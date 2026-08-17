Redmi K100 Просмартфонлари савдоси кутилганидан паст келди
Redmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонларининг Хитойдаги дастлабки умумий савдолари K90 серияси натижасининг тахминан 65 фоизини ташкил этди. Redmi K100 Pro савдоси аввалги Redmi K90 кўрсаткичининг 50 фоизига, Redmi K100 Pro Max савдоси эса Redmi K90 Pro Max натижасининг 85 фоизига тенг бўлди.
Хитой бозорида Xiaomi компаниясининг сўнгги флагман сериясига мансуб Redmi K100 Pro ҳамда K100 Pro Max смартфонларининг дастлабки савдо кўрсаткичлари аввалги авлодга нисбатан пасайганини кўрсатди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмаларга бўлган бошланғич қизиқиш ўтган йилги K90 серияси натижаларидан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
РД Обсерватион таҳлилий агентлиги тақдим этган маълумотларга кўра, Redmi K100 Pro ва K100 Pro Max моделларининг илк кеча ҳамда кейинги кун давомидаги умумий савдолари K90 сериясининг ўша даврдаги натижасининг тахминан 65 фоизини ташкил этди. Бу эса харидорлар орасида янги флагманларга нисбатан талаб бироз пасайганидан далолат беради.
Моделлар кесимидаги тафовутларСавдоларнинг умумий пасайишига асосий сабаб оддий Redmi K100 Pro модели бўлди. Унинг сотув ҳажми дастлабки даврда ўтган йилдаги Redmi K90 кўрсаткичининг атиги 50 фоизига тенг келди. Бошқача айтганда, янги Pro-модели ўзидан олдинги авлодга нисбатан икки баробар заифроқ натижа қайд этди.
Шу билан бирга, янада илғор бўлган Redmi K100 Pro Max аҳволи бироз яхшироқ экани маълум бўлди. Ушбу қурилма ўтган йилги Redmi K90 Pro Max савдоларининг 85 фоизини қамраб олишга муваффақ бўлди. Бу шуни кўрсатадики, истеъмолчилар оддий версиядан кўра кўпроқ юқори тоифадаги мах-модемизацияни афзал кўрмоқда.
Расмий статистика ва таҳлилчилар баҳосиТаъкидлаш жоизки, ушбу маълумотлар Xiaomi компаниясининг расмий статистикаси билан бироз зиддиятга эга. 12-август куни компания раҳбари Лу Вэйбин Redmi K100 Pro Max савдолари илк кунда аввалги авлод натижасининг 150 фоизига етганини эълон қилган эди. Бироқ мутахассислар бу ҳолатда вақт оралиғи турлича олинганини тушунтиришди.
Xiaomi раҳбарияти тақдим этган рақамлар 11-август ярим тунгача бўлган даврни, яни тақдимот ва савдолар бошланган дастлабки бир неча соатни ўз ичига олган. РД Обсерватион баҳоси эса илк кеча ва бутун кейинги кунни қамраб олган. Бу эса бошланғич шиддатли ажиотаждан сўнг савдолар тезда секинлашганидан далолат беради.
Эслатиб ўтамиз, Redmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари 11-август оқшомида тақдим этилган эди. Қурилмалар Qualcomm компаниясининг флагман платформаси — K100 Pro модели Snapdragon 8 Элите Ген 5 В-сериес, Pro Max эса тўлақонли Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори билан жиҳозланган. Шунингдек, мазкур гаджетларнинг асосий ўзига хос жиҳатлари сирасига катта ҳажмли батареялар — мос равишда 8580 ва 9070 мА·ч ҳамда Босе билан ҳамкорликда созланган аудио тизим киради. Ҳозирча бу фақат дастлабки кунлар натижалари бўлиб, бутун туркумнинг тижорий муваффақияти ҳақида хулоса чиқаришга эрта.
…