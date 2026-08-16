Зилзиладан сўнг: Колумбия Трампдан божларни тўхтатиб туришни сўради

·10·Дунё
Зилзиладан сўнг: Колумбия Трампдан божларни тўхтатиб туришни сўради
Қисқача

Колумбия президенти Абелардо де ла Эсприеля АҚШ етакчиси Доналд Трампдан зилзила оқибатларини бартараф этиш даврида Колумбия маҳсулотларига қўлланилаётган божларни вақтинча тўхтатиб туришни сўради. У Доналд Трамп билан 10 дақиқалик телефон суҳбати ўтказгани ва АҚШ етакчиси фожиа юзасидан ҳамдардлик билдирганини маълум қилди.

Сўнгги юз йилликдаги энг кучли силкинишлардан бирини бошдан кечираётган Колумбия халқаро ҳамжамият ва иттифоқчиларига ёрдам сўраб мурожаат қилмоқда. Мамлакат президенти Абелардо де ла Эсприэля АҚШ етакчиси Дональд Трамп билан мулоқот ўтказиб, фалокат оқибатларини бартараф этиш даврида Колумбия маҳсулотларига қўлланилаётган божларни вақтинча тўхтатиб туришни илтимос қилди.

Бу ҳақда Колумбия давлат раҳбари ўзининг «X» (собиқ Twitter) тармоғидаги расмий саҳифасида маълум қилди.

«Тадбиркорларимиз аҳволини енгиллаштириш керак»

Де ла Эсприэлянинг таъкидлашича, АҚШ бозорига киритилаётган божларни тўхтатиб туриш табиий офатдан жабр кўрган миллий иқтисодиёт учун ҳаётий аҳамиятга эга:

  • Мақсад: Зилзила оқибатида оғир кунларни бошдан кечираётган колумбиялик тадбиркорлар ва ишлаб чиқарувчиларнинг аҳволини бироз бўлса-да енгиллаштириш;

  • Мулоқот тафсилоти: Колумбия президенти Дональд Трамп билан 10 дақиқалик телефон суҳбати ўтказганини ва АҚШ етакчиси фожиа юзасидан шахсан ҳамдардлик билдирганини қайд этди;

  • Божлар масаласи: Июль ойи охирида расмий Вашингтон кўплаб Колумбия товарлари учун бож ставкаларини 10 фоиздан 12,5 фоизга кўтарган эди.

100 йилликдаги иккинчи энг кучли офат: Қурбонлар ва вайронагарчиликлар

10 август куни Колумбиянинг ғарбий қисмида юз берган 7,4 магнитудали зилзила улкан талафотларга сабаб бўлди:

  • Қурбонлар ва бедарак йўқолганлар: Колумбия табиий офатлар хавфини бошқариш миллий агентлиги маълумотига кўра, шанба куни эрталабки ҳолатга кўра ҳалок бўлганлар сони 294 кишига етган, яна 320 киши бедарак йўқолган деб ҳисобланмоқда;

  • Жароҳат олганлар ва зарар кўрганлар: Эпицентри Чоко департаментидаги Сан-Хосе-дель-Пальмар ҳудудида бўлган зилзила туфайли 3 935 киши жароҳатланди, талофат кўрган фуқароларнинг умумий сони 115 мингдан ошди;

  • Уй-жой инфратузилмаси: Ер силкиниши оқибатида 14 мингта хонадон бутунлай вайрон бўлган, яна 81 506 та уй жиддий шикастланган; айниқса олис ва бориш қийин бўлган аҳоли пунктларига жиддий зарар етган.

Ҳозирда мамлакатда қутқарув-қидирув ва тиклаш ишлари давом этмоқда, ҳукумат эса иқтисодий зарбани юмшатиш учун халқаро савдо енгилликларини жалб қилишга уринмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

КолумбияДональд ТрампАбелардо де ла ЭсприэллаАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ блокадани бекор қиладими? Эрон бўғоздаги янги денгиз йўналишини эълон қилдиАҚШ блокадани бекор қиладими? Эрон бўғоздаги янги денгиз йўналишини эълон қилдиБугун, 12:56Мудҳиш ҳалокат: Зимбабведа паром ағдарилиб, 72 киши қурбон бўлдиМудҳиш ҳалокат: Зимбабведа паром ағдарилиб, 72 киши қурбон бўлдиБугун, 12:52АҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилдиАҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилдиБугун, 10:5266 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилди66 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилдиБугун, 10:47Жанубий Кореяда 11 та имплант қўйдирган аёл вафот этдиЖанубий Кореяда 11 та имплант қўйдирган аёл вафот этдиБугун, 00:33АҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланганАҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланганКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди