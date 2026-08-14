McLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқда
McLaren янги McLaren МкЛ 6GT модели орқали анъанавий механик узатмалар қутисини қайтармоқда. Автоматик узатмалар тезлик, қулайлик ва ёқилғи самарадорлигида устун бўлса-да, механик тизим ҳайдовчи ва автомобил ўртасидаги ҳиссий боғлиқликни кучайтиради. Мутахассислар бу қайтишни автомобил саноатидаги ноёб ҳодиса деб баҳоламоқда.
Замонавий автомобилсозлик саноатида механик узатмалар қутиси даври аста-секин ортда қолаётгандек туюлган эди. Бироқ, ixbt.com хабар беришича, машҳур спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчиси McLaren ўзининг янги McLaren МкЛ 6GT модели орқали анъанавий механик узатмалар қутисини катта саҳнага қайтармоқда. Ушбу қадам автомобил ихлосмандлари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлиб, ҳайдаш маданиятидаги ҳиссиётлар муҳимлигини яна бир бор юзага чиқарди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирги кунда автоматик узатмалар қутилари — хоҳ икки муфтали, хоҳ анъанавий сайёравий механизмли бўлсин — техник жиҳатдан ҳар қандай механик узатмадан устун келмоқда. Улар тезкорроқ ишлаши, силлиқ ҳаракатланиши, қулайлиги ҳамда ёқилғи самарадорлиги боис эски Ҳ-шаклидаги дастак ва илашиш педали тизимини ортда қолдирган. Объектив нуқтаи назардан, механик узатмани ёқлаш учун мантиқий асос қолмаган.
Ҳиссиётлар устун келгандаБироқ автомобил бошқариш фақат рақамлар ва қуруқ ҳисоб-китобдан иборат эмас. Бу жараён кўпинча ҳайдовчи ва машина ўртасидаги ҳиссий боғлиқликка асосланади. Янги McLaren МкЛ 6GT модели айнан ана шу эмоционал жиҳатни биринчи ўринга олиб чиқиб, ҳақиқий ҳайдаш завқини соғинганлар учун ўзига хос совға бўлди.
Мутахассисларнинг фикрича, механик узатмалар қутисининг қайтиши автомобил саноатида ноёб ҳодиса ҳисобланади. Гарчи автоматлаштирилган тизимлар тезлик ва самарадорликда рақобатдан ташқари бўлса-да, педалларни ўзи бошқариш ва дастакни қўлда ўтказиш жараёни берадиган кайфиятни ҳеч қандай электроника алмаштира олмайди.
Хулоса қилиб айтганда, McLaren компаниясининг бу ташаббуси қўлда бошқариладиган узатмалар санъати ҳали ўлмаганини ва келажакда ҳам ўзининг содиқ мухлисларига эга бўлишини исботлади. Технологиялар ривожланган даврда ҳам инсон ва машина ўртасидаги тирик алоқани сақлаб қолиш ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқ аҳамият касб этмоқда.
…