Суд тизимида катта ислоҳотлар даври: Қандай ўзгаришлар кутилмоқда?

·0·Ўзбекистон
Суд тизимида катта ислоҳотлар даври: Қандай ўзгаришлар кутилмоқда?

Ўзбекистон суд-ҳуқуқ тизимида инсон қадри ва ҳуқуқларини суд орқали кафолатли ҳимоя қилишга қаратилган янги босқич бошланмоқда. Президент фармони билан «Одил судлов – 2030» стратегияси ҳамда уни 2026–2028 йилларда амалга ошириш бўйича амалий ҳаракатлар дастури расман тасдиқланди.

Мазкур фармоннинг бош мақсади — суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллиги ва очиқлигини таъминлаш, фуқароларнинг судга мурожаат қилиш жараёнини тубдан соддалаштириш ҳамда одил судлов сифатини халқаро стандартлар даражасига кўтаришдан иборатдир.

2027 йилдан ҳудудлараро судлар ташкил этилади

Ҳужжатга мувофиқ, суд тизими тузилмасида янги институционал ўзгаришлар амалга оширилади:

  • Ҳудудлараро судлар: 2027 йил 1 июлдан умумюрисдикция ва маъмурий суд йўналишларида ишларни қайта кўриб чиқиш ваколатига эга, бир нечта маъмурий-ҳудудий бирликларни қамраб оладиган ҳудудлараро судлар фаолияти йўлга қўйилади. Ушбу судлар фаолиятини ташкил этиш учун 319 та бошқарув штат бирлиги ажратилади.

  • Туман ва шаҳар судлари тармоғи: 2027–2030 йилларда аҳоли зичлиги, даъво аризалари ҳажми, судьяларнинг иш юкламаси ҳамда ҳудудий шароитлардан келиб чиқиб, барча ҳудудларда фуқаролик ишлари бўйича туман ва шаҳар судлари ташкил этилади.

Тергов судьяларига янги ваколатлар берилади

Жиноят процессида суд назоратини кучайтириш мақсадида 2027 йил 1 июлдан бошлаб тергов судьяларига:

  • Шахсни ушлаб туришнинг қонунийлиги ва асослилигини назорат қилиш;

  • Гумон қилиш ёки шахсга айблов эълон қилиш учун қонуний асослар етарли эканини бевосита текшириш ваколатларини бериш кўзда тутилган.

Бу ўз навбатида тергов босқичида инсон ҳуқуқлари поймол этилишининг олдини олишга хизмат қилади.

«Прецедентлар» реестри ва рақамли қулайликлар

Фармонда соҳага илғор рақамли технологиялар ва янгича бошқарув механизмларини татбиқ этиш бўйича қатор вазифалар белгилаб берилган:

  • «Прецедентлар» реестри: Суд амалиётида бир хилликни таъминлаш учун ягона прецедентлар тизими жорий этилади;

  • «Ягона дарча» офислари: Суд биноларида аҳолига тезкор ва қулай хизмат кўрсатиш учун замонавий офислар ишга туширилади;

  • my.sud.uz портали ва мобил иловаси: Портал имкониятлари кенгайтирилиб, унинг янгиланган мобил иловаси фойдаланувчиларга тақдим этилади;

  • Бюрократияни камайтириш: Жузъий камчиликлар сабаб аризаларни фуқароларга қайтариш амалиёти қайта кўриб чиқилиб, тубдан ислоҳ қилинади;

  • Проактив бошқарув ва Суд маъмурчилиги: 2028 йилдан иқтисодий ишлар бўйича «проактив бошқарув» стандарти, 2028 йил 1 январдан эса суд маъмурчилиги институти тўлиқ жорий қилинади;

  • Одил судлов сифати индекси: Ҳар йили мамлакатда суд тизими фаолиятининг шаффофлигини баҳоловчи расмий индекс эълон қилиб борилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ҳаво сақланиб қоладиДам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ҳаво сақланиб қоладиБугун, 16:1415 август куни Ўзбекистонда ҳаво қандай бўлади?15 август куни Ўзбекистонда ҳаво қандай бўлади?Бугун, 16:06Президент маслаҳатчиси алмашди: Олим Давлатов тайинландиПрезидент маслаҳатчиси алмашди: Олим Давлатов тайинландиКеча, 22:53Қашқадарёда 856 нафар талабанинг контракти тўлаб бериладиҚашқадарёда 856 нафар талабанинг контракти тўлаб бериладиКеча, 15:34“Аванс” энди “бўнак”: Ўзбекистонда айрим сўзлар ўзгаради“Аванс” энди “бўнак”: Ўзбекистонда айрим сўзлар ўзгарадиКеча, 14:52Ўзбекистондан Қирғизистонга олиб кирилган 28 тонна сабзавот ортга қайтарилдиЎзбекистондан Қирғизистонга олиб кирилган 28 тонна сабзавот ортга қайтарилдиКеча, 14:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди
Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади