Жаҳонгир Отажонов яна уйлангани ва ота бўлганини тасдиқлади (видео)

·1·Маданият
Жаҳонгир Отажонов яна уйлангани ва ота бўлганини тасдиқлади (видео)

Хонанда Жаҳонгир Отажоновнинг яна бир бор оила қургани ва фарзандли бўлгани ҳақидаги видеолар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Санъаткор "Лазизашокуз" лойиҳаси бошловчиси Лазиза Тоймуҳамедова билан суҳбатда шахсий ҳаётига оид айрим саволларга жавоб берди.

Суҳбат давомида журналист хонандага:

— "Уйланибсиз, нега тўйингизга чақирмадингиз?" — дея ҳазиломуз мурожаат қилди.

Жаҳонгир Отажонов эса:

— "Тўй қилмадик, шунчаки никоҳ ўқитдик," — дея жавоб берди.

Шунда Лазиза Тоймуҳамедова:

— "Майли, ҳеч бўлмаса табриклаб, совға-салом билан борардим," — дея кулиб қўшимча қилди.

Бунга хонанда:

— "Худо хоҳласа, ҳали чақирамиз," — дея жавоб қайтарди.

Суҳбат давомида Лазиза Тоймуҳамедова санъаткорни фарзандли бўлгани билан ҳам табриклади.

— "Чақалоқли бўлибсиз, табриклайман!" — деган тилакларга Жаҳонгир Отажонов "Раҳмат", дея миннатдорлик билдирди.

Шундан сўнг бошловчи чақалоққа қандай исм қўйилгани билан қизиқди. Хонанда фарзандига Афра исми берилганини маълум қилди.

— "Бу исмнинг маъноси нима?" — деган саволга эса санъаткор:

— "Тупроқ деган маънони англатади," — дея қисқа жавоб берди.

Мазкур видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди. Изоҳларда кўплаб кузатувчилар Жаҳонгир Отажоновни оиласидаги қувончли воқеа билан самимий табриклаб, қизалоғига қўйилган Афра исмини чиройли ва ўзига хос танлов дея эътироф этишди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гулчеҳра Жамилованинг 80 ёшга тўлгани муносабати билан Озодбек Назарбеков табрик йўлладиГулчеҳра Жамилованинг 80 ёшга тўлгани муносабати билан Озодбек Назарбеков табрик йўлладиБугун, 15:02Али Отажонов ким билан дуэт куйлашни орзу қилишини ошкор этди (видео)Али Отажонов ким билан дуэт куйлашни орзу қилишини ошкор этди (видео)Бугун, 15:02“Barbie" юлдузи Марго Робби 36 ёшни қарши олди“Barbie" юлдузи Марго Робби 36 ёшни қарши олдиБугун, 14:51“Қўрғон сирлари” сериалидаги Пелин турмушга чиқмоқда!“Қўрғон сирлари” сериалидаги Пелин турмушга чиқмоқда!Бугун, 14:04Вайнер ва инстаблогер Бобур Мансуров ўғли Муҳаммад Ясиннинг 1 ёшини нишонладиВайнер ва инстаблогер Бобур Мансуров ўғли Муҳаммад Ясиннинг 1 ёшини нишонладиБугун, 13:56Али Отажонов тўйдаги гонорари ва бойлик ҳақида гапирди (видео)Али Отажонов тўйдаги гонорари ва бойлик ҳақида гапирди (видео)Бугун, 13:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди