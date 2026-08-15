Бразилияда ўғлини ўлдириш учун ChatGPT’дан маслаҳат олган ота қўлга тушди

·0·Дунё
Бразилияда ўғлини ўлдириш учун ChatGPT’дан маслаҳат олган ота қўлга тушди

Бразилияда 14 ёшли ўсмирга нисбатан эҳтимолий суиқасд режаси ChatGPT билан ёзишмалар орқали аниқланиб, полицияга хабар берилгани айтилмоқда. Бу ҳақда “G1” нашри хабар берди.

Гумонланувчи режасини сунъий интеллект билан муҳокама қилган

Эспириту-Санту штати полицияси маълумотига кўра, Эунаполис шаҳрида яшовчи 43 ёшли эркак бир неча ой давомида алимент тўлашни истамаган ва фарзандига зарар етказиш режаларини чат-бот билан муҳокама қилган.

У ёзишмаларда ўз нияти ҳақида батафсил маълумот берган ва уни амалга ошириш бўйича маслаҳат сўраган.

Хабардаги хавфли мазмун қайд этилгач, маълумот АҚШ Федерал қидирув бюросига етказилгани айтилмоқда.

ФҚБ Бразилия расмийлари билан боғланганидан сўнг тергов бошланган. Полиция гумонланувчининг яшаш жойида тинтув ўтказган ва унинг режаси жиддий бўлганини аниқлаган.

Эркак ҳозирча ҳибсга олинмаган, чунки у режасини амалга оширишга улгурмаган. Тергов давом этмоқда.

Расмийлар ўсмир ҳозир хавфсиз эканини ва уни ҳимоя қилиш чоралари кўрилаётганини билдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Полиция ити Деке учун ноодатий муолажа: тишларига титан қоплама ўрнатилдиПолиция ити Деке учун ноодатий муолажа: тишларига титан қоплама ўрнатилдиБугун, 17:48Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?Бугун, 17:37Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!Бугун, 17:32Покистонлик аёл биринчи чиптасида 1 миллион доллар ютдиПокистонлик аёл биринчи чиптасида 1 миллион доллар ютдиБугун, 12:08Тожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлдиТожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлдиБугун, 11:20Хитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солдиХитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солдиБугун, 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди