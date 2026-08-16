Интер Маями йирик ҳисобда мағлуб бўлди, Лионель Месси пеналтини голга айлантира олмади
Интер Маями АҚШ чемпионатида сафарда Нашвилле СКга 4-1 ҳисобида мағлуб бўлди. Учрашувнинг 23-дақиқасида Лионель Месси тепган пеналтини дарвозабон Шваке қайтарди. Иккинчи бўлимда Нашвилле СК устунликни ошириб, муҳим уч очкони қўлга киритди, Месси эса сариқ карточка олди.
АҚШ чемпионатида мавсум давом этар экан, Лионель Месси бошчилигидаги Интер Маями жамоаси сафарда оғир мағлубиятга учради. Нашвилле СК майдонида меҳмон бўлган Хавиер Масчерано шогирдлари рақибига 1-85 ҳисобида эмас, балки 4-1 ҳисобида йирик таслим бўлиб, уйга қуруқ қўл билан қайтишга мажбур бўлди. Goal.com хабар беришича, ушбу учрашув Флорида клуби учун чинакам омадсиз кечган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувдаги бурилиш нуқтаси ва ҳал қилувчи дақиқаларЎйин бошиданоқ ўз ўйинини топа олмаган меҳмонлар рақибнинг босимига қаршилик кўрсатишда қийналди. Майдон эгалари ҳисобни очганидан сўнг, Интер Маями вазиятни ўнглаш учун қулай имкониятга эга бўлди. Учрашувнинг 23-дақиқасида жамоа фойдасига пеналти белгиланди.
Тўп қаршисига жамоанинг асосий юлдузи Лионель Месси келди. Бироқ аргентиналик ҳужумчининг 11 метрлик жарима зарбасини рақиб дарвозабони Шваке бартараф этди. Дарвозабон ўйинчининг зарба йўналишини тўғри топиб, жамоасини муқаррар голдан сақлаб қолди ва устунликни сақлаб қолишга эришди.
Агар ўша вазиятда гол урилганида, учрашув сценарийси батамом бошқача тус олиши мумкин эди. Бироқ амалга ошмаган пеналти меҳмонлар учун жиддий зарба бўлди ва ўйин давомига ўз таъсирини кўрсатди.
Иккинчи бўлимдаги устунлик ва Мессининг қиёмига етмаган оқшомиТанаффусдан кейин майдон эгалари ўйин тақдирини ўз фойдасига ҳал қилишди. Нашвилле СК жамоаси ўз устунлигини янада ошириб, ҳисобдаги фарқни ишончли кўринишга келтирди ва якунда учрашувни 4-1 ҳисобидаги ғалаба билан якунлади. Бу натижа мезбонлар учун муҳим ва нуфузли ғалабага айланди.
Лионель Месси учун эса бу кеча фақатгина пеналтидан фойдалана олмагани билан эмас, балки бошқа ёқимсиз воқеалар билан ҳам ёдда қолди. Учрашув давомида ҳакам «Ла Пулга»ни сариқ карточка билан огоҳлантирди. Натижада тажрибали футболчи учун шахсий жиҳатдан ҳам жуда мураккаб ва оғир оқшом қайд этилди.
Мағлубиятдан сўнг Хавиер Масчерано жамоаси ҳимоя ва ҳужумдаги камчиликларни таҳлил қилиб чиқиши талаб этилади. Нашвилле СК эса мухлислари қаршисида матонат кўрсатиб, муҳим уч очкони қўлга киритди ва ўз имкониятларини яна бир бор намойиш этди.
…