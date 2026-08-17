Интер Куртис Жонес трансфери бўйича Ливерпул билан музокараларни бошлайди

·2·Спорт
Интер Куртис Жонес трансфери бўйича Ливерпул билан музокараларни бошлайди
Қисқача

Интер клуби Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонесни трансфер қилиш учун яқин кунларда янги музокараларни бошлашга тайёрланмоқда. Италия ОАВ футболчининг сўнгги ўртоқлик ўйинларида қатнашмагани жароҳат эмас, балки унинг Интерга ўтиш истаги билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини ёзди. Ливерпул Куртис Жонес учун 40 миллион евро атрофида маблағ талаб қилмоқда, Интер эса бонуслар билан бирга 30 миллион евролик таклиф тайёрламоқда.

Ёзги трансферлар мавсуми қизғин палла сари борар экан, Италиянинг Интер клуби Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонесни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракатларни яна-да фаоллаштирди. Sport Медиасет ва Корриере делло Sport нашрлари тарқатган хабарларга кўра, томонлар яқин кунларда келишув шартларини муҳокама қилиш учун янги музокаралар столига ўтиришга ҳозирлик кўрмоқда. Бу қизиқиш ортида эса футболчининг сўнгги ўртоқлик ўйинларидаги кутилмаган иштирокисиз қолгани ва унинг Италияга кўчиб ўтиш истаги ётгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Ливерпул жамоасининг Комо жамоасига қарши ўтказган ўртоқлик учрашувлари чоғида Куртис Жонеснинг қайдномага киритилмагани мухлислар эътиборини тортган эди. Англия клуби расман футболчининг тиззасидан олган жароҳати сабабли ўйинни ўтказиб юбораётганини эълон қилганди. Бироқ Италия ОАВ бу маълумотни шубҳа остига олиб, ҳақиқий сабаб бошқада эканини таъкидламоқда. Манбаларга кўра, тиббий сабаблар ҳақидаги расмий баёнот аслида вазиятни яшириш учун айтилган кичик ростакам баҳона бўлиб, футболчининг ўзи Сан-Сирога ўтишни қаттиқ хоҳламоқда.

Интер ва инглиз футболчилари лойиҳаси

Агар ушбу трансфер амалга ошса, Куртис Жонес Кристиан Кивунинг Милан шаҳридаги жамоасида тўп сурадиган навбатдаги таниқли инглиз футболчисига айланади. Ҳозирнинг ўзида Интер сафида Джон Стоунз ва Джед Спенсе каби ватандошлари муваффақиятли тўп суриб келмоқда. Бу каби инглиз футболчиларининг жалб этилиши Италия чемпионининг сўнгги пайтлардаги трансфер сиёсатининг асосий устунларидан бирига айлангани диққатга сазовордир.

Ливерпул академияси тарбияланувчиси бўлган Куртис Жонес ўз келажагини болалик клубида эмас, балки Италияда кўраётгани ва таниш юзлар қуршовида ўйнашни истаётгани хабар қилинмоқда. Шунга қарамай, трансфер нархи борасида икки клуб ўртасида ҳамон сезиларли тафовут сақланиб қолмоқда. Ливерпул раҳбарияти футболчи учун 40 миллион евро атрофидаги маблағни талаб қилмоқда. Бироқ Милан клуби бу нархни тўлашга шошилмаяпти, чунки ярим ҳимоячининг амалдаги шартномаси келаси йили ўз ниҳоясига етади.

Янги таклиф ва музокаралар

Туттоспорт нашрининг ёзишича, Давиде Фраттесининг Лацио клубига ижара асосида ўтиши Интерга таркибда бўш жой яратиш имконини берди ва бу Куртис Жонесни рўйхатдан ўтказиш йўлини очди. Шу муносабат билан миланликлар Ливерпулга бонуслар билан бирга 30 миллион евролик расмий таклиф тайёрламоқда. Италия клуби футболчининг шартномаси тугашига бир йил қолгани ва унинг ўзи кетишни истаётгани Ливерпулни ён беришга мажбур қилишига умид қилмоқда.

ИнтерКуртис ЖонесЛиверпулТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирдиЯмаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирдиБугун, 17:30Жейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилдиЖейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилдиБугун, 17:16Микел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилдиМикел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилдиБугун, 16:16Реал Мадрид Мартин Зубименди трансферига қизиқиш билдирмоқдаРеал Мадрид Мартин Зубименди трансферига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 16:15Ҳанс-Дитер Флик «Базель» билан ўйиндан сўнг нималарни тан олди?Ҳанс-Дитер Флик «Базель» билан ўйиндан сўнг нималарни тан олди?Бугун, 15:24Родри нима учун Реал Мадрид ўрнига Барселонани танладиРодри нима учун Реал Мадрид ўрнига Барселонани танладиБугун, 15:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди