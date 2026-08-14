АҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқда

·0·Техно
АҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқда

АҚШ Космик кучлари космосга чиқиш ва юкларни орбитага олиб чиқиш жараёнини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин бўлган янги технологияга маблағ ажратди. ixbt.com маълумотига кўра, Спасе Кинетик стартапи космик аппаратларни ёқилғисиз учиришга мўлжалланган Whирлвинд тизимини ишлаб чиқиш учун 50 миллион долларлик ОТА шартномасини қўлга киритди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу инновацион ғоя қадимий қурол бўлган “праша” (тасмали отиш мосламаси) принципига асосланади. Компания бош директори Раян Салливаннинг тушунтиришича, электромеханик тизим фойдали юкни марказдан қочма куч (центрифуга) ёрдамида юқори тезликда айлантириб, коинотга улоқтиради. Шундан сўнг сунъий йўлдош ўз двигателлари ёрдамида керакли орбита ёки мақсад сари ҳаракатни давом эттиради.

Ракета тенгламасининг чекловларини четлаб ўтиш

Марказдан қочма тезланиш анъанавий ракета тенгламасининг қаттиқ чекловларини четлаб ўтиш имконини беради. Бунда бошланғич тезлик учун зарур бўлган асосий энергия кимёвий ёнилғи ҳисобидан эмас, балки механик кучланиш орқали таъминланади. Whирлвинд ташувчиси фойдали юк тури ёки орбитал режимга боғлиқ бўлмагани сабабли жуда мослашувчан ечим сифатида баҳоланмоқда.

Компания ушбу тизим орқали космосда разведка олиб бориш, алоқани таъминлаш, илмий зондларни етказиш ва ҳатто космик чиқиндиларни инспекция қилиш каби вазифаларни бажариш мумкинлигини таъкидлайди. Бироқ асосий эътибор коинотдаги “дронлар иқтисодиёти”га қаратилган бўлиб, у ерда арзон сунъий йўлдошларнинг хизмат муддати йиллар билан эмас, балки дақиқалар билан ўлчаниши мумкин.

Коинотда сарфланувчи юклар концепцияси

Мазкур ёндашув анъанавий кўп йиллик миссиялар ва кўп миллион долларлик оғир аппаратларга мутлақо қарама-қаршидир. “Аттритабле пайлоад” деб номланувчи сарфланувчи юк концепцияси маълум бир “яроқлилик муддати”га эга бўлиб, замонавий космик стратегияларда янги саҳна очади.

Таъкидлаш жоизки, Спасе Кинетик бунгача ҳам қатор ютуқларга эришган. Жумладан, стартап DARPA томонидан архитектурани носимметрик ракетага қарши мудофаа тизимига мослаштириш учун кўп миллион долларлик шартнома олган эди. Шунингдек, компания СпасеВERX Адаптиве анд Интеллигент Спасе Чалленге дастурига ҳам саралаб олинган.

Ҳозирги кунда жамоа ходимлари сони 50 нафарга етди, Албукеркеда прототип яратиш лабораторияси фаолият юритмоқда ва Эл-Сегундода янги офис очилмоқда. Мутахассислар ҳозирча биринчи орбитал синов санасини эълон қилишгани йўқ — ҳозирда ер устида технологияни синовдан ўтказиш ҳамда интеграция бўйича ҳамкорлар билан музокаралар олиб борилмоқда.

Космик кучларСпасе КинетикWhирлвиндСуний ёлдошТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилдиApple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилдиБугун, 19:50Tecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батареяTecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батареяБугун, 15:57Apple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритдиApple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритдиБугун, 15:25Ўзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратдиЎзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратдиБугун, 15:24Дреаме ўзининг биринчи Aurora флагман смартфонини тақдим этдиДреаме ўзининг биринчи Aurora флагман смартфонини тақдим этдиБугун, 14:52Samsung Galaxy S25+ қувватлаш вақтида ёниб кетдиSamsung Galaxy S25+ қувватлаш вақтида ёниб кетдиБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди