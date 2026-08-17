9 миллион евролик яхта чўкиб кетди

·29·Дунё
9 миллион евролик яхта чўкиб кетди
Қисқача

Сардиния қирғоқларида қиймати 9 миллион евродан ортиқ бўлган 30 метрли Ангиола ИИ супер яхтаси янги эгасига топширилганидан тўрт кун ўтиб ёнғин сабабли чўкиб кетди. Ҳодиса Porto Черво яқинидаги Коста Смералда соҳилларида юз берган ва яхта бортидаги 14 кишининг барчаси хавфсиз қутқарилган. Ёнғин сабаби ва кеманинг қисқа вақт ичида чўкиб кетгани юзасидан текширув олиб борилмоқда, денгизга ёнилғи сизиб чиқиши аниқланмаган.

Сардиния қирғоқларида қиймати 9 миллион евродан ортиқ деб баҳоланган супер яхта янги эгасига топширилганидан атиги тўрт кун ўтиб ёнғин туфайли чўкиб кетди. Бу ҳақда Италиянинг Il Messaggero нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа 30 метр узунликдаги Angiola II яхтасида содир бўлган. Ҳодиса Порто Черво яқинидаги Коста Смералда соҳилларида рўй берган. Кема бортида кутилмаганда ёнғин чиққан ва қисқа вақт ичида яхта сувга ғарқ бўлган.

Энг муҳими, фожиа пайтида кема бортида бўлган 14 кишининг барчаси фавқулодда хизматлар томонидан хавфсиз тарзда қутқариб қолинган.

Яхта янги эгасига тўрт кун олдин берилган

Angiola II мазкур ҳодисадан бор-йўғи тўрт кун аввал янги эгасига топширилган эди. Ёнғиндан жиддий зарар кўрган кемани кейинчалик қирғоққа буксир ёрдамида олиб келиш режалаштирилган.

Фавқулодда хизматлар маълумотига кўра, ҳодисадан сўнг денгизга ёнилғи сизиб чиқиши ҳолати аниқланмаган.

Яхтани ишлаб чиқарган Amer Yachts компанияси маълум қилишича, Angiola II 2020 йилда сувга туширилган. Шундан буён у бир неча марта эгасини ўзгартирган.

Компания вакиллари яхта кафолат муддатида бўлган даврда унинг техник хизмат кўрсатиш ишлари назорат қилиб борилганини таъкидлади.

«Йўловчилар ва кема экипажининг хавфсиз қолганидан мамнунмиз. Бошқалар қатори биз ҳам расмий суриштирув натижаларини кутмоқдамиз», — дея маълум қилди компания.

Айни пайтда ёнғинга нима сабаб бўлгани ва яхтанинг нега шунчалик қисқа вақт ичида чўкиб кетгани юзасидан текширув олиб борилмоқда.

Аввал ҳам яхта билан боғлиқ фожиа содир бўлган

Маълумот ўрнида, май ойида Австралиянинг Янги Жанубий Уэлс штати соҳилларида ҳам яхта чўкиб кетган эди. Ўша воқеада кучли тўлқинлар нафақат кемани, балки қутқарув қайиғини ҳам ағдариб юборган.

Фожиа оқибатида уч киши ҳалок бўлган. Қурбонларнинг икки нафари эса кўнгилли қутқарувчилар бўлган.

Сардиниядаги Angiola II билан боғлиқ ҳодисада эса барча 14 киши омон қолган бўлса-да, миллионлаб евро қийматидаги яхтанинг янги эгасига топширилганидан тўрт кун ўтиб чўкиб кетиши катта эътибор уйғотди.

СардинияИл МессаджероПорто ЧервоАмер ЯхтсКоста Смеральда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиХитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиБугун, 14:30«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!Бугун, 14:22Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?Бугун, 13:50«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...Бугун, 13:28Кучли таъсир: Елена Зеленскаянинг Украина ҳокимиятидаги "яширин роли" қандай?Кучли таъсир: Елена Зеленскаянинг Украина ҳокимиятидаги "яширин роли" қандай?Бугун, 13:17Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)Бугун, 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди