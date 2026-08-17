Жейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилди
Жейми Каррагер Андони Ираола қўл остидаги Ливерпулнинг тартибсиз ва ҳаддан ташқари ҳужумкор тактикаси Англия Премер-лигасида рақобатлашиш учун етарлича мувозанатли эмаслигидан хавотир билдирди. Ливерпул Энфилдда Комони 2:0 ҳисобида мағлуб этган бўлса-да, мавсумолди сўнгги бешта ўйинда 18 та гол ўтказиб юборди ва шунча тўп киритди.
Ливерпул жамоасининг собиқ ҳимоячиси ва афсонаси Жейми Каррагер клуб бошқарувига келган бош мураббий Андони Ираола қўл остидаги тактик йўналишдан жиддий хавотирда эканини билдирди. Те Оверлап Фан Дебате шоусида сўз олган экспертнинг фикрича, жамоанинг мавсумолди ўйинларидаги тартибсиз ва очиқ ўйин услуби Англия Премер-лигасининг энг юқори чўққисида рақобатлашиш учун етарли мувозанатга эга эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва Sky Бет маълумотларига кўра, Ливерпул ўзининг сўнгги назорат учрашувида Энфилдда Комони 2:0 ҳисобида мағлуб этган бўлса-да, бу натижа жамоанинг ҳимоядаги муаммоларини яшира олмади. Қизиллар мавсумолди тайёргарлик доирасидаги охирги бешта ўйинда нақд 18 та гол ўтказиб юборди ва шунча тўп киритди, бу эса мутахассисларда ҳақли саволларни туғдирмоқда.
Тактик хаос ва баскетболча ўйинЖейми Каррагер ўз чиқишида жамоанинг майдондаги ҳаракатларини кескин баҳолаб, Ливерпул ҳаддан ташқари кўп ҳужумкор футболчиларни майдонга тушираётганини ва фақат олдинга интилаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, жорий мавсумолди учрашувлари худди баскетбол ўйинини эслатиб юбормоқда ва ҳеч қандай топ-клуб бундай услубда тўп сурмайди.
Клуб раҳбарияти Арне Слот истеъфога чиқарилганидан сўнг, жамоага Юрген Клопп давридаги шиддатли ва агрессив прессинг услубини қайтариш мақсадида Андони Ираолани таклиф қилганди. Собиқ Борнмут устози айнан шу ўйин фалсафаси учун танланган бўлса-да, Каррагер бу ёндашув ҳозирча кутилган барқарорликни бермаётганини қайд этди.
Янги мавсум олдидаги босим ва тақвимОлдинда жамоани Нюкаслга қарши Англия Премер-лигасининг биринчи ўйини кутиб турибди ва футболчилардан тезда мослашиш талаб этилмоқда. Қизиғи шундаки, Ливерпул дастлабки олти турда ёзда ўз мураббийини алмаштирган жамоаларга қарши баҳс олиб боради, бу эса ўзига хос рақобат муҳитини яратади.
Агар натижалар кўнгилдагидек чиқмаса, айб мураббийда эмас, балки футболчиларда кўрилиши аниқ. Каррагернинг фикрича, мухлислар юқори энергияли футболни талаб қилмоқда ва агар ўйинчилар бу талабни бажара олмаса, барча масъулият уларнинг ўз зиммасида қолади.
…