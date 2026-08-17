Ҳанс-Дитер Флик «Базель» билан ўйиндан сўнг нималарни тан олди?
«Барселона» «Базел»ни 5:2 ҳисобида мағлуб этган бўлса-да, Ҳанс-Дитер Флик йирик ҳисобга қараб шошма-шошарлик билан хулоса чиқармасликка чақирди. У жамоа рақиб қаршилигини енга олганини, бироқ ўзи хоҳлаган тезлик ва шиддатда ҳаракатлана олмаганини таъкидлади. Флик «Барселона» ўйинини янада ривожлантириши ва аниқланган камчиликлар устида жиддий ишлаши кераклигини айтди.
Янги мавсумга қизғин ҳозирлик кўраётган Каталониянинг «Барселона» клуби навбатдаги назорат учрашувида Швейцариянинг «Базель» жамоасини 5:2 ҳисобида мағлубиятга учратди.
Йирик ҳисобдаги муваффақиятга қарамай, каталонияликлар бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик учрашувдан сўнг шошма-шошарлик билан хулоса чиқармасликка чақирди ва жамоа ҳали ўз идеал тезлигига чиқмаганини очиқ таъкидлади.
«Биз хоҳлаган тезликда ҳаракат қилолмадик»: Фликнинг баҳоси
Германиялик тажрибали мутахассис «Барселона» клубининг расмий сайтига берган интервьюсида рақибнинг қаршилиги ва ўйиндаги камчиликларга алоҳида эътибор қаратди:
«Менимча, ўз футболини ўтказишга имкон бермасликка интиладиган «Базель» каби тартибли клубга қарши бу жуда яхши синов бўлди. Энди бутун ўйинни батафсилроқ таҳлил қилиб чиқамиз.
Рақиб бизга яхши қаршилик кўрсатди, биз эса майдонда ўзимиз хоҳлаган тезлик ва шиддатда ҳаракатлана олмадик. Ҳали ўз ўйинимизни янада ривожлантиришимиз ва кўзга ташланган камчиликлар устида жиддий ишлашимиз шарт».
Ла Лигада старт: Илк рақиб — «Эльче»
Мавсумолди назорат ўйинлари якунланиб, «кўк-анорранглилар» Испания чемпионатининг янги мавсумидаги илк расмий баҳсига киришмоқда:
Илк тур учрашуви: «Барселона» Ла Лиганинг 1-турини сафарда «Эльче» клубига қарши баҳс билан бошлайди;
Бошланиш вақти: Учрашув 23 августдан 24 августга ўтар кечаси Тошкент вақти билан соат 00:30да старт олади.
Ҳанс-Дитер Флик шогирдлари учун ушбу назорат учрашуви янги мавсум олдидан тактик камчиликларни тўғрилаб олиш ва расмий ўйинларга оптимал спорт формасида етиб келиш йўлида муҳим синов бўлди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…