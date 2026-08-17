Redmi K100 Просмартфонлари савдоси кутилганидан паст келди

·2·Техно
Redmi K100 Просмартфонлари савдоси кутилганидан паст келди
Қисқача

Redmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонларининг Хитойдаги дастлабки умумий савдолари K90 серияси натижасининг тахминан 65 фоизини ташкил этди. Redmi K100 Pro савдоси аввалги Redmi K90 кўрсаткичининг 50 фоизига, Redmi K100 Pro Max савдоси эса Redmi K90 Pro Max натижасининг 85 фоизига тенг бўлди.

Хитой бозорида Xiaomi компаниясининг сўнгги флагман сериясига мансуб Redmi K100 Pro ҳамда K100 Pro Max смартфонларининг дастлабки савдо кўрсаткичлари аввалги авлодга нисбатан пасайганини кўрсатди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмаларга бўлган бошланғич қизиқиш ўтган йилги K90 серияси натижаларидан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

РД Обсерватион таҳлилий агентлиги тақдим этган маълумотларга кўра, Redmi K100 Pro ва K100 Pro Max моделларининг илк кеча ҳамда кейинги кун давомидаги умумий савдолари K90 сериясининг ўша даврдаги натижасининг тахминан 65 фоизини ташкил этди. Бу эса харидорлар орасида янги флагманларга нисбатан талаб бироз пасайганидан далолат беради.

Моделлар кесимидаги тафовутлар

Савдоларнинг умумий пасайишига асосий сабаб оддий Redmi K100 Pro модели бўлди. Унинг сотув ҳажми дастлабки даврда ўтган йилдаги Redmi K90 кўрсаткичининг атиги 50 фоизига тенг келди. Бошқача айтганда, янги Pro-модели ўзидан олдинги авлодга нисбатан икки баробар заифроқ натижа қайд этди.

Шу билан бирга, янада илғор бўлган Redmi K100 Pro Max аҳволи бироз яхшироқ экани маълум бўлди. Ушбу қурилма ўтган йилги Redmi K90 Pro Max савдоларининг 85 фоизини қамраб олишга муваффақ бўлди. Бу шуни кўрсатадики, истеъмолчилар оддий версиядан кўра кўпроқ юқори тоифадаги мах-модемизацияни афзал кўрмоқда.

Расмий статистика ва таҳлилчилар баҳоси

Таъкидлаш жоизки, ушбу маълумотлар Xiaomi компаниясининг расмий статистикаси билан бироз зиддиятга эга. 12-август куни компания раҳбари Лу Вэйбин Redmi K100 Pro Max савдолари илк кунда аввалги авлод натижасининг 150 фоизига етганини эълон қилган эди. Бироқ мутахассислар бу ҳолатда вақт оралиғи турлича олинганини тушунтиришди.

Xiaomi раҳбарияти тақдим этган рақамлар 11-август ярим тунгача бўлган даврни, яни тақдимот ва савдолар бошланган дастлабки бир неча соатни ўз ичига олган. РД Обсерватион баҳоси эса илк кеча ва бутун кейинги кунни қамраб олган. Бу эса бошланғич шиддатли ажиотаждан сўнг савдолар тезда секинлашганидан далолат беради.

Эслатиб ўтамиз, Redmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари 11-август оқшомида тақдим этилган эди. Қурилмалар Qualcomm компаниясининг флагман платформаси — K100 Pro модели Snapdragon 8 Элите Ген 5 В-сериес, Pro Max эса тўлақонли Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори билан жиҳозланган. Шунингдек, мазкур гаджетларнинг асосий ўзига хос жиҳатлари сирасига катта ҳажмли батареялар — мос равишда 8580 ва 9070 мА·ч ҳамда Босе билан ҳамкорликда созланган аудио тизим киради. Ҳозирча бу фақат дастлабки кунлар натижалари бўлиб, бутун туркумнинг тижорий муваффақияти ҳақида хулоса чиқаришга эрта.

XiaomiRedmiСмартфонларТехнологияларХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S26 смартфони чўнтакда портлаб, эгасини жароҳатладиSamsung Galaxy S26 смартфони чўнтакда портлаб, эгасини жароҳатладиБугун, 15:57Starlink Индонезиядаги зилзила қурбонларига бепул интернет улашмоқдаStarlink Индонезиядаги зилзила қурбонларига бепул интернет улашмоқдаБугун, 14:50Galaxy Z Fold8 Ultra экранни алмаштириш нархи маълум қилиндиGalaxy Z Fold8 Ultra экранни алмаштириш нархи маълум қилиндиБугун, 14:23Сунъий интеллект ходимни ишдан бўшатди: Claude бошқарувидаги илк ҳолатСунъий интеллект ходимни ишдан бўшатди: Claude бошқарувидаги илк ҳолатБугун, 12:52Арктика-М йўлдоши қуёш тутилишини фазодан видеога олдиАрктика-М йўлдоши қуёш тутилишини фазодан видеога олдиБугун, 10:27NASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўрадиNASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўрадиБугун, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади