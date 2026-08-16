Samsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкин
Жаҳон бозорида энг оммабоп смартфонлар ишлаб чиқарувчилардан бири бўлган Samsung компанияси келгусида тақдим этиладиган флагман қурилмалари ташқи кўринишини тубдан ўзгартириш устида иш бошлади. ВIPO базасида пайдо бўлган янги патент ҳужжатлари келажакдаги Galaxy S27 смартфонининг орқа панел дизайни қандай кўриниш олиши мумкинлиги ҳақида илк тасаввурларни бермоқда. Ушбу ўзгаришлар Корея брендининг анъанавий дизайн концепциясида сезиларли бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, патент чизмаларида асосий камера модуллари бир-бирининг ёнида, ягона чўзилган горизонтал блок ичида жойлаштирилгани акс этган. Мазкур ёндашув Samsung'нинг ҳозирги кунда қўллаб келаётган услубидан кескин фарқ қилади. Янги дизайн ғояси Google Pixel 11 смартфонларининг ташқи кўринишини эслатиб юборади ва шу билан бирга, компания ўз вақтида Galaxy S10 моделида фойдаланган услубни қисман қайтаради.
Камера блоки ва унинг ўзига хос хусусиятлариЧизмалардан бирида камера блоки корпуснинг орқа қопқоғи билан деярли бир текисликда, бўртиб чиқмаган ҳолда тасвирланган. Бироқ мутахассислар реал қурилмада модулнинг бироз бўртиб туриши сақланиб қолишини тахмин қилмоқдалар. Гап шундаки, камера қалинлигини кескин камайтириш янада ихчам оптикадан фойдаланишни талаб қилади, бу эса ўз навбатида суратга олиш имкониятларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Шунга қарамай, камера модулининг бироз пастроқ бўлиши смартфон корпусини визуал жиҳатдан тартибли ва силлиқ кўрсатишга ёрдам беради. Шунингдек, бу ўзгариш қурилманинг турли хил магнит ғилофлар ва бошқа замонавий аксессуарлар билан мослашувчанлигини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади.
Умумий корпус тузилиши ва келажакдаги режаларПатент ҳужжатларига кўра, Samsung Galaxy S27 моделининг қолган қисми одатий ва таниш шаклларни сақлаб қолади. Хусусан, қурилмада текис ён қирралар, силлиқлаштирилган бурчаклар ва бренд учун анъанавий бўлган корпус ўлчамлари сақланиб қолиши кутилмоқда. Бу маълумотлар компаниянинг келгусида ягона камера модулига ўтиши ҳақидаги олдинги миш-мишларни ҳам амалда тасдиқлайди.
Ҳозирги босқичда мазкур янгиликлар фақат патент босқичида турган бўлса-да, технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Samsung Galaxy S27 туркумига оид расмий тақдимот ва батафсил тафсилотлар анъанага кўра 2027-йил бошида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Янги дизайн қарорлари Корея гигантининг мобил қурилмалар бозоридаги рақобатбардошлигини янада оширишга хизмат қилиши мумкин.
…