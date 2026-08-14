Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...
Суперлиганинг 17-турида Наманганда ҳақиқий футбол триллери кузатилди. «Навбаҳор» икки марта устунликни бой берганига қарамай, 89-дақиқадаги пенальти эвазига «Бунёдкор»ни 4:3 ҳисобида мағлуб этди.
Еттита гол урилган баҳсда Ҳусайн Норчаев ҳам яна ўз номини таблога ёздирди. Ушбу ғалаба «лочинлар»ни турнир жадвалида 3-ўринга олиб чиқди.
«Навбаҳор» 19 дақиқадаёқ ҳисобни 2:0 қилди
Мезбонлар учрашувни жуда фаол бошлади. 5-дақиқада Муҳаммадали Ғиёсов ҳисобни очиб, Наманган трибуналарини оёққа турғизди — 1:0.
Орадан 14 дақиқа ўтиб, «Навбаҳор» пенальти ишлаб олди. 11 метрлик нуқтага келган Ҳусайн Норчаев имкониятдан унумли фойдаланиб, фарқни иккита тўпга етказди — 2:0.
Шу паллада мезбонлар ўйинни тўлиқ назоратга олгандек кўринган эди. Аммо «Бунёдкор» таслим бўлмади.
«Бунёдкор» икки марта ҳисобни тенглаштирди
38-дақиқада Сардор Абдунабиев меҳмонларни ўйинга қайтарди — 2:1.
Иккинчи бўлим бошланганидан кўп ўтмай, 52-дақиқада Дмитрий Плетнёв ҳисобни тенглаштирди. Шундай қилиб, «Навбаҳор»нинг икки тўплик устунлиги йўққа чиқди — 2:2.
63-дақиқада Диёр Холматов наманганликларни яна олдинга олиб чиқди — 3:2. Бироқ бу сафар ҳам «Бунёдкор» жавобсиз қолмади.
70-дақиқада Фахриддин Муҳаммадов гол уриб, таблода яна мувозанатни тиклади — 3:3.
Ҳал қилувчи нуқтани Жиянов қўйди
Ўйин дуранг билан тугайдигандек туюлаётган эди. Аммо асосий вақт тугашига бир дақиқа қолганда «Навбаҳор» яна пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди.
89-дақиқада Русланбек Жиянов масъулиятни зиммасига олди ва 11 метрлик зарбани голга айлантирди.
4:3 — «Навбаҳор» драматик баҳсда уч очкони илиб кетди.
Меҳмонларда яна жавоб қайтариш учун деярли вақт қолмаган эди.
Етти голнинг хронологияси
5' — Муҳаммадали Ғиёсов — 1:0
19' — Ҳусайн Норчаев, пенальти — 2:0
38' — Сардор Абдунабиев — 2:1
52' — Дмитрий Плетнёв — 2:2
63' — Диёр Холматов — 3:2
70' — Фахриддин Муҳаммадов — 3:3
89' — Русланбек Жиянов, пенальти — 4:3
«Навбаҳор» кучли учликка кирди
Мазкур ғалабадан кейин «Навбаҳор» очколари сонини 31 тага етказди ва турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилди.
«Бунёдкор» эса Наманганда икки марта ҳисобни тенглаштирганига қарамай, очкосиз қолди. Тошкентликлар 19 очко билан 11-поғонада бормоқда.
«Навбаҳор» учун бу шунчаки навбатдаги ғалаба эмас. Жамоа икки тўплик устунликни йўқотиб, рақибнинг икки марта ҳисобни тенглаштиришига йўл қўйган бўлса-да, сўнгги дақиқаларда характер кўрсатиб, муҳим уч очкони сақлаб қолди.
Намангандаги 4:3 эса Суперлиганинг 17-туридаги энг томошабоп учрашувлардан бири бўлиб қолди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…