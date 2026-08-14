Милан ҳимоячиси Захари Атекаме фаолиятини Францияда давом эттиради

·17·Спорт
Милан ҳимоячиси Захари Атекаме фаолиятини Францияда давом эттиради
Қисқача

Милан швейцариялик қанот ҳимоячиси Захари Атекамени жорий мавсум охиригача Франсиянинг Лён клубига ижарага берди. Клуб раҳбарияти футболчини келажак учун муҳим деб ҳисоблайди, бироқ майдондаги вақти чеклангани сабабли унга кўпроқ ўйин амалиёти беришни мақсад қилган. Атекаме Лён сафида ўзини кўрсатиш ва Европа майдонларида тажриба орттириш имкониятига эга бўлади.

Италиянинг Милан клуби трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталарида таркибни оптималлаштириш ва ортиқча футболчилардан қутулиш борасидаги ишларини давом эттирмоқда. Ушбу саъй-ҳаракатлар доирасида жамоанинг швейцариялик қанот ҳимоячиси Захари Атекаме расман Франциянинг Лён клубига ижарага берилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, миланликлар таркибида ўйин амалиётидан қийналаётган ва бош мураббий Рубен Аморим келгусида ҳисобга олмаётган футболчилар билан хайрлашиш чораларини кўрмоқда. Бироқ Захари Атекаменинг вазият бироз ўзгача бўлиб, клуб раҳбарияти уни келажак учун муҳим футболчи сифатида кўради.

Швейцариялик иқтидорли ўйинчи бундан бир йил аввал Милан сафига келиб қўшилган эди. Шунга қарамай, жорий мавсумда унинг майдонда ўтказган вақти чеклангани боис, клуб раҳбарияти футболчининг тўлақонли ўйин амалиётига эга бўлиши ва ривожланишдан тўхтаб қолмаслиги учун уни бошқа жамоага ижарага бериш маъқул деб топди.

Франция чемпионатига ижара асосидаги ўтиш

Милан расмий баёнотида Захари Атекаменинг спортга оид рўйхатдан ўтиш ҳуқуқи вақтинча Олймпиқуе Лённаис клубига ўтказилгани тасдиқланган. Клуб футболчига жорий мавсумнинг қолган қисмида омад тилаб, унинг кейинги фаолиятига муваффақиятлар тилади.

Франция чемпионатида иштирок этувчи Лён сафида Атекаме ўзини кўрсатиш ва Европа майдонларида тажриба орттириш имкониятига эга бўлади. Мутахассисларнинг фикрича, бу қарор ёш ҳимоячининг индивидуал маҳоратини ошириш учун тўғри қадам ҳисобланади.

Трансфер ойнасининг якунланиши арафасида Милан бошқа захира ўйинчиларини ҳам сотиш ёки ижарага бериш бўйича музокараларни фаоллаштирган. Клуб раҳбарияти бош мураббий Рубен Аморим талабига биноан таркибни мувозанатга келтиришни мақсад қилган.

АК МиланЛёнЗахари АтекамеТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стивен Жеррарднинг Астон Вилладаги муваффақиятсизлик сабаблари ошкор бўлдиСтивен Жеррарднинг Астон Вилладаги муваффақиятсизлик сабаблари ошкор бўлдиБугун, 21:33Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...Бугун, 21:24Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олдиАбдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олдиБугун, 20:54Стамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкинСтамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкинБугун, 20:1216-0 серия билан порлаган : 221 кун комада ётган Притчард Колон ҳаётдан кўз юмди16-0 серия билан порлаган : 221 кун комада ётган Притчард Колон ҳаётдан кўз юмдиБугун, 19:59Энди Робертсон Шотландия рекордини янгилашга яқинЭнди Робертсон Шотландия рекордини янгилашга яқинБугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?