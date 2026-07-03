Али Отажонов ким билан дуэт куйлашни орзу қилишини ошкор этди (видео)

·31·Маданият
Али Отажонов ким билан дуэт куйлашни орзу қилишини ошкор этди (видео)

Таниқли хонанда Али Отажонов "Оқшом Шоу" кўрсатувида иштирок этиб, ўзининг энг катта ижодий орзуларидан бири ҳақида самимий сўзлаб берди. Санъаткорнинг айтишича, у Ўзбекистон ва Озарбайжон халқ артисти Насиба Абдуллаева билан дуэт куйлашни узоқ йиллардан бери ният қилиб келади.

Суҳбат давомида Али Отажонов болалигидан ўзбек санъаткорларини катта ҳурмат билан кузатиб келганини, аммо улар орасида Насиба Абдуллаеванинг ўрни алоҳида эканини таъкидлади.

— "Дуэт куйлаш борасида битта катта орзум бор. Ёшлигимдан ўзбек санъаткорларини яхши кўриб улғайганман. Аммо улар орасида мен учун алоҳида ўринга эга, қадрли инсон — Ўзбекистон ва Озарбайжон халқ артисти Насиба Абдуллаева. Менимча, у кишининг мендек мухлиси кам бўлса керак. Жуда ҳурмат қиламан. Ҳатто айрим қўшиқларини ўзларидан рухсат олиб ижро этганман. Келажакда устоз билан биргаликда дуэт куйлаш ниятим бор," — деди хонанда.

Шундан сўнг бошловчилардан бири:

— "Бу ниятингизни Насиба Абдуллаевага айтганмисиз? У кишининг бундан хабарлари борми?" — дея савол берди.

Али Отажонов эса ҳозиргача бу ҳақда бевосита гапиришга журъат топа олмаганини тан олди.

— "Йўқ, ҳали бу ҳақда айтмаганман. Журъатим етмаган. Лекин тез-тез суҳбатлашиб турамиз. Хонадонларига ҳам кўп борганман. Ҳатто тўйимни ҳам Насиба Абдуллаеванинг ўзлари олиб борганлар. Айниқса, у кишининг "Соғинч" қўшиғига ошуфтаман. Менимча, бу асар шунчалик мукаммал яратилганки, бундай қўшиқни ҳар қандай бастакор ҳам ярата олмайди," — дея қўшимча қилди.

Али ОтажоновНасиба Абдуллаева
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Отажонов яна уйлангани ва ота бўлганини тасдиқлади (видео)Жаҳонгир Отажонов яна уйлангани ва ота бўлганини тасдиқлади (видео)Бугун, 15:22Гулчеҳра Жамилованинг 80 ёшга тўлгани муносабати билан Озодбек Назарбеков табрик йўлладиГулчеҳра Жамилованинг 80 ёшга тўлгани муносабати билан Озодбек Назарбеков табрик йўлладиБугун, 15:02“Barbie" юлдузи Марго Робби 36 ёшни қарши олди“Barbie" юлдузи Марго Робби 36 ёшни қарши олдиБугун, 14:51“Қўрғон сирлари” сериалидаги Пелин турмушга чиқмоқда!“Қўрғон сирлари” сериалидаги Пелин турмушга чиқмоқда!Бугун, 14:04Вайнер ва инстаблогер Бобур Мансуров ўғли Муҳаммад Ясиннинг 1 ёшини нишонладиВайнер ва инстаблогер Бобур Мансуров ўғли Муҳаммад Ясиннинг 1 ёшини нишонладиБугун, 13:56Али Отажонов тўйдаги гонорари ва бойлик ҳақида гапирди (видео)Али Отажонов тўйдаги гонорари ва бойлик ҳақида гапирди (видео)Бугун, 13:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди