Зилзиладан сўнг: Колумбия Трампдан божларни тўхтатиб туришни сўради
Колумбия президенти Абелардо де ла Эсприеля АҚШ етакчиси Доналд Трампдан зилзила оқибатларини бартараф этиш даврида Колумбия маҳсулотларига қўлланилаётган божларни вақтинча тўхтатиб туришни сўради. У Доналд Трамп билан 10 дақиқалик телефон суҳбати ўтказгани ва АҚШ етакчиси фожиа юзасидан ҳамдардлик билдирганини маълум қилди.
Сўнгги юз йилликдаги энг кучли силкинишлардан бирини бошдан кечираётган Колумбия халқаро ҳамжамият ва иттифоқчиларига ёрдам сўраб мурожаат қилмоқда. Мамлакат президенти Абелардо де ла Эсприэля АҚШ етакчиси Дональд Трамп билан мулоқот ўтказиб, фалокат оқибатларини бартараф этиш даврида Колумбия маҳсулотларига қўлланилаётган божларни вақтинча тўхтатиб туришни илтимос қилди.
Бу ҳақда Колумбия давлат раҳбари ўзининг «X» (собиқ Twitter) тармоғидаги расмий саҳифасида маълум қилди.
«Тадбиркорларимиз аҳволини енгиллаштириш керак»
Де ла Эсприэлянинг таъкидлашича, АҚШ бозорига киритилаётган божларни тўхтатиб туриш табиий офатдан жабр кўрган миллий иқтисодиёт учун ҳаётий аҳамиятга эга:
Мақсад: Зилзила оқибатида оғир кунларни бошдан кечираётган колумбиялик тадбиркорлар ва ишлаб чиқарувчиларнинг аҳволини бироз бўлса-да енгиллаштириш;
Мулоқот тафсилоти: Колумбия президенти Дональд Трамп билан 10 дақиқалик телефон суҳбати ўтказганини ва АҚШ етакчиси фожиа юзасидан шахсан ҳамдардлик билдирганини қайд этди;
Божлар масаласи: Июль ойи охирида расмий Вашингтон кўплаб Колумбия товарлари учун бож ставкаларини 10 фоиздан 12,5 фоизга кўтарган эди.
100 йилликдаги иккинчи энг кучли офат: Қурбонлар ва вайронагарчиликлар
10 август куни Колумбиянинг ғарбий қисмида юз берган 7,4 магнитудали зилзила улкан талафотларга сабаб бўлди:
Қурбонлар ва бедарак йўқолганлар: Колумбия табиий офатлар хавфини бошқариш миллий агентлиги маълумотига кўра, шанба куни эрталабки ҳолатга кўра ҳалок бўлганлар сони 294 кишига етган, яна 320 киши бедарак йўқолган деб ҳисобланмоқда;
Жароҳат олганлар ва зарар кўрганлар: Эпицентри Чоко департаментидаги Сан-Хосе-дель-Пальмар ҳудудида бўлган зилзила туфайли 3 935 киши жароҳатланди, талофат кўрган фуқароларнинг умумий сони 115 мингдан ошди;
Уй-жой инфратузилмаси: Ер силкиниши оқибатида 14 мингта хонадон бутунлай вайрон бўлган, яна 81 506 та уй жиддий шикастланган; айниқса олис ва бориш қийин бўлган аҳоли пунктларига жиддий зарар етган.
Ҳозирда мамлакатда қутқарув-қидирув ва тиклаш ишлари давом этмоқда, ҳукумат эса иқтисодий зарбани юмшатиш учун халқаро савдо енгилликларини жалб қилишга уринмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…