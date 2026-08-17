Ҳанс-Дитер Флик «Базель» билан ўйиндан сўнг нималарни тан олди?

·24·Спорт
Ҳанс-Дитер Флик «Базель» билан ўйиндан сўнг нималарни тан олди?
Қисқача

«Барселона» «Базел»ни 5:2 ҳисобида мағлуб этган бўлса-да, Ҳанс-Дитер Флик йирик ҳисобга қараб шошма-шошарлик билан хулоса чиқармасликка чақирди. У жамоа рақиб қаршилигини енга олганини, бироқ ўзи хоҳлаган тезлик ва шиддатда ҳаракатлана олмаганини таъкидлади. Флик «Барселона» ўйинини янада ривожлантириши ва аниқланган камчиликлар устида жиддий ишлаши кераклигини айтди.

Янги мавсумга қизғин ҳозирлик кўраётган Каталониянинг «Барселона» клуби навбатдаги назорат учрашувида Швейцариянинг «Базель» жамоасини 5:2 ҳисобида мағлубиятга учратди.

Йирик ҳисобдаги муваффақиятга қарамай, каталонияликлар бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик учрашувдан сўнг шошма-шошарлик билан хулоса чиқармасликка чақирди ва жамоа ҳали ўз идеал тезлигига чиқмаганини очиқ таъкидлади.

«Биз хоҳлаган тезликда ҳаракат қилолмадик»: Фликнинг баҳоси

Германиялик тажрибали мутахассис «Барселона» клубининг расмий сайтига берган интервьюсида рақибнинг қаршилиги ва ўйиндаги камчиликларга алоҳида эътибор қаратди:

«Менимча, ўз футболини ўтказишга имкон бермасликка интиладиган «Базель» каби тартибли клубга қарши бу жуда яхши синов бўлди. Энди бутун ўйинни батафсилроқ таҳлил қилиб чиқамиз.

Рақиб бизга яхши қаршилик кўрсатди, биз эса майдонда ўзимиз хоҳлаган тезлик ва шиддатда ҳаракатлана олмадик. Ҳали ўз ўйинимизни янада ривожлантиришимиз ва кўзга ташланган камчиликлар устида жиддий ишлашимиз шарт».

Ла Лигада старт: Илк рақиб — «Эльче»

Мавсумолди назорат ўйинлари якунланиб, «кўк-анорранглилар» Испания чемпионатининг янги мавсумидаги илк расмий баҳсига киришмоқда:

  • Илк тур учрашуви: «Барселона» Ла Лиганинг 1-турини сафарда «Эльче» клубига қарши баҳс билан бошлайди;

  • Бошланиш вақти: Учрашув 23 августдан 24 августга ўтар кечаси Тошкент вақти билан соат 00:30да старт олади.

Ҳанс-Дитер Флик шогирдлари учун ушбу назорат учрашуви янги мавсум олдидан тактик камчиликларни тўғрилаб олиш ва расмий ўйинларга оптимал спорт формасида етиб келиш йўлида муҳим синов бўлди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

БарселонаХанси ФликБазельЛа ЛигаЭльче
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри нима учун Реал Мадрид ўрнига Барселонани танладиРодри нима учун Реал Мадрид ўрнига Барселонани танладиБугун, 15:16Милан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчиМилан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчиБугун, 14:31Родри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтирадиРодри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтирадиБугун, 14:17Васко да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашувиВаско да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашувиБугун, 13:50Энзо Мареска учун муваффақиятсиз дебют ва 120 йиллик салбий антирекордЭнзо Мареска учун муваффақиятсиз дебют ва 120 йиллик салбий антирекордБугун, 13:37Манчестер Сити Пеп Гуардиола давридан кейинги оғир синовларни бошдан кечирмоқдаМанчестер Сити Пеп Гуардиола давридан кейинги оғир синовларни бошдан кечирмоқдаБугун, 13:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди