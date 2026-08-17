Реал Мадрид Мартин Зубименди трансферига қизиқиш билдирмоқда

·8·Спорт
Реал Мадрид Мартин Зубименди трансферига қизиқиш билдирмоқда
Қисқача

Реал Мадрид 27 ёшли Испания терма жамоаси яримҳимоячиси Мартин Зубимендига қизиқиш билдирмоқда ва Жозе Моуринью унинг трансферини шахсан маъқуллаган. Томонлар ўртасида дастлабки алоқалар бўлиб ўтган, Зубимендининг вакиллари эса футболчининг Мадрид клубига ўтишидан манфаатдор эканини билдирган. Арсенал уни сотишни режалаштирмаяпти, бироқ муносиб таклифни кўриб чиқишга тайёр, Микел Артета эса Зубимендини жамоада сақлаб қолишни қатъий истамоқда.

Ёзги трансфер ойнасининг якуний ҳафталарида Лондоннинг Арсенал клуби ўз таркибини сақлаб қолиш борасида жиддий синчковликларга дуч келмоқда. Мадриднинг Реал клуби Испания терма жамоаси яримҳимоячиси Мартин Зубимендига ўз эътибор қаратиб, «канонирлар»нинг иродасини синовдан ўтказишга тайёрланмоқда. ТEАМталк нашрининг хабар беришича, тажрибали мутахассис Жозе Моуринью таянч зонасини кучайтириш мақсадида 27 ёшли футболчини ўз жамоасида кўришни истамоқда ва бу трансферни шахсан маъқуллаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, томонлар ўртасида ушбу шов-шувли трансфер бўйича дастлабки алоқалар аллақачон амалга оширилган. Зубимендининг вакиллари футболчининг ўз Ватанига қайтиш ва Мадрид клубига ўтиш имкониятидан жуда манфаатдор эканини билдиришган. Гарчи Арсенал ўз етакчисини фаол равишда сотишни режалаштирмаётган бўлса-да, манбаларга кўра, клуб раҳбарияти муносиб таклиф келиб тушган тақдирда уни жиддий кўриб чиқишга тайёр.

Арсенал яримҳимоясидаги рақобат ва Микел Артетанинг позицияси

Те Сун нашрининг ёзишича, бош мураббий Микел Артета Мартин Зубимендини жамоада сақлаб қолишни қатъий истайди ва фақатгина рад этиб бўлмайдиган даражадаги улкан таклифгина бу вазиятни ўзгартириши мумкин. Агар футболчининг ўзи Мадридга ўтишни қаттиқ талаб қилса, Артета трансфер ойнасининг сўнгги кунларида мураккаб қарорга келишига тўғри келади. Ўтган мавсумда Арсеналнинг Англия Премер-лигасидаги зафарларида испаниялик яримҳимоячи муҳим рол ўйнаган эди.

Шунга қарамай, Нюкасл Юнайтед сафидан 75 миллион фунт стерлинг эвазига Бруно Гимарайснинг келиши Зубимендининг асосий таркибдаги ўрнини бироз хавф остига қўйди. Ҳозирги вақтда жамоанинг марказий чизиғида Деклан Райс, Мартин Эдегор, Микел Мерино ва Бруно Гимарайс каби футболчилар ўртасида рақобат жуда кескин. Шунга қарамай, бир мавсум олдин келган тажрибали жаҳон чемпионини қўйиб юбориш клуб учун катта таваккал бўлиши мумкин.

Трансфернинг аҳамияти ва Мадрид режаларидаги ўзгаришлар

Реал Мадриднинг бу қизиқиши асосан Родри трансфери амалга ошмаганидан кейин яна-да фаоллашди. Жозе Моуринью жамоанинг майдон марказидаги устунлигини таъминлаш учун янада ишончли футболчига эҳтиёж сезмоқда. Агар Эдуардо Камавинга Сантяго Бернабеу стадионини тарк этадиган бўлса, Мартин Зубименди Мадрид клубининг режаларида ҳал қилувчи фигурага айланиши кутилмоқда. Трансфер ойнасининг ёпилишига қадар қолган вақт ичида ушбу музокаралар Европа футболидаги энг асосий воқеалардан бирига айланиши аниқ.

Реал МадридАрсеналМартин ЗубимендиЖозе МоуриньюТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилдиМикел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилдиБугун, 16:16Ҳанс-Дитер Флик «Базель» билан ўйиндан сўнг нималарни тан олди?Ҳанс-Дитер Флик «Базель» билан ўйиндан сўнг нималарни тан олди?Бугун, 15:24Родри нима учун Реал Мадрид ўрнига Барселонани танладиРодри нима учун Реал Мадрид ўрнига Барселонани танладиБугун, 15:16Милан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчиМилан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчиБугун, 14:31Родри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтирадиРодри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтирадиБугун, 14:17Васко да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашувиВаско да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашувиБугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди