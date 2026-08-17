Беларусь ва Эрон 2027–2031 йиллар учун стратегик битим имзоламоқда!
Халқаро майдонда Ғарбнинг кескин санкцияларига учраган давлатлар ўртасидаги яқинлашув янги босқичга чиқмоқда. Беларусь ва Эрон икки томонлама муносабатларни расман мустаҳкамлаш мақсадида кенг қамровли стратегик шериклик тўғрисидаги тарихий битимни имзолашга тайёргарлик кўрмоқда.
Бу ҳақда Беларусь Миллий мажлиси Вакиллар палатаси раиси Игорь Сергеенко Эрон Ислом Республикасининг Фавқулодда ва мухтор элчиси Алиризо Сонеий (Алиреза Саноий) билан бўлиб ўтган расмий учрашувда маълум қилди.
2027–2031 йиллар: Кенг қамровли шериклик ва «Йўл харитаси»
Учрашув давомида икки давлатнинг келгуси йиллардаги ҳамкорлик йўналишларини белгилаб берувчи стратегик ҳужжатлар муҳокама қилинди:
«Беларусь ва Эрон 2027–2031 йилларга мўлжалланган кенг қамровли стратегик шериклик тўғрисидаги битим ҳамда мамлакатларимиз ўртасидаги ҳар томонлама ҳамкорлик бўйича янги „Йўл харитаси“ни имзолашга қизғин тайёргарлик кўрмоқда», — дея таъкидлади Игорь Сергеенко.
Шунингдек, спикер беларуслик депутатлар дипломатик механизмлардан унумли фойдаланган ҳолда ушбу салмоқли ҳужжатлар пакетини ишлаб чиқиш ва расмийлаштиришда фаол иштирок этаётганини қайд этди.
Ғарб чекловлари ва Минскнинг «Глобал Жануб» сари бурилиши
Мазкур яқинлашув геосиёсий ўзгаришлар фонида алоҳида аҳамият касб этмоқда:
Санкцияларга қарши альянс: Иккала давлат ҳам Ғарб давлатлари томонидан жорий этилган оғир иқтисодий ва сиёсий чекловлар остида яшамоқда;
Янги бозорлар излови: Санкциялар босими шароитида Минск ўз ташқи иқтисодий векторини фаол равишда қайта кўриб чиқмоқда ва Осиё, Яқин Шарқ, Африка ҳамда Лотин Америкаси минтақаларидаги ҳамкорлар билан алоқаларни жадал ривожлантирмоқда.
Теҳрон ва Минск ўртасидаги 5 йиллик стратегик шериклик савдо-иқтисодий, саноат, логистика ва хавфсизлик соҳаларидаги интеграцияни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…