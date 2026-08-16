Ювентус ҳимоя чизиғида катта ўзгаришларга тайёргарлик кўрмоқда

·13·Спорт
Ювентус ҳимоя чизиғида катта ўзгаришларга тайёргарлик кўрмоқда
Қисқача

Ювентус Болонядан колумбиялик марказий ҳимоячи Жҳон Лукумийнинг трансферини якунлаш арафасида турибди. Янги футболчининг келиши Даниеле Ругани, Федерико Гатти ва Хуан Кабалнинг келажагига таъсир қилиши кутилмоқда. Монза, Сассуоло ва Удинесе Даниеле Руганига, Марсель эса Федерико Гаттига қизиқиш билдирмоқда, Наполи ҳам ҳимоячининг вазиятини кузатмоқда. Хуан Кабалнинг эса ижара асосида Болоняга ўтиши мумкин.

Туриннинг Ювентус клуби трансфер бозорида фаол ҳаракатни давом эттириб, ўз таркибини сезиларли даражада янгилашни режалаштирмоқда. Болонядан колумбиялик марказий ҳимоячи Жҳон Лукумийнинг трансфери якунланиш босқичида тургани жамоанинг бошқа футболчиларига таъсир кўрсатиб, трансфер занжирини юзага келтириши кутилмоқда. Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, янги ўйинчининг келиши клуб ҳимоя чизиғидаги бир қатор футболчиларнинг тақдирини ўзгартириб юборади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳимоячилар тақдири ва трансфер бозоридаги қизиқишлар

Ҳозирги вақтда Ювентус раҳбарияти нафақат янги футболчиларни жалб қилиш, балки ортиқча ўйинчилардан қутулиш устида ҳам жиддий иш олиб бормоқда. Манбага кўра, Даниеле Ругани, Федерико Гатти ва Хуан Кабал каби ҳимоячилардан камида биттаси жамоани тарк этиши аниқ бўлиб улгурган. Уларнинг ҳар бири учун турли клублар томонидан қизиқишлар билдирилиб, музокаралар бошлаб юборилган.

Хусусан, тажрибали ҳимоячи Даниеле Ругани хизматига Италиянинг бир нечта жамоалари даъвогарлик қилмоқда. Монза, Сассуоло ва Удинесе клублари футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун расман сўров юборган. Руганининг Италия А сериясидаги тажрибаси бу жамоалар учун муҳим омил бўлиши кутилмоқда.

Франция ва Италия клубларининг режалари

Шунингдек, Федерико Гаттининг келажаги ҳам жамоатчилик эътиборида қолмоқда. Унга Франциянинг Марсель клуби қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, Франция жамоасининг дастлабки таклифи сотиб олиш ҳуқуқи билан ижарага олиш шартини ўз ичига олгани Ювентус раҳбариятига маъқул келмагани айтилмоқда. Турин клуби фақат тўғридан-тўғри трансфер ёки бошқа қулай шартлардаги таклифларни кўриб чиқишга тайёр.

Гаттига бўлган қизиқишлар фақат Франция билан чекланиб қолгани йўқ. Мамлакатимиздаги ва халқаро спорт ОАВларида тарқалган хабарларга кўра, Наполи клуби ҳам ҳимоячи билан боғлиқ вазиятни диққат билан кузатмоқда. Бироқ Неапол жамоасининг бу борадаги ҳаракатлари Челси вакили Бенуат Бадиашил билан олиб борилаётган музокараларнинг натижасига бевосита боғлиқ.

Хуан Кабалнинг Болоняга йўл олиш эҳтимоли

Жамоанинг яна бир ҳимоячиси Хуан Кабал ҳам тез орада ўз клубини ўзгартириши мумкин. Колумбиялик футболчи Жҳон Лукуми трансферидан алоҳида равишда Болоня клубига ўтиши кутилмоқда. Туттоспорт хабарига кўра, ушбу битим ижара асосида амалга ошиши мумкин ва футболчининг ўзи ҳам Россоблу сафига қўшилишга ижобий муносабат билдирган.

Ювентус раҳбарияти мавсумолди таркибни оптимал ҳолатга келтириш ва молиявий мувозанатни сақлаш учун ушбу трансферларни қисқа фурсатда ҳал қилишни мақсад қилган. Жҳон Лукумийнинг расман эълон қилиниши билан клубдаги бошқа ҳимоячиларнинг трансфер ишлари янада фаоллашиши кутилмоқда.

ЮвентусТрансферЖҳон ЛукумиА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқдаМанчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқдаБугун, 13:38Педро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкинПедро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкинБугун, 12:53Абдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордларАбдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордларБугун, 12:44Рубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиРубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиБугун, 12:39Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Бугун, 12:27Лионель Месси кетма-кет учинчи пеналтини ўтказиб юбордиЛионель Месси кетма-кет учинчи пеналтини ўтказиб юбордиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди