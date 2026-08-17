Микел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилди

·7·Спорт
Микел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилди
Қисқача

Микел Артета Англия Премер-лигасининг аутдан тўп киритишда сочиқлардан фойдаланишни тақиқловчи янги қарорини кескин танқид қилди. У бу чеклов Арсеналнинг Бен Whите ва Деклан Рисе каби футболчилар орқали амалга оширадиган узоқ масофали аут узатмаларига зарар етказишини айтиб, футболчилар майдонга бош кийимда тушишига тўғри келиши мумкинлигини ҳазил қилди.

Арсенал бош мураббийи Микел Артета Англия Премер-лигасининг аутдан тўп киритишда сочиқлардан фойдаланишни тақиқловчи янги қарорини кескин танқид қилди. IXBT.com ва Goal.com манбаларига кўра, испаниялик мутахассис бу чеклов жамоанинг ҳужумдаги энг самарали қуролларидан бирига зарба беришидан хавотирда эканини билдирган ва ҳазиломуз тарзда футболчилар майдонга бош кийимда тушишига тўғри келишини айтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумда Арсенал Бен Whите ва Деклан Рисе каби футболчиларнинг узоқ масофага аут узатиш маҳоратидан унумли фойдаланган эди. Бироқ лига раҳбарияти вақтни чўзишнинг олдини олиш ва ўйин давомийлигини ошириш мақсадида стандарт вазиятлардан олдин тўпни сочиқ билан қуритишни қатъиян тақиқлади. Авваллари бу ҳолат икки жамоанинг ўзаро келишуви асосида ҳал этилар, бироқ энди бундай имконият бутунлай ёпилди.

Янги қоидалар ва вақтни чўзишга қарши чоралар

Сочиқ тақиқи ўтган мавсумдаги баҳсли вазиятлардан сўнг кучга кирди. Хусусан, Риккардо Калафиори Нюкасл Юнайтед дарвозаси яқинида сочиқдан фойдаланишга урининган, ҳакам Жарред Гиллетт эса томонларнинг келишуви йўқлиги сабабли бунга йўл қўймаган эди. Эндиликда футболчилар жарима майдончасига хавфли узатмаларни амалга оширишдан олдин тўпни синчиклаб қуритиш имкониятидан маҳрум бўлишди.

Аутлардан ташқари, Премер-лига ўйин суръатини тезлаштириш учун бир қатор қўшимча чора-тадбирларни жорий этмоқда. Буларга дарвозадан тўп киритиш ва аутлар учун таймерлар, шунингдек, алмаштириш ойналарини қаттиқ назорат қилиш киради. Тиббий ёрдам кўрсатиш қоидалари ҳам жиддийлаштирилиб, тактик танаффуслар ва вақтни чўзиш ҳолатларининг олдини олиш кўзда тутилган.

Жамоаларнинг янги тартибга мослашуви

Янги қоидаларга кўра, жароҳат олган майдон футболчилари тиббий ёрдам олгач, камида бир дақиқа майдондан ташқарида қолиши шарт. Агар дарвозабон тиббий ёрдамга муҳтож бўлса, ўша жамоанинг майдондаги ўйинчиларидан бири ҳам бир дақиқага майдонни тарк этиши талаб этилади. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Арсенал ҳам Брайтон билан кечган баҳсда дарвозабон Давид Рая ўйин вақтини чўзгани учун танқидларга учраган эди.

Шунга қарамай, Микел Артета ўз жамоаси бу ўзгаришларга тезда мослаша олишига ишонч билдирмоқда. Унинг сўзларига кўра, клуб Премер-лига ва ҳакамлар билан барча масалаларни муҳокама қилган. Мавсум бошланиши билан янги қоидалар қандай амал қилишини ва нималарга мослашиш кераклигини амалда кўриш лозим бўлади.

АрсеналМикел АртетаПремер-лигаФутбол қоидалариТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Мартин Зубименди трансферига қизиқиш билдирмоқдаРеал Мадрид Мартин Зубименди трансферига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 16:15Ҳанс-Дитер Флик «Базель» билан ўйиндан сўнг нималарни тан олди?Ҳанс-Дитер Флик «Базель» билан ўйиндан сўнг нималарни тан олди?Бугун, 15:24Родри нима учун Реал Мадрид ўрнига Барселонани танладиРодри нима учун Реал Мадрид ўрнига Барселонани танладиБугун, 15:16Милан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчиМилан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчиБугун, 14:31Родри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтирадиРодри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтирадиБугун, 14:17Васко да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашувиВаско да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашувиБугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди