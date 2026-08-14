Aston Martin 838 от кучига эга янги Вален гиперкарини намойиш этди

·16·Авто
Aston Martin 838 от кучига эга янги Вален гиперкарини намойиш этди
Қисқача

Aston Martin Ванқуиш модели асосида 838 от кучига эга Вален гипер-GT автомобилини тақдим этди. У 5,2 литр ҳажмли эгизак турболи V12 двигатели, 738 фунт-фут айланиш моменти ва соатига 62 мил тезликка 3,1 сонияда чиқиш имкониятига эга. Вален ташқи ва ички жиҳатдан тубдан қайта ишланган бўлиб, унда улкан олд панжара, дукктаил спойлери, ингичка ЛЕД чироқлар ва GT3 услубидаги углерод толали аеродинамик элементлар қўлланган.

Британиянинг машҳур Aston Martin компанияси Ванқуиш моделини асос қилиб олган ҳолда ўта эксклюзив Вален гипер-GT автомобилини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур транспорт воситаси бугунги кунда сотувда мавжуд бўлган ҳар қандай олд моторли йўл автомобиллари орасида энг юқори қувват кўрсаткичига эга экани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги модел автомобилсозлик брендининг махсус транспорт воситаларини яратиш бўлими — Специал Веҳиклес Оператионс томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у аввалроқ Вулкан треклаши, DBR22 спидстери ва Виктор гиперкарини яратиш билан танилган эди. Вален модели Ванқуиш русумидаги 5,2 литр ҳажмли эгизак турболи V12 двигателидан фойдаланади, бироқ унинг қуввати 838 от кучига етказилган.

Техник имкониятлар ва динамика

Мазкур куч агрегати туфайли янги гиперкар ўрта моторли Валҳалла ва Валкйрие моделларидан ташқари барча Aston Martin автомобилларидан қудратлироқ чиқди. Автомобилнинг айланиш моменти 738 фунт-футни ташкил этади ва у нолдан соатига 62 мил тезликка бор-йўғи 3,1 сонияда эришади. Ушбу тезланиш кўрсаткичи Porsche 911 GT3 RS модели билан бир хил экани мутахассисларни ҳайратда қолдирди.

Вален ташқи кўринишидан ўзининг Ванқуиш илдизларини сақлаб қолган бўлса-да, унинг ташқи ва ички қисми юқори унумдорлик ҳамда эксклюзивлик талабларидан келиб чиққан ҳолда тубдан қайта ишланди. Харидорлар учун юқори даражадаги табақалаштириш имкониятлари тақдим этилади, бу эса ишлаб чиқариладиган 150 та машинанинг бирортаси бир-бирига ўхшамаслигини таъминлайди.

Дизайн ва аэродинамика

Автомобилнинг кўркам ташқи қиёфаси дастлабки ДБС ва унинг давомчиси Вантаге моделларига ишора қилса-да, Aston Martin ижодий директори Марек Рейхман бу ўтмишдаги моделлардан сезиларли даражада фарқ қилишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Вален янги шакл тили орқали янада экстремал ҳиссиётларни ифодалаш имконини берган.

Асосий ўзига хос хусусиятлар сирасига анъанавий Астон панжара мотифини бутун олд қисм бўйлаб кенгайтирган ўта йирик бурун қисми, қалин дукктаил спойлери, агрессив ингичка ЛEД чироқлари ва энг асосийси, GT3 услубидаги углерод толали аэродинамик элементлар киради. Булар қаторига улкан орқа диффузор ва пастга босиш кучини оширувчи ён этаклар ҳам киритилган.

Aston MartinВаленГиперкарV12Авто янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

McLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқдаMcLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқдаБугун, 21:27Porsche Taycan модели 2030-йилгача ишлаб чиқаришдан олиниши мумкинPorsche Taycan модели 2030-йилгача ишлаб чиқаришдан олиниши мумкинБугун, 18:29Ҳукумат электромобиллар савдоси бўйича ЗEV талабларини қайта кўриб чиқмоқдаҲукумат электромобиллар савдоси бўйича ЗEV талабларини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 18:29McLaren афсонавий F1 дан бери илк механик узатмали спорткарини намойиш этдиMcLaren афсонавий F1 дан бери илк механик узатмали спорткарини намойиш этдиБугун, 17:26Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилдиFerrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилдиБугун, 13:27Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийликИккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийликБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди