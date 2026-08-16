Рубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтди

·1·Спорт
Рубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтди

Полшанинг Вротслав шаҳрида бўлиб ўтган қизғин ва голларга бой ўртоқлик учрашувида Милан жамоаси Манчестер Юнайтед устидан 4:2 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Goal.com хабар беришича, ушбу баҳс миланликларни бошқараётган Рубен Аморим учун январ ойида инглиз клубидаги лавозимидан озод этилганидан бери собиқ жамоасига қарши илк тўқнашув бўлди. Шунга қарамай, португалиялик мутахассис ғалаба қасос олиш мақсадини кўзламаганини ва ҳануз Манчестер Юнайтед клубини яхши кўришини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув шиддатли курашларга бой ўтди. Ўйинда ҳисоб инглизлар фойжасига очилди — ҳимоячи Гарри Магуайр бурчак тўпидан узатилган тўпни бош билан Милан дарвозасига йўллаб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Бироқ италян грандлари тезда ўзига келиб, Самуел Чуквуезе голи эвозига мувозанатни тиклади. Биринчи бўлимда томонлар тенгма-тенг ҳаракат қилишди ва ҳимоядаги айрим хатолар ҳар икки мураббий учун ҳам ўйлашга сабаб бўлди.

Иккинчи бўлимдаги шиддат ва голлар шоу

Иккинчи бўлим бошланиши билан майдондаги кураш янада қизиди. 51-дақиқада Патрикк Доргу яна бир бор Манчестер Юнайтедни олдинга олиб чиққан бўлса-да, бу устунлик узоққа чўзмади. Oraдан атиги олти дақиқа ўтиб, Алпҳаджо Сиссе иккинчи бор мувозанатни тиклади. Ўйин охирига келиб Милан ўзининг ҳужумдаги юқори самарадорлигини намойиш этди ва Гонкало Ramос ҳамда Рубен Лофтус-Чеек киритган тўплар эвазига якунда 4:2 ҳисобидаги ғалабани тантана қилди.

Sky Sport Италиа нашрига берган интервюсида Рубен Аморим ўйин собиқ жамоасига қарши қасос воситаси бўлмаганини қатъий таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Манчестер Юнайтеддаги фаолияти статистика нуқтаи назаридан қийин кечган — 47 та учрашувда бор-йўғи 15 та ғалаба қозонилиб, лига доирасидаги ғалабалар кўрсаткичи 31,9 фоизни ташкил қилган бўлса-да, мураббий ўтмишдан ранжиганича йўқ.

"Мен учун бу оддий ўйин эди", — деди Рубен Аморим. — "Милан билан шартнома имзолаганимдан бери Манчестер Юнайтедга нисбатан ҳеч қандай салбий туйғуни ҳис қилмаяпман. Мен у ерда ишлаганимдан фахрланаман ва бу клубни ҳамон яхши кўраман. Ҳозир ўзим истаган жойдаман ва жуда бахтиёрман. Фақат шу ерда муваффақиятли давом этишни хоҳлайман". Шунингдек, учрашув мавсумолди тайёргарлик учун муҳим босқич эканини ва мухлисларга яхши ўйин кўрсатиш асосий мақсад бўлганини қўшимча қилди.

Ҳимоядаги муаммолар ва келажакдаги режалар

Гарчи ҳужумдаги ўйин ва якуний натижа ижобий бўлса-да, Милан мураббийлар штаби ҳимоя чизиғидаги камчиликлардан хавотирда. Аморим учрашув давомида, хусусан, баҳс бошланиши ва иккинчи бўлим стартида рақибга кўп бўш жой бериб юборилганини тан олди. Унинг фикрича, жамоа ҳам Celtic билан ўйинда, ҳам ушбу баҳсда осонликча гол ўтказиб юбормоқда ва расмий ўйинлар бошлангунига қадар бу хатоларни тўғрилаш зарур.

Шунга қарамай, мураббий жамоанинг умумий ривожланишидан мамнунлигини билдирди. Ғалаба кайфияти жамоага ички ишонч бағишлашини ва Италия чемпионатидаги старт олдидан бу муҳим пойдевор бўлишини қайд этди. Милан мавсумолди тайёргарликларини давом эттираркан, Рубен Аморим янги жамоаси билан олдинга дадил қадам ташламоқда.

Рубен АморимМанчестер УнитедАК МиланФутболЎртоқлик учрашуви
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Бугун, 12:27Лионель Месси кетма-кет учинчи пеналтини ўтказиб юбордиЛионель Месси кетма-кет учинчи пеналтини ўтказиб юбордиБугун, 12:11Энсо Фернандес "Стамфорд Бридге"да ҳуштакбозликка учрадиЭнсо Фернандес "Стамфорд Бридге"да ҳуштакбозликка учрадиБугун, 11:58Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!Бугун, 11:54Ҳакамлар қайдномаси ошкор бўлди: Махачев - Гэрри жанги қандай баҳоланди?Ҳакамлар қайдномаси ошкор бўлди: Махачев - Гэрри жанги қандай баҳоланди?Бугун, 11:47Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Бугун, 11:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди