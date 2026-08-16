SpaceX иккита Falcon 9 ракетасини рекорд муддатда фазога учирди

·2·Техно
SpaceX иккита Falcon 9 ракетасини рекорд муддатда фазога учирди
Қисқача

SpaceX компанияси 15-август куни атиги 38,5 дақиқа оралиғида иккита Falcon 9 ракетасини муваффақиятли учириб, янги тезлик рекордини ўрнатди. Дастлаб Флорида штатидаги Канаверал бурнидан Глобалстар гуруҳига оид саккизта сунъий йўлдош учирилди ва B1090 биринчи босқичи 14-парвозидан сўнг Ландинг Зоне 40 майдончасига қайтди.

Аэрокосмик саноатида янги тезлик рекорди ўрнатилди: ixbt.com маълумотига кўра, Elon Musk'га тегишли SpaceX компанияси атиги 38,5 дақиқа оралиғида иккита Falcon 9 ракетасини муваффақиятли учиришга муваффақ бўлди. Ушбу кетма-кет орбитал старлар глобал космос саноатида логистика ва технологик тайёргарлик даражаси нақадар ўсганини кўрсатувчи муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур амалиёт 15-август куни амалга оширилди. Дастлаб Флорида штатидаги Канаверал бурнидан навбатдаги Глобалстар гуруҳига оид саккизта сунъий йўлдошни пастки орбитага олиб чиқувчи ракета фазога кўтарилди. Ушбу миссия учун B1090 русумли биринчи босқичдан фойдаланилди ва у ўзининг ўн тўртинчи парвозини муваффақиятли якунлади.

Космик тезлик ва босқичларни қайтариш

Парвоз бошланганидан тахминан саккиз дақиқа ўтгач, Falcon 9 ракетасининг биринчи босқичи Ерга муваффақиятли қайтиб келди. У ўнга яқин масофадаги Ландинг Зоне 40 қўниш майдончасига юмшоқ тарзда қўнди. Ушбу старт жорий йилда Флорида космик қирғоғидан амалга оширилган эллик иккинчи орбитал старт сифатида тарихга кирди.

Биринчи ракета ҳамон фазода парвозни давом эттириб, юқори босқич вазифасини бажараётган бир вақтда, SpaceX мутахассислари Калифорниядаги Ванденберг базасида иккинчи стартга қизғин ҳозирлик кўраётган эди. Иккинчи Falcon 9 ракета ташувчиси АҚШ Космик кучларининг махфий юкини орбитал фазога олиб чиқди.

Муҳим тарихий марра

УССФ-366 деб номланган ушбу махфий миссия доирасида фазога чиқарилган фойдали юкнинг тайинланиши ва таркиби ҳозирча сир сақланмоқда. Бу борада расмий идоралар ҳам, компания вакиллари ҳам қўшимча маълумот беришмаган.

Иккинчи ракета таркибида фойдаланилган B1088 босқичи ҳам ўз вазифасини аъло даражада бажарди. Стартдан сўнг у Тинч океанидаги Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу деб номланган автоном денгиз платформасига муваффақиятли қўнди.

Мазкур муваффақиятли қўниш SpaceX учун яна бир йирик ютуқни таъминлади. Хабар қилинишича, айнан шу қўниш Falcon ракеталарининг биринчи босқичлари Ерга қайтарилган тарихидаги 650-муваффақиятли ҳолат сифатида қайд этилди.

SpaceXFalcon 9РакетаКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқдаHonor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 11:59Samsung яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга сунъий интеллектни жорий этмоқдаSamsung яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга сунъий интеллектни жорий этмоқдаБугун, 09:51Болгарияда йирик космик ва мудофаа инновация маркази қуриладиБолгарияда йирик космик ва мудофаа инновация маркази қуриладиБугун, 08:54АстроРад радиациядан ҳимоя қилувчи махсус жилет синовдан ўтказилдиАстроРад радиациядан ҳимоя қилувчи махсус жилет синовдан ўтказилдиБугун, 03:28TCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилдиTCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилдиБугун, 01:20Asus Nvidia RTX Spark ноутбукларига бўлган дастлабки талабдан мамнунAsus Nvidia RTX Spark ноутбукларига бўлган дастлабки талабдан мамнунКеча, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари