Роналдунинг Хорватияга қарши голидан олдин “Бисмиллоҳ” дегани камераларда қайд этилди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Криштиану Роналду Хорватияга қарши учрашувда пенальти тепишдан олдин "Бисмиллоҳ" дегани трансляция камераларида қайд этилди. Шундан сўнг португалиялик ҳужумчи зарбани аниқ бажариб, гол урди.
Ушбу лавҳа қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Футбол мухлислари Роналдунинг пенальти олдидан айтган сўзи ва голдан кейинги ҳолатини муҳокама қилмоқда.
Роналду гол урган бу баҳсда Португалия ҳисобда ортда қолаётганига қарамай, вазиятни ўз фойдасига ўзгартирди. Жамоа камбэк амалга ошириб, мусобақанинг 1/8 финал босқичига йўл олди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…