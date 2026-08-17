Интер Куртис Жонес трансфери бўйича Ливерпул билан музокараларни бошлайди
Интер клуби Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонесни трансфер қилиш учун яқин кунларда янги музокараларни бошлашга тайёрланмоқда. Италия ОАВ футболчининг сўнгги ўртоқлик ўйинларида қатнашмагани жароҳат эмас, балки унинг Интерга ўтиш истаги билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини ёзди. Ливерпул Куртис Жонес учун 40 миллион евро атрофида маблағ талаб қилмоқда, Интер эса бонуслар билан бирга 30 миллион евролик таклиф тайёрламоқда.
Ёзги трансферлар мавсуми қизғин палла сари борар экан, Италиянинг Интер клуби Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонесни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракатларни яна-да фаоллаштирди. Sport Медиасет ва Корриере делло Sport нашрлари тарқатган хабарларга кўра, томонлар яқин кунларда келишув шартларини муҳокама қилиш учун янги музокаралар столига ўтиришга ҳозирлик кўрмоқда. Бу қизиқиш ортида эса футболчининг сўнгги ўртоқлик ўйинларидаги кутилмаган иштирокисиз қолгани ва унинг Италияга кўчиб ўтиш истаги ётгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Ливерпул жамоасининг Комо жамоасига қарши ўтказган ўртоқлик учрашувлари чоғида Куртис Жонеснинг қайдномага киритилмагани мухлислар эътиборини тортган эди. Англия клуби расман футболчининг тиззасидан олган жароҳати сабабли ўйинни ўтказиб юбораётганини эълон қилганди. Бироқ Италия ОАВ бу маълумотни шубҳа остига олиб, ҳақиқий сабаб бошқада эканини таъкидламоқда. Манбаларга кўра, тиббий сабаблар ҳақидаги расмий баёнот аслида вазиятни яшириш учун айтилган кичик ростакам баҳона бўлиб, футболчининг ўзи Сан-Сирога ўтишни қаттиқ хоҳламоқда.
Интер ва инглиз футболчилари лойиҳасиАгар ушбу трансфер амалга ошса, Куртис Жонес Кристиан Кивунинг Милан шаҳридаги жамоасида тўп сурадиган навбатдаги таниқли инглиз футболчисига айланади. Ҳозирнинг ўзида Интер сафида Джон Стоунз ва Джед Спенсе каби ватандошлари муваффақиятли тўп суриб келмоқда. Бу каби инглиз футболчиларининг жалб этилиши Италия чемпионининг сўнгги пайтлардаги трансфер сиёсатининг асосий устунларидан бирига айлангани диққатга сазовордир.
Ливерпул академияси тарбияланувчиси бўлган Куртис Жонес ўз келажагини болалик клубида эмас, балки Италияда кўраётгани ва таниш юзлар қуршовида ўйнашни истаётгани хабар қилинмоқда. Шунга қарамай, трансфер нархи борасида икки клуб ўртасида ҳамон сезиларли тафовут сақланиб қолмоқда. Ливерпул раҳбарияти футболчи учун 40 миллион евро атрофидаги маблағни талаб қилмоқда. Бироқ Милан клуби бу нархни тўлашга шошилмаяпти, чунки ярим ҳимоячининг амалдаги шартномаси келаси йили ўз ниҳоясига етади.
…