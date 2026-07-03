Али Отажонов ким билан дуэт куйлашни орзу қилишини ошкор этди (видео)
Таниқли хонанда Али Отажонов "Оқшом Шоу" кўрсатувида иштирок этиб, ўзининг энг катта ижодий орзуларидан бири ҳақида самимий сўзлаб берди. Санъаткорнинг айтишича, у Ўзбекистон ва Озарбайжон халқ артисти Насиба Абдуллаева билан дуэт куйлашни узоқ йиллардан бери ният қилиб келади.
Суҳбат давомида Али Отажонов болалигидан ўзбек санъаткорларини катта ҳурмат билан кузатиб келганини, аммо улар орасида Насиба Абдуллаеванинг ўрни алоҳида эканини таъкидлади.
— "Дуэт куйлаш борасида битта катта орзум бор. Ёшлигимдан ўзбек санъаткорларини яхши кўриб улғайганман. Аммо улар орасида мен учун алоҳида ўринга эга, қадрли инсон — Ўзбекистон ва Озарбайжон халқ артисти Насиба Абдуллаева. Менимча, у кишининг мендек мухлиси кам бўлса керак. Жуда ҳурмат қиламан. Ҳатто айрим қўшиқларини ўзларидан рухсат олиб ижро этганман. Келажакда устоз билан биргаликда дуэт куйлаш ниятим бор," — деди хонанда.
Шундан сўнг бошловчилардан бири:
— "Бу ниятингизни Насиба Абдуллаевага айтганмисиз? У кишининг бундан хабарлари борми?" — дея савол берди.
Али Отажонов эса ҳозиргача бу ҳақда бевосита гапиришга журъат топа олмаганини тан олди.
— "Йўқ, ҳали бу ҳақда айтмаганман. Журъатим етмаган. Лекин тез-тез суҳбатлашиб турамиз. Хонадонларига ҳам кўп борганман. Ҳатто тўйимни ҳам Насиба Абдуллаеванинг ўзлари олиб борганлар. Айниқса, у кишининг "Соғинч" қўшиғига ошуфтаман. Менимча, бу асар шунчалик мукаммал яратилганки, бундай қўшиқни ҳар қандай бастакор ҳам ярата олмайди," — дея қўшимча қилди.
…