66 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилди

·0·Дунё
66 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилди

Олимлар 66 миллион йиллик динозавр суяги таркибидан суяк тўқимасининг асосий оқсили ҳисобланган коллагеннинг сақланиб қолган молекулаларини аниқлади. Ғайриоддий топилма тошга айланиш жараёнида барча органик молекулалар албатта йўқ бўлиб кетади, деган илмий қарашларни қайта кўриб чиқишга сабаб бўлмоқда.

Тадқиқот натижалари Analytical Chemistry журналида чоп этилган.

Гап АҚШнинг Жанубий Дакота штатидаги Ҳелл-Крик шаклланишига тегишли динозавр суяги ҳақида бормоқда. У бўр даврининг сўнгги босқичига мансуб бўлган, вазни тахминан 22 килограмм келадиган эдмонтозаврдан олинган.

Олимлар суякда коллаген изини аниқлади

Тадқиқот жараёнида мутахассислар намуна таркибидан айнан коллагенга хос бўлган гидроксипролин аминокислотасини топган. Бу эса миллионлаб йиллар давомида сақланган тошқотма таркибида қадимий органик моддаларнинг айрим қисмлари қолиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни кучайтиради.

Бироқ олимлар замонавий оқсиллар билан тасодифий ифлосланиш эҳтимолини ҳам инобатга олган. Шу сабабли улар бир нечта илмий усулдан фойдаланган. Жумладан, оқсилларни секвенирлаш ҳамда тандем масс-спектрометрия усуллари қўлланган.

Ўтказилган таҳлиллар аниқланган органик моддалар кейинчалик ташқи муҳитдан тушмаганини, балки бевосита тошқотманинг ўзидан келиб чиққанини кўрсатган.

30 йиллик илмий баҳсга янги далил

Оқсиллар ўнлаб миллион йиллар давомида ўз таркибини сақлаб қолиши мумкинми ёки йўқми, деган масала илм-фанда қарийб 30 йилдан бери баҳсларга сабаб бўлиб келмоқда.

Ливерпуль университети профессори Стив Тейлор раҳбарлигидаги тадқиқотчилар жамоаси олган янги натижалар эса муайян табиий шароитларда бундай узоқ муддатли сақланиш назарий жиҳатдан мумкин эканини кўрсатмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, бу топилма палеонтология учун муҳим аҳамиятга эга. Чунки агар қадимий оқсиллар айрим тошқотмаларда миллионлаб йиллар давомида сақланиши мумкин бўлса, олимлар йўқолиб кетган ҳайвонларнинг биологияси ва эволюцияси ҳақида янада кўпроқ маълумот олиши мумкин.

Қадимий тошқотмалар орасида «хазина» яширинган бўлиши мумкин

Тадқиқот муаллифлари яна бир қизиқ тахминни илгари сурмоқда. Уларнинг фикрича, бир аср давомида йиғилган ва сақланаётган тошқотмаларнинг архив суратлари ортида ҳали ўрганилмаган, коллагени сақланиб қолган кўплаб намуналар бўлиши мумкин.

Агар бу тахминлар кейинги тадқиқотларда ҳам тасдиқланса, палеонтологлар қўлида қирилиб кетган турларни келажакда молекуляр даражада ўрганиш учун улкан «хазина» пайдо бўлиши мумкин.

Бу эса миллионлаб йиллар аввал яшаган динозаврлар ҳақидаги тасаввурларни янада бойитиш ва уларнинг биологик хусусиятларини чуқурроқ ўрганиш учун янги имкониятлар эшигини очади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Кореяда 11 та имплант қўйдирган аёл вафот этдиЖанубий Кореяда 11 та имплант қўйдирган аёл вафот этдиБугун, 00:33АҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланганАҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланганКеча, 23:53Бразилияда ўғлини ўлдириш учун ChatGPT’дан маслаҳат олган ота қўлга тушдиБразилияда ўғлини ўлдириш учун ChatGPT’дан маслаҳат олган ота қўлга тушдиКеча, 18:18Полиция ити Деке учун ноодатий муолажа: тишларига титан қоплама ўрнатилдиПолиция ити Деке учун ноодатий муолажа: тишларига титан қоплама ўрнатилдиКеча, 17:48Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?Кеча, 17:37Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!Кеча, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди