Xiaomi Ми 6 смартфони учун Android 17 базасидаги HyperOS 4 чиқди

·0·Техно
Xiaomi Ми 6 смартфони учун Android 17 базасидаги HyperOS 4 чиқди

Таниқли дастурчи Рlightз7иФ_РЛЗ ўзининг навбатдаги қизиқарли лойиҳасини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, 2017-йилда чиқарилган афсонавий Xiaomi Ми 6 смартфони учун HyperOS 4 операцион тизимининг махсус версияси яратилди. Бу янгилик технологиялар оламида ҳақиқий кутилмаган совға бўлди, чунки расмий қўллаб-қувватлашдан маҳрум бўлган эскирган қурилма энг сўнгги дастурий таъминот имкониятларини синаб кўриш имкониятига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги муқобил прошивка 4.0.0.9.ХКАКNXМ рақами остида тақдим этилган бўлиб, у Xiaomi 17 модели учун мўлжалланган ички HyperOS 4 тизими базасида қурилган. Замонавий функционалликни ўз ичига олган ушбу тизим Android 17 операцион тизимига асосланган. Snapdragon 835 процессори билан жиҳозланган ва йиллар давомида эскирган ҳисобланган смартфон бундай мураккаб тизимда ҳам нисбатан равон ишлаётгани кўпчиликни ҳайратда қолдирди.

Фойдаланиш бўлишича огоҳлантиришлар

Бироқ мутахассислар ва дастурчининг ўзи бу тизим фақатгина экспериментал йиғма эканлигини таъкидламоқда. Прошивка таркибида ҳали-ҳануз кўплаб хатоликлар мавжуд бўлиб, унинг айрим функциялари тўлақонли ишламаслиги мумкин. Шу сабабли, мазкур янгиланишни кундалик фойдаланишдаги асосий смартфонга ўрнатиш қатъиян тавсия этилмайди.

Дастурчилар ҳамжамияти томонидан тақдим этилаётган бундай тажрибалар асосан технология ихлосмандлари ҳамда қизиқувчилар учун мўлжалланган. Улар эски қурилмаларнинг техник имкониятлари қаергача етишини синаб кўриш ва янги операцион тизим интерфейси билан танишиш имконини беради холос.

Мустақил дастурчиларнинг хизмати

Эслатиб ўтамиз, Xiaomi Ми 6 бозори ўз вақтида жуда оммалашган ва харидорлар меҳрини қозонган флагман моддалардан бири бўлган эди. Расмий равишда компания бу модел учун йирик янгиланишларни тақдим этишни аллақачон тўхтатган. Сўнгги расмий версиялардан сўнг смартфон узоқ вақт давомида янги функциялардан маҳрум бўлиб келаётган эди.

Шунга қарамай, мустақил дастурчилар ва энтузиастлар туфайли қурилма ўзининг иккинчи ёшини яшамоқда. Аввалроқ ушбу модел учун MIUI 13 ҳамда MIUI 14 қобиқларининг норасмий портлари яратилган эди. Эндиликда эса орадан нақ тўққиз йил ўтиб, ўша даврдаги флагман замонавий HyperOS 4 тизимини ишга туширишга муваффақ бўлди.

XiaomiHyperOSAndroid 17Xiaomi Ми 6Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкинБугун, 12:53SpaceX иккита Falcon 9 ракетасини рекорд муддатда фазога учирдиSpaceX иккита Falcon 9 ракетасини рекорд муддатда фазога учирдиБугун, 12:29Honor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқдаHonor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 11:59Samsung яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга сунъий интеллектни жорий этмоқдаSamsung яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга сунъий интеллектни жорий этмоқдаБугун, 09:51Болгарияда йирик космик ва мудофаа инновация маркази қуриладиБолгарияда йирик космик ва мудофаа инновация маркази қуриладиБугун, 08:54АстроРад радиациядан ҳимоя қилувчи махсус жилет синовдан ўтказилдиАстроРад радиациядан ҳимоя қилувчи махсус жилет синовдан ўтказилдиБугун, 03:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари