Мудҳиш ҳалокат: Зимбабведа паром ағдарилиб, 72 киши қурбон бўлди
Зимбабвенинг Кариба кўлида йўловчи пароми ағдарилиб, камида 72 киши ҳалок бўлди. Ҳалокат вақтида паром бортида 100 дан ортиқ йўловчи бўлган. Қутқарувчилар жасадларни сувдан чиқариш ва марҳумларнинг шахсини аниқлаш ишларини давом эттирмоқда. Паромнинг ағдарилиб кетиш сабабларини ўрганиш бўйича тергов бошланган.
Африка қитъасидаги Зимбабве давлатида йирик сув ҳалокати юз берди. Мамлакатнинг энг йирик сув ҳавзаларидан бири бўлган Кариба кўлида йўловчи паромининг ҳалокатга учраши оқибатида камида 72 киши ҳаётдан кўз юмди.
Бу ҳақда маҳаллий давлат телеканали ZBC полиция хизматининг расмий баёнотига таянган ҳолда хабар берди.
100 дан ортиқ йўловчи ва сувдаги фожиа
Полиция маълумотларига кўра, ҳалокат пайтида кемада белгиланган меъёрдан ортиқ инсон бўлган бўлиши мумкин:
Бортдаги ҳолат: Фожиа рўй берган вақтда паром бортида 100 дан ортиқ йўловчи бўлган;
Тўсатдан ағдарилиш: Кўлда ҳаракатланаётган паром кутилмаганда ўз мувозанатини йўқотиб, тўлиқ ағдарилиб кетган;
Қурбонлар сони: Сўнгги расмий маълумотларга кўра, сув остидан чиқариб олинган ва ҳалок бўлгани тасдиқланган фуқаролар сони 72 нафарга етди.
Қидирув-қутқарув ва шахсни аниқлаш ишлари
Ҳозирда фалокат юз берган ҳудудда маҳаллий қутқарув хизматлари ва полиция бўлинмалари фавқулодда тартибда фаолият олиб бормоқда.
Мутасаддилар ҳалок бўлганларнинг жасадларини сувдан чиқариб олиш ва уларнинг шахсини аниқлаш (идентификация) ишларини давом эттирмоқда. Кеманинг ағдарилиб кетиш сабабларини ўрганиш бўйича тергов ҳаракатлари бошланган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…