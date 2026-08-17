Хитойда 288 метрлик улкан лифт қурилди

·3·Дунё
Хитойда 288 метрлик улкан лифт қурилди

Хитойнинг Юньнань провинциясидаги олис Ничжуҳэ қишлоғида 288 метрлик улкан лифт ишга туширилди. Мазкур иншоот нафақат сайёҳлар учун қулайлик яратди, балки тоғ этагида яшовчи болаларнинг мактабга бориб-келишини ҳам сезиларли даражада енгиллаштирди.

Янги “Fuyao Ladder” лифти 2022 йилда қурилган 268 метрлик “Qingyun Ladder” ёнида барпо этилган. Илгари қишлоқ болалари мактабга етиб бориш учун тик ва мураккаб тоғ йўлларидан пиёда кўтарилишга мажбур бўлган. Айрим ҳолларда бу сафар қарийб уч соат давом этган.

Қишлоқ дара тубида, Guanzhai Primary School эса тоғ тепасида, тахминан 1650 метр баландликда жойлашган. 6 ёшдан 15 ёшгача бўлган ўқувчилар ҳар 10 кунда бир марта тоғдан чиқиб-тушишига тўғри келган.

Энди эса болалар аввал қисқа масофани автобусда босиб ўтиб, лифтга етиб келишади. “Осмондаги мактаб автобуси” деб аталувчи лифт уларни бир неча дақиқада тоғ тепасидаги платформага олиб чиқади. Кейин улар мактабга тахминан беш дақиқалик ҳаво канат йўли орқали етиб боришади.

Янги лифтнинг баландлиги 288 метр бўлиб, у 360 даражали шаффоф шиша деворларга эга. Иншоот секундига 5 метр тезликда ҳаракатланади. Иккала лифтнинг умумий сиғими соатига 1200 кишини ташкил этади.

Лойиҳа ҳудудга келувчи сайёҳлар сонини ҳам ошириш имконини берди. Ҳудуднинг кунлик ташриф буюрувчилар сиғими 4000 кишидан 15 минг кишига етказилди.

Хитой дунёдаги энг баланд очиқ лифт — Bailong билан ҳам машҳур. У жарлик бўйлаб 326 метр баландликка кўтарилади ва бу масофани тахминан бир ярим дақиқада босиб ўтади.

Бироқ Ничжуҳэдаги янги иншоотнинг асосий аҳамияти унинг баландлигида эмас. Энг муҳими, у олис қишлоқдаги болаларга жарлик йўлларидан соатлаб юрмасдан, мактабга хавфсизроқ ва тезроқ етиб бориш имконини берди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!Бугун, 14:229 миллион евролик яхта чўкиб кетди9 миллион евролик яхта чўкиб кетдиБугун, 14:02Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?Бугун, 13:50«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...Бугун, 13:28Кучли таъсир: Елена Зеленскаянинг Украина ҳокимиятидаги "яширин роли" қандай?Кучли таъсир: Елена Зеленскаянинг Украина ҳокимиятидаги "яширин роли" қандай?Бугун, 13:17Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)Бугун, 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди