Samsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкин

·0·Техно
Samsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкин

Жаҳон бозорида энг оммабоп смартфонлар ишлаб чиқарувчилардан бири бўлган Samsung компанияси келгусида тақдим этиладиган флагман қурилмалари ташқи кўринишини тубдан ўзгартириш устида иш бошлади. ВIPO базасида пайдо бўлган янги патент ҳужжатлари келажакдаги Galaxy S27 смартфонининг орқа панел дизайни қандай кўриниш олиши мумкинлиги ҳақида илк тасаввурларни бермоқда. Ушбу ўзгаришлар Корея брендининг анъанавий дизайн концепциясида сезиларли бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, патент чизмаларида асосий камера модуллари бир-бирининг ёнида, ягона чўзилган горизонтал блок ичида жойлаштирилгани акс этган. Мазкур ёндашув Samsung'нинг ҳозирги кунда қўллаб келаётган услубидан кескин фарқ қилади. Янги дизайн ғояси Google Pixel 11 смартфонларининг ташқи кўринишини эслатиб юборади ва шу билан бирга, компания ўз вақтида Galaxy S10 моделида фойдаланган услубни қисман қайтаради.

Камера блоки ва унинг ўзига хос хусусиятлари

Чизмалардан бирида камера блоки корпуснинг орқа қопқоғи билан деярли бир текисликда, бўртиб чиқмаган ҳолда тасвирланган. Бироқ мутахассислар реал қурилмада модулнинг бироз бўртиб туриши сақланиб қолишини тахмин қилмоқдалар. Гап шундаки, камера қалинлигини кескин камайтириш янада ихчам оптикадан фойдаланишни талаб қилади, бу эса ўз навбатида суратга олиш имкониятларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Шунга қарамай, камера модулининг бироз пастроқ бўлиши смартфон корпусини визуал жиҳатдан тартибли ва силлиқ кўрсатишга ёрдам беради. Шунингдек, бу ўзгариш қурилманинг турли хил магнит ғилофлар ва бошқа замонавий аксессуарлар билан мослашувчанлигини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади.

Умумий корпус тузилиши ва келажакдаги режалар

Патент ҳужжатларига кўра, Samsung Galaxy S27 моделининг қолган қисми одатий ва таниш шаклларни сақлаб қолади. Хусусан, қурилмада текис ён қирралар, силлиқлаштирилган бурчаклар ва бренд учун анъанавий бўлган корпус ўлчамлари сақланиб қолиши кутилмоқда. Бу маълумотлар компаниянинг келгусида ягона камера модулига ўтиши ҳақидаги олдинги миш-мишларни ҳам амалда тасдиқлайди.

Ҳозирги босқичда мазкур янгиликлар фақат патент босқичида турган бўлса-да, технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Samsung Galaxy S27 туркумига оид расмий тақдимот ва батафсил тафсилотлар анъанага кўра 2027-йил бошида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Янги дизайн қарорлари Корея гигантининг мобил қурилмалар бозоридаги рақобатбардошлигини янада оширишга хизмат қилиши мумкин.

SamsungGalaxy S27СмартфонларТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX иккита Falcon 9 ракетасини рекорд муддатда фазога учирдиSpaceX иккита Falcon 9 ракетасини рекорд муддатда фазога учирдиБугун, 12:29Honor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқдаHonor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 11:59Samsung яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга сунъий интеллектни жорий этмоқдаSamsung яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга сунъий интеллектни жорий этмоқдаБугун, 09:51Болгарияда йирик космик ва мудофаа инновация маркази қуриладиБолгарияда йирик космик ва мудофаа инновация маркази қуриладиБугун, 08:54АстроРад радиациядан ҳимоя қилувчи махсус жилет синовдан ўтказилдиАстроРад радиациядан ҳимоя қилувчи махсус жилет синовдан ўтказилдиБугун, 03:28TCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилдиTCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилдиБугун, 01:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари