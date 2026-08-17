Микел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилди
Микел Артета Англия Премер-лигасининг аутдан тўп киритишда сочиқлардан фойдаланишни тақиқловчи янги қарорини кескин танқид қилди. У бу чеклов Арсеналнинг Бен Whите ва Деклан Рисе каби футболчилар орқали амалга оширадиган узоқ масофали аут узатмаларига зарар етказишини айтиб, футболчилар майдонга бош кийимда тушишига тўғри келиши мумкинлигини ҳазил қилди.
Арсенал бош мураббийи Микел Артета Англия Премер-лигасининг аутдан тўп киритишда сочиқлардан фойдаланишни тақиқловчи янги қарорини кескин танқид қилди. IXBT.com ва Goal.com манбаларига кўра, испаниялик мутахассис бу чеклов жамоанинг ҳужумдаги энг самарали қуролларидан бирига зарба беришидан хавотирда эканини билдирган ва ҳазиломуз тарзда футболчилар майдонга бош кийимда тушишига тўғри келишини айтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумда Арсенал Бен Whите ва Деклан Рисе каби футболчиларнинг узоқ масофага аут узатиш маҳоратидан унумли фойдаланган эди. Бироқ лига раҳбарияти вақтни чўзишнинг олдини олиш ва ўйин давомийлигини ошириш мақсадида стандарт вазиятлардан олдин тўпни сочиқ билан қуритишни қатъиян тақиқлади. Авваллари бу ҳолат икки жамоанинг ўзаро келишуви асосида ҳал этилар, бироқ энди бундай имконият бутунлай ёпилди.
Янги қоидалар ва вақтни чўзишга қарши чораларСочиқ тақиқи ўтган мавсумдаги баҳсли вазиятлардан сўнг кучга кирди. Хусусан, Риккардо Калафиори Нюкасл Юнайтед дарвозаси яқинида сочиқдан фойдаланишга урининган, ҳакам Жарред Гиллетт эса томонларнинг келишуви йўқлиги сабабли бунга йўл қўймаган эди. Эндиликда футболчилар жарима майдончасига хавфли узатмаларни амалга оширишдан олдин тўпни синчиклаб қуритиш имкониятидан маҳрум бўлишди.
Аутлардан ташқари, Премер-лига ўйин суръатини тезлаштириш учун бир қатор қўшимча чора-тадбирларни жорий этмоқда. Буларга дарвозадан тўп киритиш ва аутлар учун таймерлар, шунингдек, алмаштириш ойналарини қаттиқ назорат қилиш киради. Тиббий ёрдам кўрсатиш қоидалари ҳам жиддийлаштирилиб, тактик танаффуслар ва вақтни чўзиш ҳолатларининг олдини олиш кўзда тутилган.
Жамоаларнинг янги тартибга мослашувиЯнги қоидаларга кўра, жароҳат олган майдон футболчилари тиббий ёрдам олгач, камида бир дақиқа майдондан ташқарида қолиши шарт. Агар дарвозабон тиббий ёрдамга муҳтож бўлса, ўша жамоанинг майдондаги ўйинчиларидан бири ҳам бир дақиқага майдонни тарк этиши талаб этилади. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Арсенал ҳам Брайтон билан кечган баҳсда дарвозабон Давид Рая ўйин вақтини чўзгани учун танқидларга учраган эди.
Шунга қарамай, Микел Артета ўз жамоаси бу ўзгаришларга тезда мослаша олишига ишонч билдирмоқда. Унинг сўзларига кўра, клуб Премер-лига ва ҳакамлар билан барча масалаларни муҳокама қилган. Мавсум бошланиши билан янги қоидалар қандай амал қилишини ва нималарга мослашиш кераклигини амалда кўриш лозим бўлади.
…