Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...

·0·Спорт
Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...

Суперлиганинг 17-турида Наманганда ҳақиқий футбол триллери кузатилди. «Навбаҳор» икки марта устунликни бой берганига қарамай, 89-дақиқадаги пенальти эвазига «Бунёдкор»ни 4:3 ҳисобида мағлуб этди.

Еттита гол урилган баҳсда Ҳусайн Норчаев ҳам яна ўз номини таблога ёздирди. Ушбу ғалаба «лочинлар»ни турнир жадвалида 3-ўринга олиб чиқди.

«Навбаҳор» 19 дақиқадаёқ ҳисобни 2:0 қилди

Мезбонлар учрашувни жуда фаол бошлади. 5-дақиқада Муҳаммадали Ғиёсов ҳисобни очиб, Наманган трибуналарини оёққа турғизди — 1:0.

Орадан 14 дақиқа ўтиб, «Навбаҳор» пенальти ишлаб олди. 11 метрлик нуқтага келган Ҳусайн Норчаев имкониятдан унумли фойдаланиб, фарқни иккита тўпга етказди — 2:0.

Шу паллада мезбонлар ўйинни тўлиқ назоратга олгандек кўринган эди. Аммо «Бунёдкор» таслим бўлмади.

«Бунёдкор» икки марта ҳисобни тенглаштирди

38-дақиқада Сардор Абдунабиев меҳмонларни ўйинга қайтарди — 2:1.

Иккинчи бўлим бошланганидан кўп ўтмай, 52-дақиқада Дмитрий Плетнёв ҳисобни тенглаштирди. Шундай қилиб, «Навбаҳор»нинг икки тўплик устунлиги йўққа чиқди — 2:2.

63-дақиқада Диёр Холматов наманганликларни яна олдинга олиб чиқди — 3:2. Бироқ бу сафар ҳам «Бунёдкор» жавобсиз қолмади.

70-дақиқада Фахриддин Муҳаммадов гол уриб, таблода яна мувозанатни тиклади — 3:3.

Ҳал қилувчи нуқтани Жиянов қўйди

Ўйин дуранг билан тугайдигандек туюлаётган эди. Аммо асосий вақт тугашига бир дақиқа қолганда «Навбаҳор» яна пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди.

89-дақиқада Русланбек Жиянов масъулиятни зиммасига олди ва 11 метрлик зарбани голга айлантирди.

4:3 — «Навбаҳор» драматик баҳсда уч очкони илиб кетди.

Меҳмонларда яна жавоб қайтариш учун деярли вақт қолмаган эди.

Етти голнинг хронологияси

  • 5' — Муҳаммадали Ғиёсов — 1:0

  • 19' — Ҳусайн Норчаев, пенальти — 2:0

  • 38' — Сардор Абдунабиев — 2:1

  • 52' — Дмитрий Плетнёв — 2:2

  • 63' — Диёр Холматов — 3:2

  • 70' — Фахриддин Муҳаммадов — 3:3

  • 89' — Русланбек Жиянов, пенальти — 4:3

«Навбаҳор» кучли учликка кирди

Мазкур ғалабадан кейин «Навбаҳор» очколари сонини 31 тага етказди ва турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилди.

«Бунёдкор» эса Наманганда икки марта ҳисобни тенглаштирганига қарамай, очкосиз қолди. Тошкентликлар 19 очко билан 11-поғонада бормоқда.

«Навбаҳор» учун бу шунчаки навбатдаги ғалаба эмас. Жамоа икки тўплик устунликни йўқотиб, рақибнинг икки марта ҳисобни тенглаштиришига йўл қўйган бўлса-да, сўнгги дақиқаларда характер кўрсатиб, муҳим уч очкони сақлаб қолди.

Намангандаги 4:3 эса Суперлиганинг 17-туридаги энг томошабоп учрашувлардан бири бўлиб қолди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олдиАбдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олдиБугун, 20:54Стамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкинСтамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкинБугун, 20:1216-0 серия билан порлаган : 221 кун комада ётган Притчард Колон ҳаётдан кўз юмди16-0 серия билан порлаган : 221 кун комада ётган Притчард Колон ҳаётдан кўз юмдиБугун, 19:59Энди Робертсон Шотландия рекордини янгилашга яқинЭнди Робертсон Шотландия рекордини янгилашга яқинБугун, 18:55Родриқо Мора трансфери нега тўхтаб қолди?Родриқо Мора трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 18:39Комо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаКомо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаБугун, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?