлаб мушукларни аниқлаган.
Полиция ҳамда ҳайвонларни муҳофаза қилиш хизмати ходимлари бир ҳафта давомида кемани синчиклаб текшириб, мушукларни эҳтиёткорлик билан олиб чиқди. 11 август куни охирги мушук ҳам қутқарилди.
Такома полицияси барча мушуклар олиб чиқилганига ишонч ҳосил қилинганини, бироқ улар яширинишга жуда уста бўлгани сабабли кемада яна ҳайвонлар қолган бўлиши мумкинлигини маълум қилди.
Қутқарувчиларнинг айтишича, мушукларнинг аксарияти қўрққан ва оч қолган ҳолатда бўлган. Уларни хавфсиз олиб чиқиш учун сабр, ғамхўрлик ва катта жамоавий меҳнат талаб этилган.
Полиция аҳолидан кемада яна мушукларни кўриб қолишса, хабар беришни сўради. Шунингдек, фуқароларга ташландиқ кема бортига чиқмаслик тавсия этилди. Агар эгаси қайтиб келмаса, ҳокимият уни соҳилдан олиб ташлашни режалаштирмоқда.
Такома қоидаларига кўра, бир хонадонда кўпи билан 6 та мушук ёки ит боқиш мумкин. Полиция тергов тафсилотларини ошкор қилмаган бўлса-да, мазкур ҳолат ҳайвонларга шафқатсиз муносабатда бўлиш ва уларни қаровсиз қолдириш нуқтаи назаридан баҳоланиши мумкин.
Аввалроқ Тоби лақабли мушукда 28 та бармоқ борлиги аниқланиб, жаҳон рекорди ўрнатилгани ҳақида хабар берилган эди.
…