SpaceX иккита Falcon 9 ракетасини рекорд муддатда фазога учирди
SpaceX компанияси 15-август куни атиги 38,5 дақиқа оралиғида иккита Falcon 9 ракетасини муваффақиятли учириб, янги тезлик рекордини ўрнатди. Дастлаб Флорида штатидаги Канаверал бурнидан Глобалстар гуруҳига оид саккизта сунъий йўлдош учирилди ва B1090 биринчи босқичи 14-парвозидан сўнг Ландинг Зоне 40 майдончасига қайтди.
Аэрокосмик саноатида янги тезлик рекорди ўрнатилди: ixbt.com маълумотига кўра, Elon Musk'га тегишли SpaceX компанияси атиги 38,5 дақиқа оралиғида иккита Falcon 9 ракетасини муваффақиятли учиришга муваффақ бўлди. Ушбу кетма-кет орбитал старлар глобал космос саноатида логистика ва технологик тайёргарлик даражаси нақадар ўсганини кўрсатувчи муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур амалиёт 15-август куни амалга оширилди. Дастлаб Флорида штатидаги Канаверал бурнидан навбатдаги Глобалстар гуруҳига оид саккизта сунъий йўлдошни пастки орбитага олиб чиқувчи ракета фазога кўтарилди. Ушбу миссия учун B1090 русумли биринчи босқичдан фойдаланилди ва у ўзининг ўн тўртинчи парвозини муваффақиятли якунлади.
Космик тезлик ва босқичларни қайтаришПарвоз бошланганидан тахминан саккиз дақиқа ўтгач, Falcon 9 ракетасининг биринчи босқичи Ерга муваффақиятли қайтиб келди. У ўнга яқин масофадаги Ландинг Зоне 40 қўниш майдончасига юмшоқ тарзда қўнди. Ушбу старт жорий йилда Флорида космик қирғоғидан амалга оширилган эллик иккинчи орбитал старт сифатида тарихга кирди.
Биринчи ракета ҳамон фазода парвозни давом эттириб, юқори босқич вазифасини бажараётган бир вақтда, SpaceX мутахассислари Калифорниядаги Ванденберг базасида иккинчи стартга қизғин ҳозирлик кўраётган эди. Иккинчи Falcon 9 ракета ташувчиси АҚШ Космик кучларининг махфий юкини орбитал фазога олиб чиқди.
Муҳим тарихий марраУССФ-366 деб номланган ушбу махфий миссия доирасида фазога чиқарилган фойдали юкнинг тайинланиши ва таркиби ҳозирча сир сақланмоқда. Бу борада расмий идоралар ҳам, компания вакиллари ҳам қўшимча маълумот беришмаган.
Иккинчи ракета таркибида фойдаланилган B1088 босқичи ҳам ўз вазифасини аъло даражада бажарди. Стартдан сўнг у Тинч океанидаги Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу деб номланган автоном денгиз платформасига муваффақиятли қўнди.
Мазкур муваффақиятли қўниш SpaceX учун яна бир йирик ютуқни таъминлади. Хабар қилинишича, айнан шу қўниш Falcon ракеталарининг биринчи босқичлари Ерга қайтарилган тарихидаги 650-муваффақиятли ҳолат сифатида қайд этилди.
…