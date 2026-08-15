Бразилияда ўғлини ўлдириш учун ChatGPT’дан маслаҳат олган ота қўлга тушди
Бразилияда 14 ёшли ўсмирга нисбатан эҳтимолий суиқасд режаси ChatGPT билан ёзишмалар орқали аниқланиб, полицияга хабар берилгани айтилмоқда. Бу ҳақда “G1” нашри хабар берди.
Гумонланувчи режасини сунъий интеллект билан муҳокама қилган
Эспириту-Санту штати полицияси маълумотига кўра, Эунаполис шаҳрида яшовчи 43 ёшли эркак бир неча ой давомида алимент тўлашни истамаган ва фарзандига зарар етказиш режаларини чат-бот билан муҳокама қилган.
У ёзишмаларда ўз нияти ҳақида батафсил маълумот берган ва уни амалга ошириш бўйича маслаҳат сўраган.
Хабардаги хавфли мазмун қайд этилгач, маълумот АҚШ Федерал қидирув бюросига етказилгани айтилмоқда.
ФҚБ Бразилия расмийлари билан боғланганидан сўнг тергов бошланган. Полиция гумонланувчининг яшаш жойида тинтув ўтказган ва унинг режаси жиддий бўлганини аниқлаган.
Эркак ҳозирча ҳибсга олинмаган, чунки у режасини амалга оширишга улгурмаган. Тергов давом этмоқда.
Расмийлар ўсмир ҳозир хавфсиз эканини ва уни ҳимоя қилиш чоралари кўрилаётганини билдирган.
…