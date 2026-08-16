Xiaomi Ми 6 смартфони учун Android 17 базасидаги HyperOS 4 чиқди
Таниқли дастурчи Рlightз7иФ_РЛЗ ўзининг навбатдаги қизиқарли лойиҳасини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, 2017-йилда чиқарилган афсонавий Xiaomi Ми 6 смартфони учун HyperOS 4 операцион тизимининг махсус версияси яратилди. Бу янгилик технологиялар оламида ҳақиқий кутилмаган совға бўлди, чунки расмий қўллаб-қувватлашдан маҳрум бўлган эскирган қурилма энг сўнгги дастурий таъминот имкониятларини синаб кўриш имкониятига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги муқобил прошивка 4.0.0.9.ХКАКNXМ рақами остида тақдим этилган бўлиб, у Xiaomi 17 модели учун мўлжалланган ички HyperOS 4 тизими базасида қурилган. Замонавий функционалликни ўз ичига олган ушбу тизим Android 17 операцион тизимига асосланган. Snapdragon 835 процессори билан жиҳозланган ва йиллар давомида эскирган ҳисобланган смартфон бундай мураккаб тизимда ҳам нисбатан равон ишлаётгани кўпчиликни ҳайратда қолдирди.
Фойдаланиш бўлишича огоҳлантиришларБироқ мутахассислар ва дастурчининг ўзи бу тизим фақатгина экспериментал йиғма эканлигини таъкидламоқда. Прошивка таркибида ҳали-ҳануз кўплаб хатоликлар мавжуд бўлиб, унинг айрим функциялари тўлақонли ишламаслиги мумкин. Шу сабабли, мазкур янгиланишни кундалик фойдаланишдаги асосий смартфонга ўрнатиш қатъиян тавсия этилмайди.
Дастурчилар ҳамжамияти томонидан тақдим этилаётган бундай тажрибалар асосан технология ихлосмандлари ҳамда қизиқувчилар учун мўлжалланган. Улар эски қурилмаларнинг техник имкониятлари қаергача етишини синаб кўриш ва янги операцион тизим интерфейси билан танишиш имконини беради холос.
Мустақил дастурчиларнинг хизматиЭслатиб ўтамиз, Xiaomi Ми 6 бозори ўз вақтида жуда оммалашган ва харидорлар меҳрини қозонган флагман моддалардан бири бўлган эди. Расмий равишда компания бу модел учун йирик янгиланишларни тақдим этишни аллақачон тўхтатган. Сўнгги расмий версиялардан сўнг смартфон узоқ вақт давомида янги функциялардан маҳрум бўлиб келаётган эди.
Шунга қарамай, мустақил дастурчилар ва энтузиастлар туфайли қурилма ўзининг иккинчи ёшини яшамоқда. Аввалроқ ушбу модел учун MIUI 13 ҳамда MIUI 14 қобиқларининг норасмий портлари яратилган эди. Эндиликда эса орадан нақ тўққиз йил ўтиб, ўша даврдаги флагман замонавий HyperOS 4 тизимини ишга туширишга муваффақ бўлди.
…