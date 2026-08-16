Педро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкин

·0·Спорт
Педро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкин

Челси ҳужумчиси Педро Нету кутилмаганда Саудиянинг Ал-Ҳилал клуби билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишиб олди ва Лондон жамоасини тарк этишга яқин турибди. GOAL.com хабар қилишича, 26 ёшли португалиялик футболчи учун курашда Манчестер Сити ва Арсенал каби гранд жамоалар ортда қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёзги трансфер ойнаси давомида қанот ҳужумчиси атрофида кескин миш-мишлар тарқалган эди. Хусусан, Манчестер Сити бош мураббийи Энсо Мареска ҳужум чизиғини кучайтириш учун ушбу футболчини асосий нишон сифатида белгилаганди. Бироқ вазият кескин ўзгариб, Ар-Риёд клуби трансфер пойгасида яққол пешқадамга айланди.

Sky Свитзерланд маълумотларига кўра, Педро Нету Ал-Ҳилалга ўтишга розилик билдирган. Саудия Арабистони гранди футболчи учун тахминан 60 миллион евро (51 миллион фунт стерлинг) миқдорида трансфер суммасини тўлашга тайёр эканини билдирган.

Арсеналнинг қизиқиши ва молиявий сабаблар

Арсенал ҳам Микел Артета бошчилигида қанот чизиғини чуқурлаштириш мақсадида футболчини ўз сафига қўшиб олишни ният қилган эди. Канонирлар Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор трансфери барбод бўлгач, эътиборини Челси вакилига қаратган ва уни Букайо Сака ҳамда Габриел Мартинеллига муносиб рақобатдош сифатида кўрганди.

Бироқ Челси клубининг сўнгги мавсумлардаги улкан харажатлардан сўнг молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилиш ва бюджетни мувозанатга келтириш зарурати бу каби трансферларни муқаррар қилмоқда. Португалиялик футболчининг сотилиши лондонликларга молиявий жиҳатдан қўл келиши кутилмоқда.

Хаби Алонсо бошчилигидаги янги давр

Трансфер миш-мишлари қизғин давом этаётган бир пайтда, Челси бош мураббийи лавозимини эгаллаган Хаби Алонсо жамоани янги мавсумга тайёрламоқда. Ўтган мавсумдаги омадсиз 10-ўриндан сўнг жамоага келиб қўшилган собиқ испаниялик ярим ҳимоячи ўз шогирдлари билан тайёргарликни якунлади.

Мавсумолди сўнгги синов ўйинида Челси Реал Соседад устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Бу натижа келаси ҳафта охирида Фулхевга қарши бўлиб ўтадиган Англия Премер-лигасининг очилиш ўйини олдидан жамоа мухлисларига бироз умид бағишлади.

Ўйиндан сўнг фикр билдирар экан, Хаби Алонсо қисқа мавсумолди тайёргарлик даврида жамоа эришган ижобий ўзгаришларни эътироф этди. Мутахассиснинг сўзларига кўра, жамоада ҳали яхшиланиши керак бўлган жиҳатлар кўп ва бу мавсум бошида табиий ҳолатдир.

Педро НетуЧелсиАл-ҲилалАрсеналМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордларАбдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордларБугун, 12:44Рубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиРубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиБугун, 12:39Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Бугун, 12:27Лионель Месси кетма-кет учинчи пеналтини ўтказиб юбордиЛионель Месси кетма-кет учинчи пеналтини ўтказиб юбордиБугун, 12:11Энсо Фернандес "Стамфорд Бридге"да ҳуштакбозликка учрадиЭнсо Фернандес "Стамфорд Бридге"да ҳуштакбозликка учрадиБугун, 11:58Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!Бугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди