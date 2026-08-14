Aston Martin 838 от кучига эга янги Вален гиперкарини намойиш этди
Aston Martin Ванқуиш модели асосида 838 от кучига эга Вален гипер-GT автомобилини тақдим этди. У 5,2 литр ҳажмли эгизак турболи V12 двигатели, 738 фунт-фут айланиш моменти ва соатига 62 мил тезликка 3,1 сонияда чиқиш имкониятига эга. Вален ташқи ва ички жиҳатдан тубдан қайта ишланган бўлиб, унда улкан олд панжара, дукктаил спойлери, ингичка ЛЕД чироқлар ва GT3 услубидаги углерод толали аеродинамик элементлар қўлланган.
Британиянинг машҳур Aston Martin компанияси Ванқуиш моделини асос қилиб олган ҳолда ўта эксклюзив Вален гипер-GT автомобилини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур транспорт воситаси бугунги кунда сотувда мавжуд бўлган ҳар қандай олд моторли йўл автомобиллари орасида энг юқори қувват кўрсаткичига эга экани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги модел автомобилсозлик брендининг махсус транспорт воситаларини яратиш бўлими — Специал Веҳиклес Оператионс томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у аввалроқ Вулкан треклаши, DBR22 спидстери ва Виктор гиперкарини яратиш билан танилган эди. Вален модели Ванқуиш русумидаги 5,2 литр ҳажмли эгизак турболи V12 двигателидан фойдаланади, бироқ унинг қуввати 838 от кучига етказилган.
Техник имкониятлар ва динамикаМазкур куч агрегати туфайли янги гиперкар ўрта моторли Валҳалла ва Валкйрие моделларидан ташқари барча Aston Martin автомобилларидан қудратлироқ чиқди. Автомобилнинг айланиш моменти 738 фунт-футни ташкил этади ва у нолдан соатига 62 мил тезликка бор-йўғи 3,1 сонияда эришади. Ушбу тезланиш кўрсаткичи Porsche 911 GT3 RS модели билан бир хил экани мутахассисларни ҳайратда қолдирди.
Вален ташқи кўринишидан ўзининг Ванқуиш илдизларини сақлаб қолган бўлса-да, унинг ташқи ва ички қисми юқори унумдорлик ҳамда эксклюзивлик талабларидан келиб чиққан ҳолда тубдан қайта ишланди. Харидорлар учун юқори даражадаги табақалаштириш имкониятлари тақдим этилади, бу эса ишлаб чиқариладиган 150 та машинанинг бирортаси бир-бирига ўхшамаслигини таъминлайди.
Дизайн ва аэродинамикаАвтомобилнинг кўркам ташқи қиёфаси дастлабки ДБС ва унинг давомчиси Вантаге моделларига ишора қилса-да, Aston Martin ижодий директори Марек Рейхман бу ўтмишдаги моделлардан сезиларли даражада фарқ қилишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Вален янги шакл тили орқали янада экстремал ҳиссиётларни ифодалаш имконини берган.
Асосий ўзига хос хусусиятлар сирасига анъанавий Астон панжара мотифини бутун олд қисм бўйлаб кенгайтирган ўта йирик бурун қисми, қалин дукктаил спойлери, агрессив ингичка ЛEД чироқлари ва энг асосийси, GT3 услубидаги углерод толали аэродинамик элементлар киради. Булар қаторига улкан орқа диффузор ва пастга босиш кучини оширувчи ён этаклар ҳам киритилган.
…