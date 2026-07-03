Индонезияда тўрт ўғри қўшнилар ёрдамида ажойиб ва кулгули тарзда ушланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Индонезиялик бир йигит уйига қайта-қайта ўғри тушаётганидан кейин қўшниларини ёрдамга чақирди. У ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардан натижа чиқмаганини айтиб, ўғриларни ўзи ушлашга ҳаракат қилди.
Кечаси боғга махсус тузоқ қўйилди. Натижада ичкарига кирган тўрт нафар гумонланувчи шу ернинг ўзида ушланди.
Уй эгаси ва қўшнилари уларни ҳаракатлана олмайдиган ҳолатга келтириш учун скотч билан маҳкам ўраб қўйди. Бундан ташқари, тасмадан бошларига кулгили шакллар ясалган.
Кадрлар интернетга жойланганидан сўнг қисқа вақт ичида кўплаб томошабинларни жалб қилди. Воқеа тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…