Реал Мадрид Мартин Зубименди трансферига қизиқиш билдирмоқда
Реал Мадрид 27 ёшли Испания терма жамоаси яримҳимоячиси Мартин Зубимендига қизиқиш билдирмоқда ва Жозе Моуринью унинг трансферини шахсан маъқуллаган. Томонлар ўртасида дастлабки алоқалар бўлиб ўтган, Зубимендининг вакиллари эса футболчининг Мадрид клубига ўтишидан манфаатдор эканини билдирган. Арсенал уни сотишни режалаштирмаяпти, бироқ муносиб таклифни кўриб чиқишга тайёр, Микел Артета эса Зубимендини жамоада сақлаб қолишни қатъий истамоқда.
Ёзги трансфер ойнасининг якуний ҳафталарида Лондоннинг Арсенал клуби ўз таркибини сақлаб қолиш борасида жиддий синчковликларга дуч келмоқда. Мадриднинг Реал клуби Испания терма жамоаси яримҳимоячиси Мартин Зубимендига ўз эътибор қаратиб, «канонирлар»нинг иродасини синовдан ўтказишга тайёрланмоқда. ТEАМталк нашрининг хабар беришича, тажрибали мутахассис Жозе Моуринью таянч зонасини кучайтириш мақсадида 27 ёшли футболчини ўз жамоасида кўришни истамоқда ва бу трансферни шахсан маъқуллаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, томонлар ўртасида ушбу шов-шувли трансфер бўйича дастлабки алоқалар аллақачон амалга оширилган. Зубимендининг вакиллари футболчининг ўз Ватанига қайтиш ва Мадрид клубига ўтиш имкониятидан жуда манфаатдор эканини билдиришган. Гарчи Арсенал ўз етакчисини фаол равишда сотишни режалаштирмаётган бўлса-да, манбаларга кўра, клуб раҳбарияти муносиб таклиф келиб тушган тақдирда уни жиддий кўриб чиқишга тайёр.
Арсенал яримҳимоясидаги рақобат ва Микел Артетанинг позициясиТе Сун нашрининг ёзишича, бош мураббий Микел Артета Мартин Зубимендини жамоада сақлаб қолишни қатъий истайди ва фақатгина рад этиб бўлмайдиган даражадаги улкан таклифгина бу вазиятни ўзгартириши мумкин. Агар футболчининг ўзи Мадридга ўтишни қаттиқ талаб қилса, Артета трансфер ойнасининг сўнгги кунларида мураккаб қарорга келишига тўғри келади. Ўтган мавсумда Арсеналнинг Англия Премер-лигасидаги зафарларида испаниялик яримҳимоячи муҳим рол ўйнаган эди.
Шунга қарамай, Нюкасл Юнайтед сафидан 75 миллион фунт стерлинг эвазига Бруно Гимарайснинг келиши Зубимендининг асосий таркибдаги ўрнини бироз хавф остига қўйди. Ҳозирги вақтда жамоанинг марказий чизиғида Деклан Райс, Мартин Эдегор, Микел Мерино ва Бруно Гимарайс каби футболчилар ўртасида рақобат жуда кескин. Шунга қарамай, бир мавсум олдин келган тажрибали жаҳон чемпионини қўйиб юбориш клуб учун катта таваккал бўлиши мумкин.
…