Сулҳ бўладими? Лавров музокаралар ва Россиянинг жавоб чораларини очиқлади

·58·Дунё
Сулҳ бўладими? Лавров музокаралар ва Россиянинг жавоб чораларини очиқлади
Қисқача

Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ҳозирги тўқнашув чизиғи бўйлаб жанговар ҳаракатларни тўхтатиб бўлмаслигини айтиб, Россия ҳаракатларини кучайтираётганини билдирди. Украина 13 август куни Қора денгиздаги фуқаролик обектларига ҳужумларни ўзаро тўхтатишни таклиф қилди, Туркия эса тижорат кемаларига зарба беришга мораторий жорий этиш ташаббусини илгари сурди.

Келгуси қиш мавсуми яқинлашгани сари Россия ва Украина ўртасидаги энергетика ва инфратузилма уруши янги, янада хавфли босқичга кирди. 14 август куни томонлар ҳарбий зарбалар ва расмий баёнотлар орқали кескин жавоб алмашишди.

Россия Мудофаа вазирлигининг расмий каналида дронлар тасвири остида «Қишда сизни музқотиш кутмоқда» деган очиқ огоҳлантириш эълон қилинди. Ушбу пост Украина порт инфратузилмаси ва денгиз кемаларига берилган навбатдаги зарбалардан сўнг чиқарилди.

Бир неча соат ўтиб, Украина Қуролли кучлари Стратегик коммуникациялар маркази бунга ўз муносабатини билдирди: «Россиянинг нефтни қайта ишлаш заводлари олови билан исинамиз».

«Жангларни тўхтатиб бўлмайди»: Лавровнинг қатъий позицияси

Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ҳозирги тўқнашув чизиғи бўйлаб жанговар ҳаракатларни тўхтатишга мутлақо йўл қўйиб бўлмаслигини маълум қилди.

«Гап бугун кимнингдир қандай қулай яшаётганида эмас, бизнинг одамларимиз азоб чекмоқда, бу ҳаракатлардан ҳалок бўлмоқда. Гап Россия давлатининг минг йиллик тарихи олдидаги масъулиятимиз ҳақида бормоқда. Биз ҳаракатларимизни кучайтирмоқдамиз ва буни аллақачон бошладик», — дея таъкидлади Лавров.

Қора денгиздаги ташаббуслар ва дипломатик тўсиқлар

Фронтдаги шиддатли қарама-қаршилик фонида минтақавий хавфсизлик бўйича бир қатор таклифлар илгари сурилмоқда:

  • Украинанинг таклифи: Reuters хабарига кўра, 13 август куни Украина учинчи томон орқали Россияга Қора денгиздаги фуқаролик объектларига ҳужумларни ўзаро тўхтатиш ташаббусини билдирган. Бу глобал озиқ-овқат таъминоти занжиридаги хавфни камайтириш мақсадида қилинган.

  • Туркиянинг воситачилиги: Туркия ТИВ раҳбари Ҳоқон Фидон тижорат кемаларига зарба беришга мораторий жорий этиш таклифини илгари сурган эди. Аммо 14 август куни Россия ТИВ вакили Мария Захарова Москва бу борада ҳали расмийлаштирилган турк мурожаатини олмаганини билдирди.

  • Зеленскийнинг мактуби: Июнь ойида Украина президенти Владимир Зеленский Владимир Путинга очиқ мурожаат йўллаб, етакчиларнинг юзма-юз учрашуви ва музокаралар даврида бутун фронт бўйлаб ўт очишни тўхтатишни таклиф қилган эди.

Энергетика инфратузилмасига қишки хавф

2022 йилдан бошлаб ҳар кузда энергетика объектларига зарбалар кучайиши кузатилади. Жумладан, 2024 йил кузида берилган оғир зарбалар натижасида Украинанинг деярли барча йирик иссиқлик электр станциялари зарар кўриб, умумий электр ишлаб чиқариш қувватларининг салкам 80 фоизи ишдан чиққан эди.

Бу йилги қиш арафасида эса асосий зарбалар Суми, Чернигов ва Харьков вилоятларидаги нимстанциялар ва электр узатиш тармоқларига қаратилмоқда, бу эса олдиндаги совуқ ойларда энергетика тизими учун яна бир оғир синов бўлишини кўрсатмоқда.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

РоссияУкраинаСергей ЛавровТурцияРейтер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқлади«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқладиБугун, 21:49Испанияда Қуёш тутилиши ортидан 511 киши шифокорга мурожаат қилдиИспанияда Қуёш тутилиши ортидан 511 киши шифокорга мурожаат қилдиБугун, 21:31Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Бугун, 21:00Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Бугун, 19:027 йил олдин тушида кўрган: Россиялик денгизчи 1 млн доллар ютиб олди!7 йил олдин тушида кўрган: Россиялик денгизчи 1 млн доллар ютиб олди!Бугун, 18:25Итальян аёл 1 миллион евролик чиптасини ахлатга ташладиИтальян аёл 1 миллион евролик чиптасини ахлатга ташладиБугун, 18:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди