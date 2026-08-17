Samsung Galaxy S26 смартфони чўнтакда портлаб, эгасини жароҳатлади
Samsung Galaxy S26 сериясига мансуб экани тахмин қилинаётган смартфон эгасининг чўнтагида ёниб кетиб, йигитнинг танаси ва қўлларини оғир куйдирди. Жабрланувчи шифохонага ётқизилган, қурилма эса ҳодисадан олдин қизиб кетган ва аланга кийимга ўтган. Телефон Гранд Венисе Малл савдо мажмуасидаги маҳаллий DG.com дўконидан атиги бир ой аввал харид қилинган бўлиб, дастлабки таҳлилларда ҳодисага аккумуляторнинг ишдан чиқиши сабаб бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.
Смартфонларнинг хавфсизлиги яна бир бор жиддий муҳоказалар марказига чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, Samsung Galaxy S26 флагман қурилмаларидан бири эгасининг чўнтагида кутилмаганда ёниб кетган. Натижада йигит танасининг турли қисмларидан оғир куйиш жароҳатлари олиб, шифохонага ётқизилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳодиса жабрланувчининг шимлари чўнтагида юз берган. Гувоҳлар ва жабрланувчининг сўзларига кўра, гаджет аввал жуда қизиб кетган, шундан сўнг эса дарҳол аланга олган. Йигит ёнаётган телефонни чўнтагидан тезда чиқариб олишга уриниши чоғида қўлларини ҳам куйтириб олган.
Ҳодиса тафсилотлари ва оқибатлариОлов тез фурсатда кийимга ҳам ўтиб, эркакнинг тана қуйи қисмига жиддий шикаст етказган. Жабрланувчи зудлик билан шифохонага етказилиб, малакали тиббий ёрдам кўрсатилган. Мутахассислар унинг аҳволини барқарорлаштиришга ҳаракат қилишмоқда.
Маълум бўлишича, ушбу мобил қурилма атиги бир ой муқаддам харид қилинган бўлган. Уни Гранд Венисе Малл савдо мажмуасидаги маҳаллий DG.com дўконидан сотиб олишган. Жабрланувчининг таъкидлашича, фожиали ҳолатга қадар гаджет ҳеч қандай носозликларсиз, нормал режимда ишлаб келган.
Эҳтимолий сабабларГарчи қурилманинг аниқ модели тўлиқ ошкор этилмаган бўлса-да, ҳодиса жойидан олинган суратларга асосланиб, бу Galaxy S26 сериясидаги қурилма эканлиги тахмин қилинмоқда. Тарқалган кадрларда корпус бутунлай яроқсиз ҳолатга келгани ва аккумулятор тўлиқ йўқ бўлиб кетгани яққол кўриниб турибди.
Дастлабки таҳлиллар ва шикастланиш хусусиятига кўра, фавқулодда вазиятнинг асосий сабаби сифатида аккумуляторнинг ишдан чиқиши кўрсатилмоқда. Ҳозирда ушбу носозлик нима сабабдан келиб чиққани ва ишлаб чиқариш нуқсони бор-йўқлиги бўйича қўшимча ўрганишлар талаб этилади.
…