McLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқда

·14·Авто
McLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқда
Қисқача

McLaren янги McLaren МкЛ 6GT модели орқали анъанавий механик узатмалар қутисини қайтармоқда. Автоматик узатмалар тезлик, қулайлик ва ёқилғи самарадорлигида устун бўлса-да, механик тизим ҳайдовчи ва автомобил ўртасидаги ҳиссий боғлиқликни кучайтиради. Мутахассислар бу қайтишни автомобил саноатидаги ноёб ҳодиса деб баҳоламоқда.

Замонавий автомобилсозлик саноатида механик узатмалар қутиси даври аста-секин ортда қолаётгандек туюлган эди. Бироқ, ixbt.com хабар беришича, машҳур спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчиси McLaren ўзининг янги McLaren МкЛ 6GT модели орқали анъанавий механик узатмалар қутисини катта саҳнага қайтармоқда. Ушбу қадам автомобил ихлосмандлари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлиб, ҳайдаш маданиятидаги ҳиссиётлар муҳимлигини яна бир бор юзага чиқарди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирги кунда автоматик узатмалар қутилари — хоҳ икки муфтали, хоҳ анъанавий сайёравий механизмли бўлсин — техник жиҳатдан ҳар қандай механик узатмадан устун келмоқда. Улар тезкорроқ ишлаши, силлиқ ҳаракатланиши, қулайлиги ҳамда ёқилғи самарадорлиги боис эски Ҳ-шаклидаги дастак ва илашиш педали тизимини ортда қолдирган. Объектив нуқтаи назардан, механик узатмани ёқлаш учун мантиқий асос қолмаган.

Ҳиссиётлар устун келганда

Бироқ автомобил бошқариш фақат рақамлар ва қуруқ ҳисоб-китобдан иборат эмас. Бу жараён кўпинча ҳайдовчи ва машина ўртасидаги ҳиссий боғлиқликка асосланади. Янги McLaren МкЛ 6GT модели айнан ана шу эмоционал жиҳатни биринчи ўринга олиб чиқиб, ҳақиқий ҳайдаш завқини соғинганлар учун ўзига хос совға бўлди.

Мутахассисларнинг фикрича, механик узатмалар қутисининг қайтиши автомобил саноатида ноёб ҳодиса ҳисобланади. Гарчи автоматлаштирилган тизимлар тезлик ва самарадорликда рақобатдан ташқари бўлса-да, педалларни ўзи бошқариш ва дастакни қўлда ўтказиш жараёни берадиган кайфиятни ҳеч қандай электроника алмаштира олмайди.

Хулоса қилиб айтганда, McLaren компаниясининг бу ташаббуси қўлда бошқариладиган узатмалар санъати ҳали ўлмаганини ва келажакда ҳам ўзининг содиқ мухлисларига эга бўлишини исботлади. Технологиялар ривожланган даврда ҳам инсон ва машина ўртасидаги тирик алоқани сақлаб қолиш ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқ аҳамият касб этмоқда.

McLarenМеханик узатмаларАвтомобилларMcLaren МкЛ 6GTЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Aston Martin 838 от кучига эга янги Вален гиперкарини намойиш этдиAston Martin 838 от кучига эга янги Вален гиперкарини намойиш этдиБугун, 21:23Porsche Taycan модели 2030-йилгача ишлаб чиқаришдан олиниши мумкинPorsche Taycan модели 2030-йилгача ишлаб чиқаришдан олиниши мумкинБугун, 18:29Ҳукумат электромобиллар савдоси бўйича ЗEV талабларини қайта кўриб чиқмоқдаҲукумат электромобиллар савдоси бўйича ЗEV талабларини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 18:29McLaren афсонавий F1 дан бери илк механик узатмали спорткарини намойиш этдиMcLaren афсонавий F1 дан бери илк механик узатмали спорткарини намойиш этдиБугун, 17:26Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилдиFerrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилдиБугун, 13:27Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийликИккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийликБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди