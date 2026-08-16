АҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилди

·6·Дунё
АҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилди
Қисқача

АҚШнинг Вашингтон штати соҳилларида ташлаб кетилган 12 метрлик қайиқдан 60 та мушук қутқариб олинди. Мушуклар 6 август куни Такома шаҳри яқинидаги Оуен соҳилида аниқланиб, охиргиси 11 август куни кемадан олиб чиқилди. Уларнинг аксарияти қўрққан ва оч қолган ҳолатда бўлган, қутқарув ишлари бир ҳафта давом этган. Полиция кемада яна ҳайвонлар қолган бўлиши мумкинлигини билдириб, аҳолидан бу ҳақда хабар беришни сўради.

АҚШнинг Вашингтон штати соҳилларида ташлаб кетилган қайиқдан 60 та мушук топилиб, қутқариб олинди. Бу ҳақда маҳаллий полицияга таяниб, CBS News хабар берди.

Узунлиги 12 метр бўлган қайиқ август ойи бошида Такома шаҳри яқинидаги Оуэн соҳилида аниқланган. Полиция илк бор 6 август куни кема ҳақида хабар топган ва унинг ичида оғир шароитда яшаётган ўнлаб мушукларни аниқлаган.

Полиция ҳамда ҳайвонларни муҳофаза қилиш хизмати ходимлари бир ҳафта давомида кемани синчиклаб текшириб, мушукларни эҳтиёткорлик билан олиб чиқди. 11 август куни охирги мушук ҳам қутқарилди.

Такома полицияси барча мушуклар олиб чиқилганига ишонч ҳосил қилинганини, бироқ улар яширинишга жуда уста бўлгани сабабли кемада яна ҳайвонлар қолган бўлиши мумкинлигини маълум қилди.

Қутқарувчиларнинг айтишича, мушукларнинг аксарияти қўрққан ва оч қолган ҳолатда бўлган. Уларни хавфсиз олиб чиқиш учун сабр, ғамхўрлик ва катта жамоавий меҳнат талаб этилган.

Полиция аҳолидан кемада яна мушукларни кўриб қолишса, хабар беришни сўради. Шунингдек, фуқароларга ташландиқ кема бортига чиқмаслик тавсия этилди. Агар эгаси қайтиб келмаса, ҳокимият уни соҳилдан олиб ташлашни режалаштирмоқда.

Такома қоидаларига кўра, бир хонадонда кўпи билан 6 та мушук ёки ит боқиш мумкин. Полиция тергов тафсилотларини ошкор қилмаган бўлса-да, мазкур ҳолат ҳайвонларга шафқатсиз муносабатда бўлиш ва уларни қаровсиз қолдириш нуқтаи назаридан баҳоланиши мумкин.

Аввалроқ Тоби лақабли мушукда 28 та бармоқ борлиги аниқланиб, жаҳон рекорди ўрнатилгани ҳақида хабар берилган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

66 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилди66 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилдиБугун, 10:47Жанубий Кореяда 11 та имплант қўйдирган аёл вафот этдиЖанубий Кореяда 11 та имплант қўйдирган аёл вафот этдиБугун, 00:33АҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланганАҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланганКеча, 23:53Бразилияда ўғлини ўлдириш учун ChatGPT’дан маслаҳат олган ота қўлга тушдиБразилияда ўғлини ўлдириш учун ChatGPT’дан маслаҳат олган ота қўлга тушдиКеча, 18:18Полиция ити Деке учун ноодатий муолажа: тишларига титан қоплама ўрнатилдиПолиция ити Деке учун ноодатий муолажа: тишларига титан қоплама ўрнатилдиКеча, 17:48Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?Кеча, 17:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди