Жейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилди

·1·Спорт
Жейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилди
Қисқача

Жейми Каррагер Андони Ираола қўл остидаги Ливерпулнинг тартибсиз ва ҳаддан ташқари ҳужумкор тактикаси Англия Премер-лигасида рақобатлашиш учун етарлича мувозанатли эмаслигидан хавотир билдирди. Ливерпул Энфилдда Комони 2:0 ҳисобида мағлуб этган бўлса-да, мавсумолди сўнгги бешта ўйинда 18 та гол ўтказиб юборди ва шунча тўп киритди.

Ливерпул жамоасининг собиқ ҳимоячиси ва афсонаси Жейми Каррагер клуб бошқарувига келган бош мураббий Андони Ираола қўл остидаги тактик йўналишдан жиддий хавотирда эканини билдирди. Те Оверлап Фан Дебате шоусида сўз олган экспертнинг фикрича, жамоанинг мавсумолди ўйинларидаги тартибсиз ва очиқ ўйин услуби Англия Премер-лигасининг энг юқори чўққисида рақобатлашиш учун етарли мувозанатга эга эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва Sky Бет маълумотларига кўра, Ливерпул ўзининг сўнгги назорат учрашувида Энфилдда Комони 2:0 ҳисобида мағлуб этган бўлса-да, бу натижа жамоанинг ҳимоядаги муаммоларини яшира олмади. Қизиллар мавсумолди тайёргарлик доирасидаги охирги бешта ўйинда нақд 18 та гол ўтказиб юборди ва шунча тўп киритди, бу эса мутахассисларда ҳақли саволларни туғдирмоқда.

Тактик хаос ва баскетболча ўйин

Жейми Каррагер ўз чиқишида жамоанинг майдондаги ҳаракатларини кескин баҳолаб, Ливерпул ҳаддан ташқари кўп ҳужумкор футболчиларни майдонга тушираётганини ва фақат олдинга интилаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, жорий мавсумолди учрашувлари худди баскетбол ўйинини эслатиб юбормоқда ва ҳеч қандай топ-клуб бундай услубда тўп сурмайди.

Клуб раҳбарияти Арне Слот истеъфога чиқарилганидан сўнг, жамоага Юрген Клопп давридаги шиддатли ва агрессив прессинг услубини қайтариш мақсадида Андони Ираолани таклиф қилганди. Собиқ Борнмут устози айнан шу ўйин фалсафаси учун танланган бўлса-да, Каррагер бу ёндашув ҳозирча кутилган барқарорликни бермаётганини қайд этди.

Янги мавсум олдидаги босим ва тақвим

Олдинда жамоани Нюкаслга қарши Англия Премер-лигасининг биринчи ўйини кутиб турибди ва футболчилардан тезда мослашиш талаб этилмоқда. Қизиғи шундаки, Ливерпул дастлабки олти турда ёзда ўз мураббийини алмаштирган жамоаларга қарши баҳс олиб боради, бу эса ўзига хос рақобат муҳитини яратади.

Агар натижалар кўнгилдагидек чиқмаса, айб мураббийда эмас, балки футболчиларда кўрилиши аниқ. Каррагернинг фикрича, мухлислар юқори энергияли футболни талаб қилмоқда ва агар ўйинчилар бу талабни бажара олмаса, барча масъулият уларнинг ўз зиммасида қолади.

ЛиверпулЖейми КаррагерАндони ИраолаПремер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилдиМикел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилдиБугун, 16:16Реал Мадрид Мартин Зубименди трансферига қизиқиш билдирмоқдаРеал Мадрид Мартин Зубименди трансферига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 16:15Ҳанс-Дитер Флик «Базель» билан ўйиндан сўнг нималарни тан олди?Ҳанс-Дитер Флик «Базель» билан ўйиндан сўнг нималарни тан олди?Бугун, 15:24Родри нима учун Реал Мадрид ўрнига Барселонани танладиРодри нима учун Реал Мадрид ўрнига Барселонани танладиБугун, 15:16Милан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчиМилан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчиБугун, 14:31Родри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтирадиРодри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтирадиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди