Samsung Galaxy S26 смартфони чўнтакда портлаб, эгасини жароҳатлади

·2·Техно
Samsung Galaxy S26 смартфони чўнтакда портлаб, эгасини жароҳатлади
Қисқача

Samsung Galaxy S26 сериясига мансуб экани тахмин қилинаётган смартфон эгасининг чўнтагида ёниб кетиб, йигитнинг танаси ва қўлларини оғир куйдирди. Жабрланувчи шифохонага ётқизилган, қурилма эса ҳодисадан олдин қизиб кетган ва аланга кийимга ўтган. Телефон Гранд Венисе Малл савдо мажмуасидаги маҳаллий DG.com дўконидан атиги бир ой аввал харид қилинган бўлиб, дастлабки таҳлилларда ҳодисага аккумуляторнинг ишдан чиқиши сабаб бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.

Смартфонларнинг хавфсизлиги яна бир бор жиддий муҳоказалар марказига чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, Samsung Galaxy S26 флагман қурилмаларидан бири эгасининг чўнтагида кутилмаганда ёниб кетган. Натижада йигит танасининг турли қисмларидан оғир куйиш жароҳатлари олиб, шифохонага ётқизилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳодиса жабрланувчининг шимлари чўнтагида юз берган. Гувоҳлар ва жабрланувчининг сўзларига кўра, гаджет аввал жуда қизиб кетган, шундан сўнг эса дарҳол аланга олган. Йигит ёнаётган телефонни чўнтагидан тезда чиқариб олишга уриниши чоғида қўлларини ҳам куйтириб олган.

Ҳодиса тафсилотлари ва оқибатлари

Олов тез фурсатда кийимга ҳам ўтиб, эркакнинг тана қуйи қисмига жиддий шикаст етказган. Жабрланувчи зудлик билан шифохонага етказилиб, малакали тиббий ёрдам кўрсатилган. Мутахассислар унинг аҳволини барқарорлаштиришга ҳаракат қилишмоқда.

Маълум бўлишича, ушбу мобил қурилма атиги бир ой муқаддам харид қилинган бўлган. Уни Гранд Венисе Малл савдо мажмуасидаги маҳаллий DG.com дўконидан сотиб олишган. Жабрланувчининг таъкидлашича, фожиали ҳолатга қадар гаджет ҳеч қандай носозликларсиз, нормал режимда ишлаб келган.

Эҳтимолий сабаблар

Гарчи қурилманинг аниқ модели тўлиқ ошкор этилмаган бўлса-да, ҳодиса жойидан олинган суратларга асосланиб, бу Galaxy S26 сериясидаги қурилма эканлиги тахмин қилинмоқда. Тарқалган кадрларда корпус бутунлай яроқсиз ҳолатга келгани ва аккумулятор тўлиқ йўқ бўлиб кетгани яққол кўриниб турибди.

Дастлабки таҳлиллар ва шикастланиш хусусиятига кўра, фавқулодда вазиятнинг асосий сабаби сифатида аккумуляторнинг ишдан чиқиши кўрсатилмоқда. Ҳозирда ушбу носозлик нима сабабдан келиб чиққани ва ишлаб чиқариш нуқсони бор-йўқлиги бўйича қўшимча ўрганишлар талаб этилади.

SamsungGalaxy S26СмартфонПортлашТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Индонезиядаги зилзила қурбонларига бепул интернет улашмоқдаStarlink Индонезиядаги зилзила қурбонларига бепул интернет улашмоқдаБугун, 14:50Galaxy Z Fold8 Ultra экранни алмаштириш нархи маълум қилиндиGalaxy Z Fold8 Ultra экранни алмаштириш нархи маълум қилиндиБугун, 14:23Сунъий интеллект ходимни ишдан бўшатди: Claude бошқарувидаги илк ҳолатСунъий интеллект ходимни ишдан бўшатди: Claude бошқарувидаги илк ҳолатБугун, 12:52Арктика-М йўлдоши қуёш тутилишини фазодан видеога олдиАрктика-М йўлдоши қуёш тутилишини фазодан видеога олдиБугун, 10:27NASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўрадиNASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўрадиБугун, 09:58Коинот чиқиндилари: сунъий йўлдошлар критик чегарага етмоқдаКоинот чиқиндилари: сунъий йўлдошлар критик чегарага етмоқдаКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади