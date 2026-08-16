Рубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтди
Полшанинг Вротслав шаҳрида бўлиб ўтган қизғин ва голларга бой ўртоқлик учрашувида Милан жамоаси Манчестер Юнайтед устидан 4:2 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Goal.com хабар беришича, ушбу баҳс миланликларни бошқараётган Рубен Аморим учун январ ойида инглиз клубидаги лавозимидан озод этилганидан бери собиқ жамоасига қарши илк тўқнашув бўлди. Шунга қарамай, португалиялик мутахассис ғалаба қасос олиш мақсадини кўзламаганини ва ҳануз Манчестер Юнайтед клубини яхши кўришини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув шиддатли курашларга бой ўтди. Ўйинда ҳисоб инглизлар фойжасига очилди — ҳимоячи Гарри Магуайр бурчак тўпидан узатилган тўпни бош билан Милан дарвозасига йўллаб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Бироқ италян грандлари тезда ўзига келиб, Самуел Чуквуезе голи эвозига мувозанатни тиклади. Биринчи бўлимда томонлар тенгма-тенг ҳаракат қилишди ва ҳимоядаги айрим хатолар ҳар икки мураббий учун ҳам ўйлашга сабаб бўлди.
Иккинчи бўлимдаги шиддат ва голлар шоуИккинчи бўлим бошланиши билан майдондаги кураш янада қизиди. 51-дақиқада Патрикк Доргу яна бир бор Манчестер Юнайтедни олдинга олиб чиққан бўлса-да, бу устунлик узоққа чўзмади. Oraдан атиги олти дақиқа ўтиб, Алпҳаджо Сиссе иккинчи бор мувозанатни тиклади. Ўйин охирига келиб Милан ўзининг ҳужумдаги юқори самарадорлигини намойиш этди ва Гонкало Ramос ҳамда Рубен Лофтус-Чеек киритган тўплар эвазига якунда 4:2 ҳисобидаги ғалабани тантана қилди.
Sky Sport Италиа нашрига берган интервюсида Рубен Аморим ўйин собиқ жамоасига қарши қасос воситаси бўлмаганини қатъий таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Манчестер Юнайтеддаги фаолияти статистика нуқтаи назаридан қийин кечган — 47 та учрашувда бор-йўғи 15 та ғалаба қозонилиб, лига доирасидаги ғалабалар кўрсаткичи 31,9 фоизни ташкил қилган бўлса-да, мураббий ўтмишдан ранжиганича йўқ.
"Мен учун бу оддий ўйин эди", — деди Рубен Аморим. — "Милан билан шартнома имзолаганимдан бери Манчестер Юнайтедга нисбатан ҳеч қандай салбий туйғуни ҳис қилмаяпман. Мен у ерда ишлаганимдан фахрланаман ва бу клубни ҳамон яхши кўраман. Ҳозир ўзим истаган жойдаман ва жуда бахтиёрман. Фақат шу ерда муваффақиятли давом этишни хоҳлайман". Шунингдек, учрашув мавсумолди тайёргарлик учун муҳим босқич эканини ва мухлисларга яхши ўйин кўрсатиш асосий мақсад бўлганини қўшимча қилди.
Ҳимоядаги муаммолар ва келажакдаги режаларГарчи ҳужумдаги ўйин ва якуний натижа ижобий бўлса-да, Милан мураббийлар штаби ҳимоя чизиғидаги камчиликлардан хавотирда. Аморим учрашув давомида, хусусан, баҳс бошланиши ва иккинчи бўлим стартида рақибга кўп бўш жой бериб юборилганини тан олди. Унинг фикрича, жамоа ҳам Celtic билан ўйинда, ҳам ушбу баҳсда осонликча гол ўтказиб юбормоқда ва расмий ўйинлар бошлангунига қадар бу хатоларни тўғрилаш зарур.
Шунга қарамай, мураббий жамоанинг умумий ривожланишидан мамнунлигини билдирди. Ғалаба кайфияти жамоага ички ишонч бағишлашини ва Италия чемпионатидаги старт олдидан бу муҳим пойдевор бўлишини қайд этди. Милан мавсумолди тайёргарликларини давом эттираркан, Рубен Аморим янги жамоаси билан олдинга дадил қадам ташламоқда.
…