Милан ҳимоячиси Захари Атекаме фаолиятини Францияда давом эттиради
Милан швейцариялик қанот ҳимоячиси Захари Атекамени жорий мавсум охиригача Франсиянинг Лён клубига ижарага берди. Клуб раҳбарияти футболчини келажак учун муҳим деб ҳисоблайди, бироқ майдондаги вақти чеклангани сабабли унга кўпроқ ўйин амалиёти беришни мақсад қилган. Атекаме Лён сафида ўзини кўрсатиш ва Европа майдонларида тажриба орттириш имкониятига эга бўлади.
Италиянинг Милан клуби трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталарида таркибни оптималлаштириш ва ортиқча футболчилардан қутулиш борасидаги ишларини давом эттирмоқда. Ушбу саъй-ҳаракатлар доирасида жамоанинг швейцариялик қанот ҳимоячиси Захари Атекаме расман Франциянинг Лён клубига ижарага берилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, миланликлар таркибида ўйин амалиётидан қийналаётган ва бош мураббий Рубен Аморим келгусида ҳисобга олмаётган футболчилар билан хайрлашиш чораларини кўрмоқда. Бироқ Захари Атекаменинг вазият бироз ўзгача бўлиб, клуб раҳбарияти уни келажак учун муҳим футболчи сифатида кўради.
Швейцариялик иқтидорли ўйинчи бундан бир йил аввал Милан сафига келиб қўшилган эди. Шунга қарамай, жорий мавсумда унинг майдонда ўтказган вақти чеклангани боис, клуб раҳбарияти футболчининг тўлақонли ўйин амалиётига эга бўлиши ва ривожланишдан тўхтаб қолмаслиги учун уни бошқа жамоага ижарага бериш маъқул деб топди.
Франция чемпионатига ижара асосидаги ўтишМилан расмий баёнотида Захари Атекаменинг спортга оид рўйхатдан ўтиш ҳуқуқи вақтинча Олймпиқуе Лённаис клубига ўтказилгани тасдиқланган. Клуб футболчига жорий мавсумнинг қолган қисмида омад тилаб, унинг кейинги фаолиятига муваффақиятлар тилади.
Франция чемпионатида иштирок этувчи Лён сафида Атекаме ўзини кўрсатиш ва Европа майдонларида тажриба орттириш имкониятига эга бўлади. Мутахассисларнинг фикрича, бу қарор ёш ҳимоячининг индивидуал маҳоратини ошириш учун тўғри қадам ҳисобланади.
Трансфер ойнасининг якунланиши арафасида Милан бошқа захира ўйинчиларини ҳам сотиш ёки ижарага бериш бўйича музокараларни фаоллаштирган. Клуб раҳбарияти бош мураббий Рубен Аморим талабига биноан таркибни мувозанатга келтиришни мақсад қилган.
…