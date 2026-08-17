«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!

·4·Дунё
«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!
Қисқача

Фейсбукдаги Фурмомхаи саҳифасида 20 тага яқин кичик зотли кучукни овқатлантириш жараёни акс этган видео миллионлаб томошабинлар эътиборини тортди. Видеода кучуклар аёлнинг буйруғини кутиб, овқатга ташланмай, идишларига таом солингунча интизом билан ўтиргани кўринади. Улар овқатланишдан олдин дуо қилиб, сўнг уй бекасининг рухсати билан талашмасдан ва шошилмасдан овқатланган.

Ижтимоий тармоқларда ҳайвонлар тарбияси, интизоми ва уларга бўлган чексиз меҳр-муҳаббатни намойиш этувчи навбатдаги ноодатий видеолавҳа миллионлаб томошабинлар қалбини забт этди. Фейсбук тармоғидаги Furmomkhai номли саҳифа эгаси ўз хонадонида боқаётган 20 тага яқин кичик зотли кучук болаларини овқатлантириш жараёнини видеога олиб, бўлишди.

Кадрларда хонадон соҳибаси катта идишда тайёрланган озуқани олиб келганида, 20 та кучукчанинг бирортаси овқатга ташланмай, онасининг буйруғини одоблилик билан кутиб ўтирганини кўриш мумкин.

«Онажонингиз овқат солиб чиқади, кейин ейсизлар, хўпми?»

Аёл ҳар бир кучукчани ўз фарзандидек кўриб, улар билан ниҳоятда мулойим ва меҳр билан суҳбатлашади:

«Ҳой, болажонлар! Ҳали ҳеч ким олмасин-а. Ҳозир идишларингизни олиб келаман. Овқат ейишдан олдин онангизни кутинглар. Ҳеч ким тегмасин. Қани, бу ёққа келинглар. Аввал шу ерда ўтириб туринглар. Онажонингиз аввал овқатни солиб чиқади, кейин ейсизлар, хўпми?

Вой, онажонимнинг болажонлари жуда ақлли-да. Лав, тўхта. Ҳа, жуда яхши. Улар ҳақиқатан ҳам овқатга тегишмаяпти, чунки кутиб туришни билишади. Ҳаммаси онасининг гапини эшитишни яхши билади, чунки мен уларни шунга ўргатганман. Ҳа, яхши тингловчи бўлишлари учун».

«Овқатдан олдин дуо қиламиз»: Интизом ва миннатдорлик

Кучукчалар алоҳида металл идишларга таом тақсимлаб чиқилгунга қадар интизом билан бир жойда ўтиришади. Шундан сўнг улар анъанавий равишда овқатланишдан аввал миннатдорлик дуосини адо этишади:

«Болажонлар, ҳали овқат емайсизлар-а. Аввал онажонингиз идишларингизга овқат солади. Кейин овқатдан олдин дуо қиламиз. Шунда ҳамма сизларнинг қанчалик итоаткор эканингизни, онажонингизнинг гапини эшитишингизни кўради, тўғрими?

Уларнинг барчаси ўрганиб бўлган, чунки бу ерда онасининг гапига қулоқ солишга ўргатаман. Вой, булар жуда ақлли болажонлар. Нимани кўришса, шуни қилишади. Шунинг учун ҳаммаси жуда одобли бўлиб қолди, тўғрими, болажонлар?

Ҳозир овқат ейсизлар. Бироз кутинглар, онажонингиз овқатни солиб чиқсин. Буни ҳам қўшиб қўяман, ҳаммангиз соғлом бўлинглар. Ҳали ҳеч ким олмасин. Кўряпсизми, ҳеч бири тегмаяпти, чунки улар жуда одобли. Овқатланишдан олдин онасини кутишга ўргатилган.

Қани, энди овқат ейишдан олдин дуо қиламиз. Улардан бири дуони бошлаб беради, дейишяпти. Хўш, ҳаммангиз онажонингизга қаранглар, дуо қиламиз.

Эй Худойим, бу болажонларга берган неъматларинг учун жуда-жуда катта раҳмат. Бизларни ҳеч қачон ташлаб қўймаётганинг учун раҳмат. Бу болажонларимизни ҳар куни соғлом сақлаётганинг учун раҳмат. Уларга берган қобилиятларинг учун ҳам катта раҳмат. Ва, албатта, ҳар куни бизга йўл-йўриқ кўрсатаётганинг учун раҳмат. Бизларни йўлдан адаштирма ва бу болажонларни янада баракали қил. Исо номи билан, омин».

Талашмасдан ва шошмасдан овқатланиш

Дуо якунлангач, уй бекаси кучукчаларга овқатланиш учун расман рухсат беради:

«Хўш, болажонлар, энди овқат ейишингиз мумкин. Қани, бу ёққа. Онажонингиз ҳаммангизга битта-биттадан беради. Баракалла! Бир-бирингиз билан талашманглар. Жуда яхши, болажонлар. Қани, бу нима экан?».

Ушбу видеолавҳа ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан катта олқишлар билан кутиб олинди. Кўплаб кузатувчилар ҳайвонларнинг бу қадар одобли ва итоаткорлиги фақатгина уларга берилган самимий меҳр ва чидамли тарбиянинг самараси эканини эътироф этишмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

9 миллион евролик яхта чўкиб кетди9 миллион евролик яхта чўкиб кетдиБугун, 14:02Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?Бугун, 13:50«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...Бугун, 13:28Кучли таъсир: Елена Зеленскаянинг Украина ҳокимиятидаги "яширин роли" қандай?Кучли таъсир: Елена Зеленскаянинг Украина ҳокимиятидаги "яширин роли" қандай?Бугун, 13:17Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)Бугун, 12:48Исроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлдиИсроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлдиБугун, 11:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди