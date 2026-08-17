Беларусь ва Эрон 2027–2031 йиллар учун стратегик битим имзоламоқда!

·0·Дунё
Беларусь ва Эрон 2027–2031 йиллар учун стратегик битим имзоламоқда!

Халқаро майдонда Ғарбнинг кескин санкцияларига учраган давлатлар ўртасидаги яқинлашув янги босқичга чиқмоқда. Беларусь ва Эрон икки томонлама муносабатларни расман мустаҳкамлаш мақсадида кенг қамровли стратегик шериклик тўғрисидаги тарихий битимни имзолашга тайёргарлик кўрмоқда.

Бу ҳақда Беларусь Миллий мажлиси Вакиллар палатаси раиси Игорь Сергеенко Эрон Ислом Республикасининг Фавқулодда ва мухтор элчиси Алиризо Сонеий (Алиреза Саноий) билан бўлиб ўтган расмий учрашувда маълум қилди.

2027–2031 йиллар: Кенг қамровли шериклик ва «Йўл харитаси»

Учрашув давомида икки давлатнинг келгуси йиллардаги ҳамкорлик йўналишларини белгилаб берувчи стратегик ҳужжатлар муҳокама қилинди:

«Беларусь ва Эрон 2027–2031 йилларга мўлжалланган кенг қамровли стратегик шериклик тўғрисидаги битим ҳамда мамлакатларимиз ўртасидаги ҳар томонлама ҳамкорлик бўйича янги „Йўл харитаси“ни имзолашга қизғин тайёргарлик кўрмоқда», — дея таъкидлади Игорь Сергеенко.

Шунингдек, спикер беларуслик депутатлар дипломатик механизмлардан унумли фойдаланган ҳолда ушбу салмоқли ҳужжатлар пакетини ишлаб чиқиш ва расмийлаштиришда фаол иштирок этаётганини қайд этди.

Ғарб чекловлари ва Минскнинг «Глобал Жануб» сари бурилиши

Мазкур яқинлашув геосиёсий ўзгаришлар фонида алоҳида аҳамият касб этмоқда:

  • Санкцияларга қарши альянс: Иккала давлат ҳам Ғарб давлатлари томонидан жорий этилган оғир иқтисодий ва сиёсий чекловлар остида яшамоқда;

  • Янги бозорлар излови: Санкциялар босими шароитида Минск ўз ташқи иқтисодий векторини фаол равишда қайта кўриб чиқмоқда ва Осиё, Яқин Шарқ, Африка ҳамда Лотин Америкаси минтақаларидаги ҳамкорлар билан алоқаларни жадал ривожлантирмоқда.

Теҳрон ва Минск ўртасидаги 5 йиллик стратегик шериклик савдо-иқтисодий, саноат, логистика ва хавфсизлик соҳаларидаги интеграцияни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиХитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиБугун, 14:30«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!Бугун, 14:229 миллион евролик яхта чўкиб кетди9 миллион евролик яхта чўкиб кетдиБугун, 14:02Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?Бугун, 13:50«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...Бугун, 13:28Кучли таъсир: Елена Зеленскаянинг Украина ҳокимиятидаги "яширин роли" қандай?Кучли таъсир: Елена Зеленскаянинг Украина ҳокимиятидаги "яширин роли" қандай?Бугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди