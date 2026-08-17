Космосда Доом: афсонавий ўйин РУВДС сунъий йўлдошида ишга туширилди

·4·Техно
Космосда Доом: афсонавий ўйин РУВДС сунъий йўлдошида ишга туширилди
Қисқача

РУВДС компаниясининг махсус сунъий йўлдош платформасида афсонавий Доом шутери Распберрй Pi Зеро борт компютери ёрдамида ишга туширилди. Сунъий йўлдошнинг ҳисоблаш муҳитига уланиш РУВДС ҳамда «Пятое поколение» ОКБ ҳамкорлигида яратилган Консоле Гате тизими орқали таъминланди.

РУВДС компаниясининг махсус сунъий йўлдош платформасида афсонавий Доом шутерини ишга туширишди. Мазкур ноодатий тажриба аппаратнинг очиқ синовлари доирасида амалга оширилган бўлиб, фойдаланувчиларга ўз дастурий таъминотини бевосита орбитада синаб кўриш имконияти тақдим этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, бу гал ўйинни юргазиш учун Распберрй Pi Зеро борт компьютеридан фойдаланилган. Сунъий йўлдошнинг ҳисоблаш муҳитига уланиш эса РУВДС ҳамда «Пятоэ поколение» ОКБ ҳамкорлигида яратилган Консоле Гате тизими орқали таъминланган.

Орбитал платформа имкониятлари

Эслатиб ўтамиз, RUVDSSat1 деб номланган мазкур сунъий йўлдош жорий йилнинг феврал ойида коинотга учирилган эди. Ушбу аппаратнинг асосий вазифаси дастурчилар ва радиоҳаваскорларга ўз дастурларини реал космик шароитларда синовдан ўтказиш учун шароит яратиб беришдан иборат.

Ҳозирда бошланган очиқ тестлар сунъий йўлдош фаолиятидаги якуний босқич ҳисобланади. Ўтган давр мобайнида аппарат нафақат дастурий таъминотни синади, балки Шимолий қутб устидаги стратосфера платформаси билан алоқани таъминлаш ва коинот техникаси учун ахборот хавфсизлиги тизимини синовдан ўтказиш ишларида ҳам қатнашди.

Ноодатий қурилмадаги синовлар

Космосда Доом ўйинининг ишга туширилиши лойиҳанинг энг эътиборга молик экспериментларидан бирига айланди. Бу каби тажрибалар орбитал платформаларнинг турли мураккаб дастурий ечимлар ва вазифаларни бажаришда қанчалик мослашувчан эканини яққол кўрсатиб беради.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай лойиҳалар келгусида кичик сунъий йўлдошлар ёрдамида турли хил ҳисоб-китоблар ва технологик ечимларни космосда синаш имкониятларини янада кенгайтиради.

ДоомРУВДСКосмосРаспберрй PiДастурий таъминот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Redmi K100 Просмартфонлари савдоси кутилганидан паст келдиRedmi K100 Просмартфонлари савдоси кутилганидан паст келдиБугун, 16:24Samsung Galaxy S26 смартфони чўнтакда портлаб, эгасини жароҳатладиSamsung Galaxy S26 смартфони чўнтакда портлаб, эгасини жароҳатладиБугун, 15:57Starlink Индонезиядаги зилзила қурбонларига бепул интернет улашмоқдаStarlink Индонезиядаги зилзила қурбонларига бепул интернет улашмоқдаБугун, 14:50Galaxy Z Fold8 Ultra экранни алмаштириш нархи маълум қилиндиGalaxy Z Fold8 Ultra экранни алмаштириш нархи маълум қилиндиБугун, 14:23Сунъий интеллект ходимни ишдан бўшатди: Claude бошқарувидаги илк ҳолатСунъий интеллект ходимни ишдан бўшатди: Claude бошқарувидаги илк ҳолатБугун, 12:52Арктика-М йўлдоши қуёш тутилишини фазодан видеога олдиАрктика-М йўлдоши қуёш тутилишини фазодан видеога олдиБугун, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади