Аргентина терма жамоасининг Майами аэропортидаги текшируви Мессининг кулгусига сабаб бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Майамидаги ўйин олдидан Аргентина терма жамоаси футболчилари аэропорт текширувидан ўтди. Жамоа билан бирга Лионель Месси ҳам назорат жараёнида иштирок этди.
Бу ҳолат Месси учун бироз кулгили кўринди. Сабаби у Майами шаҳрида фаолият олиб боради ва маҳаллий "Интер Майами" клубининг футболчиси ҳисобланади.
Шундай бўлса-да, Аргентина сардори ҳам қолган футболчилар каби умумий тартибга амал қилди. Унинг жараён вақтида кулиб турган кадрлари тармоқларда тарқалди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…