Педро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкин
Челси ҳужумчиси Педро Нету кутилмаганда Саудиянинг Ал-Ҳилал клуби билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишиб олди ва Лондон жамоасини тарк этишга яқин турибди. GOAL.com хабар қилишича, 26 ёшли португалиялик футболчи учун курашда Манчестер Сити ва Арсенал каби гранд жамоалар ортда қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ёзги трансфер ойнаси давомида қанот ҳужумчиси атрофида кескин миш-мишлар тарқалган эди. Хусусан, Манчестер Сити бош мураббийи Энсо Мареска ҳужум чизиғини кучайтириш учун ушбу футболчини асосий нишон сифатида белгилаганди. Бироқ вазият кескин ўзгариб, Ар-Риёд клуби трансфер пойгасида яққол пешқадамга айланди.
Sky Свитзерланд маълумотларига кўра, Педро Нету Ал-Ҳилалга ўтишга розилик билдирган. Саудия Арабистони гранди футболчи учун тахминан 60 миллион евро (51 миллион фунт стерлинг) миқдорида трансфер суммасини тўлашга тайёр эканини билдирган.
Арсеналнинг қизиқиши ва молиявий сабабларАрсенал ҳам Микел Артета бошчилигида қанот чизиғини чуқурлаштириш мақсадида футболчини ўз сафига қўшиб олишни ният қилган эди. Канонирлар Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор трансфери барбод бўлгач, эътиборини Челси вакилига қаратган ва уни Букайо Сака ҳамда Габриел Мартинеллига муносиб рақобатдош сифатида кўрганди.
Бироқ Челси клубининг сўнгги мавсумлардаги улкан харажатлардан сўнг молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилиш ва бюджетни мувозанатга келтириш зарурати бу каби трансферларни муқаррар қилмоқда. Португалиялик футболчининг сотилиши лондонликларга молиявий жиҳатдан қўл келиши кутилмоқда.
Хаби Алонсо бошчилигидаги янги даврТрансфер миш-мишлари қизғин давом этаётган бир пайтда, Челси бош мураббийи лавозимини эгаллаган Хаби Алонсо жамоани янги мавсумга тайёрламоқда. Ўтган мавсумдаги омадсиз 10-ўриндан сўнг жамоага келиб қўшилган собиқ испаниялик ярим ҳимоячи ўз шогирдлари билан тайёргарликни якунлади.
Мавсумолди сўнгги синов ўйинида Челси Реал Соседад устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Бу натижа келаси ҳафта охирида Фулхевга қарши бўлиб ўтадиган Англия Премер-лигасининг очилиш ўйини олдидан жамоа мухлисларига бироз умид бағишлади.
Ўйиндан сўнг фикр билдирар экан, Хаби Алонсо қисқа мавсумолди тайёргарлик даврида жамоа эришган ижобий ўзгаришларни эътироф этди. Мутахассиснинг сўзларига кўра, жамоада ҳали яхшиланиши керак бўлган жиҳатлар кўп ва бу мавсум бошида табиий ҳолатдир.
…