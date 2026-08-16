Интер Маями йирик ҳисобда мағлуб бўлди, Лионель Месси пеналтини голга айлантира олмади

·9·Спорт
Интер Маями йирик ҳисобда мағлуб бўлди, Лионель Месси пеналтини голга айлантира олмади
Қисқача

Интер Маями АҚШ чемпионатида сафарда Нашвилле СКга 4-1 ҳисобида мағлуб бўлди. Учрашувнинг 23-дақиқасида Лионель Месси тепган пеналтини дарвозабон Шваке қайтарди. Иккинчи бўлимда Нашвилле СК устунликни ошириб, муҳим уч очкони қўлга киритди, Месси эса сариқ карточка олди.

АҚШ чемпионатида мавсум давом этар экан, Лионель Месси бошчилигидаги Интер Маями жамоаси сафарда оғир мағлубиятга учради. Нашвилле СК майдонида меҳмон бўлган Хавиер Масчерано шогирдлари рақибига 1-85 ҳисобида эмас, балки 4-1 ҳисобида йирик таслим бўлиб, уйга қуруқ қўл билан қайтишга мажбур бўлди. Goal.com хабар беришича, ушбу учрашув Флорида клуби учун чинакам омадсиз кечган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувдаги бурилиш нуқтаси ва ҳал қилувчи дақиқалар

Ўйин бошиданоқ ўз ўйинини топа олмаган меҳмонлар рақибнинг босимига қаршилик кўрсатишда қийналди. Майдон эгалари ҳисобни очганидан сўнг, Интер Маями вазиятни ўнглаш учун қулай имкониятга эга бўлди. Учрашувнинг 23-дақиқасида жамоа фойдасига пеналти белгиланди.

Тўп қаршисига жамоанинг асосий юлдузи Лионель Месси келди. Бироқ аргентиналик ҳужумчининг 11 метрлик жарима зарбасини рақиб дарвозабони Шваке бартараф этди. Дарвозабон ўйинчининг зарба йўналишини тўғри топиб, жамоасини муқаррар голдан сақлаб қолди ва устунликни сақлаб қолишга эришди.

Агар ўша вазиятда гол урилганида, учрашув сценарийси батамом бошқача тус олиши мумкин эди. Бироқ амалга ошмаган пеналти меҳмонлар учун жиддий зарба бўлди ва ўйин давомига ўз таъсирини кўрсатди.

Иккинчи бўлимдаги устунлик ва Мессининг қиёмига етмаган оқшоми

Танаффусдан кейин майдон эгалари ўйин тақдирини ўз фойдасига ҳал қилишди. Нашвилле СК жамоаси ўз устунлигини янада ошириб, ҳисобдаги фарқни ишончли кўринишга келтирди ва якунда учрашувни 4-1 ҳисобидаги ғалаба билан якунлади. Бу натижа мезбонлар учун муҳим ва нуфузли ғалабага айланди.

Лионель Месси учун эса бу кеча фақатгина пеналтидан фойдалана олмагани билан эмас, балки бошқа ёқимсиз воқеалар билан ҳам ёдда қолди. Учрашув давомида ҳакам «Ла Пулга»ни сариқ карточка билан огоҳлантирди. Натижада тажрибали футболчи учун шахсий жиҳатдан ҳам жуда мураккаб ва оғир оқшом қайд этилди.

Мағлубиятдан сўнг Хавиер Масчерано жамоаси ҳимоя ва ҳужумдаги камчиликларни таҳлил қилиб чиқиши талаб этилади. Нашвилле СК эса мухлислари қаршисида матонат кўрсатиб, муҳим уч очкони қўлга киритди ва ўз имкониятларини яна бир бор намойиш этди.

Интер МаямиЛионель МессиMLSфутболНашвилле СК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқдаМанчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқдаБугун, 13:38Ювентус ҳимоя чизиғида катта ўзгаришларга тайёргарлик кўрмоқдаЮвентус ҳимоя чизиғида катта ўзгаришларга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 13:37Педро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкинПедро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкинБугун, 12:53Абдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордларАбдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордларБугун, 12:44Рубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиРубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиБугун, 12:39Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Бугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди