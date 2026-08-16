Мудҳиш ҳалокат: Зимбабведа паром ағдарилиб, 72 киши қурбон бўлди

·6·Дунё
Мудҳиш ҳалокат: Зимбабведа паром ағдарилиб, 72 киши қурбон бўлди
Қисқача

Зимбабвенинг Кариба кўлида йўловчи пароми ағдарилиб, камида 72 киши ҳалок бўлди. Ҳалокат вақтида паром бортида 100 дан ортиқ йўловчи бўлган. Қутқарувчилар жасадларни сувдан чиқариш ва марҳумларнинг шахсини аниқлаш ишларини давом эттирмоқда. Паромнинг ағдарилиб кетиш сабабларини ўрганиш бўйича тергов бошланган.

Африка қитъасидаги Зимбабве давлатида йирик сув ҳалокати юз берди. Мамлакатнинг энг йирик сув ҳавзаларидан бири бўлган Кариба кўлида йўловчи паромининг ҳалокатга учраши оқибатида камида 72 киши ҳаётдан кўз юмди.

Бу ҳақда маҳаллий давлат телеканали ZBC полиция хизматининг расмий баёнотига таянган ҳолда хабар берди.

100 дан ортиқ йўловчи ва сувдаги фожиа

Полиция маълумотларига кўра, ҳалокат пайтида кемада белгиланган меъёрдан ортиқ инсон бўлган бўлиши мумкин:

  • Бортдаги ҳолат: Фожиа рўй берган вақтда паром бортида 100 дан ортиқ йўловчи бўлган;

  • Тўсатдан ағдарилиш: Кўлда ҳаракатланаётган паром кутилмаганда ўз мувозанатини йўқотиб, тўлиқ ағдарилиб кетган;

  • Қурбонлар сони: Сўнгги расмий маълумотларга кўра, сув остидан чиқариб олинган ва ҳалок бўлгани тасдиқланган фуқаролар сони 72 нафарга етди.

Қидирув-қутқарув ва шахсни аниқлаш ишлари

Ҳозирда фалокат юз берган ҳудудда маҳаллий қутқарув хизматлари ва полиция бўлинмалари фавқулодда тартибда фаолият олиб бормоқда.

Мутасаддилар ҳалок бўлганларнинг жасадларини сувдан чиқариб олиш ва уларнинг шахсини аниқлаш (идентификация) ишларини давом эттирмоқда. Кеманинг ағдарилиб кетиш сабабларини ўрганиш бўйича тергов ҳаракатлари бошланган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЗимбабвеКарибаЗБКТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ блокадани бекор қиладими? Эрон бўғоздаги янги денгиз йўналишини эълон қилдиАҚШ блокадани бекор қиладими? Эрон бўғоздаги янги денгиз йўналишини эълон қилдиБугун, 12:56Зилзиладан сўнг: Колумбия Трампдан божларни тўхтатиб туришни сўрадиЗилзиладан сўнг: Колумбия Трампдан божларни тўхтатиб туришни сўрадиБугун, 12:50АҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилдиАҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилдиБугун, 10:5266 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилди66 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилдиБугун, 10:47Жанубий Кореяда 11 та имплант қўйдирган аёл вафот этдиЖанубий Кореяда 11 та имплант қўйдирган аёл вафот этдиБугун, 00:33АҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланганАҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланганКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди