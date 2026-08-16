Ювентус ҳимоя чизиғида катта ўзгаришларга тайёргарлик кўрмоқда
Ювентус Болонядан колумбиялик марказий ҳимоячи Жҳон Лукумийнинг трансферини якунлаш арафасида турибди. Янги футболчининг келиши Даниеле Ругани, Федерико Гатти ва Хуан Кабалнинг келажагига таъсир қилиши кутилмоқда. Монза, Сассуоло ва Удинесе Даниеле Руганига, Марсель эса Федерико Гаттига қизиқиш билдирмоқда, Наполи ҳам ҳимоячининг вазиятини кузатмоқда. Хуан Кабалнинг эса ижара асосида Болоняга ўтиши мумкин.
Туриннинг Ювентус клуби трансфер бозорида фаол ҳаракатни давом эттириб, ўз таркибини сезиларли даражада янгилашни режалаштирмоқда. Болонядан колумбиялик марказий ҳимоячи Жҳон Лукумийнинг трансфери якунланиш босқичида тургани жамоанинг бошқа футболчиларига таъсир кўрсатиб, трансфер занжирини юзага келтириши кутилмоқда. Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, янги ўйинчининг келиши клуб ҳимоя чизиғидаги бир қатор футболчиларнинг тақдирини ўзгартириб юборади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳимоячилар тақдири ва трансфер бозоридаги қизиқишларҲозирги вақтда Ювентус раҳбарияти нафақат янги футболчиларни жалб қилиш, балки ортиқча ўйинчилардан қутулиш устида ҳам жиддий иш олиб бормоқда. Манбага кўра, Даниеле Ругани, Федерико Гатти ва Хуан Кабал каби ҳимоячилардан камида биттаси жамоани тарк этиши аниқ бўлиб улгурган. Уларнинг ҳар бири учун турли клублар томонидан қизиқишлар билдирилиб, музокаралар бошлаб юборилган.
Хусусан, тажрибали ҳимоячи Даниеле Ругани хизматига Италиянинг бир нечта жамоалари даъвогарлик қилмоқда. Монза, Сассуоло ва Удинесе клублари футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун расман сўров юборган. Руганининг Италия А сериясидаги тажрибаси бу жамоалар учун муҳим омил бўлиши кутилмоқда.
Франция ва Италия клубларининг режалариШунингдек, Федерико Гаттининг келажаги ҳам жамоатчилик эътиборида қолмоқда. Унга Франциянинг Марсель клуби қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, Франция жамоасининг дастлабки таклифи сотиб олиш ҳуқуқи билан ижарага олиш шартини ўз ичига олгани Ювентус раҳбариятига маъқул келмагани айтилмоқда. Турин клуби фақат тўғридан-тўғри трансфер ёки бошқа қулай шартлардаги таклифларни кўриб чиқишга тайёр.
Гаттига бўлган қизиқишлар фақат Франция билан чекланиб қолгани йўқ. Мамлакатимиздаги ва халқаро спорт ОАВларида тарқалган хабарларга кўра, Наполи клуби ҳам ҳимоячи билан боғлиқ вазиятни диққат билан кузатмоқда. Бироқ Неапол жамоасининг бу борадаги ҳаракатлари Челси вакили Бенуат Бадиашил билан олиб борилаётган музокараларнинг натижасига бевосита боғлиқ.
Хуан Кабалнинг Болоняга йўл олиш эҳтимолиЖамоанинг яна бир ҳимоячиси Хуан Кабал ҳам тез орада ўз клубини ўзгартириши мумкин. Колумбиялик футболчи Жҳон Лукуми трансферидан алоҳида равишда Болоня клубига ўтиши кутилмоқда. Туттоспорт хабарига кўра, ушбу битим ижара асосида амалга ошиши мумкин ва футболчининг ўзи ҳам Россоблу сафига қўшилишга ижобий муносабат билдирган.
Ювентус раҳбарияти мавсумолди таркибни оптимал ҳолатга келтириш ва молиявий мувозанатни сақлаш учун ушбу трансферларни қисқа фурсатда ҳал қилишни мақсад қилган. Жҳон Лукумийнинг расман эълон қилиниши билан клубдаги бошқа ҳимоячиларнинг трансфер ишлари янада фаоллашиши кутилмоқда.
…