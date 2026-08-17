«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!
Фейсбукдаги Фурмомхаи саҳифасида 20 тага яқин кичик зотли кучукни овқатлантириш жараёни акс этган видео миллионлаб томошабинлар эътиборини тортди. Видеода кучуклар аёлнинг буйруғини кутиб, овқатга ташланмай, идишларига таом солингунча интизом билан ўтиргани кўринади. Улар овқатланишдан олдин дуо қилиб, сўнг уй бекасининг рухсати билан талашмасдан ва шошилмасдан овқатланган.
Ижтимоий тармоқларда ҳайвонлар тарбияси, интизоми ва уларга бўлган чексиз меҳр-муҳаббатни намойиш этувчи навбатдаги ноодатий видеолавҳа миллионлаб томошабинлар қалбини забт этди. Фейсбук тармоғидаги Furmomkhai номли саҳифа эгаси ўз хонадонида боқаётган 20 тага яқин кичик зотли кучук болаларини овқатлантириш жараёнини видеога олиб, бўлишди.
Кадрларда хонадон соҳибаси катта идишда тайёрланган озуқани олиб келганида, 20 та кучукчанинг бирортаси овқатга ташланмай, онасининг буйруғини одоблилик билан кутиб ўтирганини кўриш мумкин.
«Онажонингиз овқат солиб чиқади, кейин ейсизлар, хўпми?»
Аёл ҳар бир кучукчани ўз фарзандидек кўриб, улар билан ниҳоятда мулойим ва меҳр билан суҳбатлашади:
«Ҳой, болажонлар! Ҳали ҳеч ким олмасин-а. Ҳозир идишларингизни олиб келаман. Овқат ейишдан олдин онангизни кутинглар. Ҳеч ким тегмасин. Қани, бу ёққа келинглар. Аввал шу ерда ўтириб туринглар. Онажонингиз аввал овқатни солиб чиқади, кейин ейсизлар, хўпми?
Вой, онажонимнинг болажонлари жуда ақлли-да. Лав, тўхта. Ҳа, жуда яхши. Улар ҳақиқатан ҳам овқатга тегишмаяпти, чунки кутиб туришни билишади. Ҳаммаси онасининг гапини эшитишни яхши билади, чунки мен уларни шунга ўргатганман. Ҳа, яхши тингловчи бўлишлари учун».
«Овқатдан олдин дуо қиламиз»: Интизом ва миннатдорлик
Кучукчалар алоҳида металл идишларга таом тақсимлаб чиқилгунга қадар интизом билан бир жойда ўтиришади. Шундан сўнг улар анъанавий равишда овқатланишдан аввал миннатдорлик дуосини адо этишади:
«Болажонлар, ҳали овқат емайсизлар-а. Аввал онажонингиз идишларингизга овқат солади. Кейин овқатдан олдин дуо қиламиз. Шунда ҳамма сизларнинг қанчалик итоаткор эканингизни, онажонингизнинг гапини эшитишингизни кўради, тўғрими?
Уларнинг барчаси ўрганиб бўлган, чунки бу ерда онасининг гапига қулоқ солишга ўргатаман. Вой, булар жуда ақлли болажонлар. Нимани кўришса, шуни қилишади. Шунинг учун ҳаммаси жуда одобли бўлиб қолди, тўғрими, болажонлар?
Ҳозир овқат ейсизлар. Бироз кутинглар, онажонингиз овқатни солиб чиқсин. Буни ҳам қўшиб қўяман, ҳаммангиз соғлом бўлинглар. Ҳали ҳеч ким олмасин. Кўряпсизми, ҳеч бири тегмаяпти, чунки улар жуда одобли. Овқатланишдан олдин онасини кутишга ўргатилган.
Қани, энди овқат ейишдан олдин дуо қиламиз. Улардан бири дуони бошлаб беради, дейишяпти. Хўш, ҳаммангиз онажонингизга қаранглар, дуо қиламиз.
Эй Худойим, бу болажонларга берган неъматларинг учун жуда-жуда катта раҳмат. Бизларни ҳеч қачон ташлаб қўймаётганинг учун раҳмат. Бу болажонларимизни ҳар куни соғлом сақлаётганинг учун раҳмат. Уларга берган қобилиятларинг учун ҳам катта раҳмат. Ва, албатта, ҳар куни бизга йўл-йўриқ кўрсатаётганинг учун раҳмат. Бизларни йўлдан адаштирма ва бу болажонларни янада баракали қил. Исо номи билан, омин».
Талашмасдан ва шошмасдан овқатланиш
Дуо якунлангач, уй бекаси кучукчаларга овқатланиш учун расман рухсат беради:
«Хўш, болажонлар, энди овқат ейишингиз мумкин. Қани, бу ёққа. Онажонингиз ҳаммангизга битта-биттадан беради. Баракалла! Бир-бирингиз билан талашманглар. Жуда яхши, болажонлар. Қани, бу нима экан?».
Ушбу видеолавҳа ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан катта олқишлар билан кутиб олинди. Кўплаб кузатувчилар ҳайвонларнинг бу қадар одобли ва итоаткорлиги фақатгина уларга берилган самимий меҳр ва чидамли тарбиянинг самараси эканини эътироф этишмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…