Темир йўл чипталарини энди Макс мессенжери орқали сотиб олиш имконияти яратилади

·25·Техно
Темир йўл чипталарини энди Макс мессенжери орқали сотиб олиш имконияти яратилади

Рақамли технологияларнинг транспорт соҳасига интеграциялашуви натижасида йўловчилар учун қулайликлар кўлами кенгайиб бормоқда. Россия темир йўллари (РЖД) жорий йил якунига қадар "Макс" миллий мессенжеридаги махсус чат-бот орқали чипталар савдосини йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Ушбу янгилик йўловчиларга навбатларсиз ва қўшимча иловаларсиз чипта харид қилиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги хизмат тури асосан шаҳар атрофи йўналишларидаги поездлар учун мўлжалланган. ixbt.com нашри маълумотига кўра, мазкур тизим Россиянинг деярли барча ҳудудларидаги темир йўл тармоқларида амал қилади. Фақатгина Москва транспорт тугуни бундан мустасно, чунки у ерда чипта сотишнинг ўзига хос алоҳида тизими аллақачон шакллантирилган.

Синов жараёнлари ва хавфсизлик чоралари

РЖД мутахассислари янги сервисни кенг оммага тақдим этишдан олдин унинг техник жиҳатдан мукаммал ишлашини таъминлаш устида ишламоқда. Компания вакилларининг таъкидлашича, сервисни миқёслаштиришдан аввал унинг узлуксиз ишлашини ҳар томонлама таҳлил қилиш ва хавфсизлик тизимларини текшириш ўта муҳим босқич ҳисобланади.

Таъкидлаш жоизки, ушбу лойиҳа узоқ вақт давомида синовдан ўтказиб келинмоқда. Хусусан, 2026-йилнинг март ойидан бошлаб чат-бот имкониятлари Новосибирск, Оmsк, Кемерово вилоятлари ҳамда Олтой ва Красноярск ўлкаларидаги шаҳар атрофи йўналишларида тажриба тариқасида қўлланила бошланган. Жорий йилнинг 1-июльидан эса ушбу рўйхатга Россиянинг Шимолий-Ғарбий ҳудудлари ҳам қўшилди.

Рақамли трансформациянинг аҳамияти

Мессенжерлар орқали чипта сотиш амалиёти бугунги кунда жаҳон трендига айланиб бормоқда. Бу каби ечимлар фойдаланувчиларнинг вақтини тежаш билан бирга, транспорт компаниялари учун ҳам операцион харажатларни камайтиришга хизмат қилади. Telegram ёки бошқа миллий мессенжерлар ичидаги ботлар орқали амалга ошириладиган транзакциялар оддий ва тушунарли интерфейсга эга бўлиши билан ажралиб туради.

Ўзбекистон шароитида ҳам темир йўл ва автобус чипталарини Telegram ботлари орқали харид қилиш тизими оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, минтақавий миқёсда рақамли хизматларнинг ўсиш тенденцияси яққол кўзга ташланади. РЖДнинг ушбу тажрибаси келажакда бошқа қўшни давлатлар транспорт тизимларида ҳам янги инновацион ёндашувларга туртки бўлиши мумкин.

Хизматнинг тўлиқ ишга тушиши йўловчиларга поездлар жадвалини реал вақт режимида кузатиш, бўш жойларни танлаш ва тўловни бир неча сония ичида амалга ошириш имконини беради. Бу эса транспорт логистикасида мижозларга йўналтирилган сервис сифатини янги босқичга олиб чиқади.

ТехнологияТранспортМаксЧат-ботРЖД
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортадиSpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортадиБугун, 15:21iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларни қайта тиклаш йўлини топдиiPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларни қайта тиклаш йўлини топдиБугун, 14:24Starlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиStarlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиБугун, 13:50iPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлдиiPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлдиБугун, 13:38iPhone 18 Pro Max аккумулятори рекорд ўрнатади: СИМ-карта уясидан воз кечиш самарасиiPhone 18 Pro Max аккумулятори рекорд ўрнатади: СИМ-карта уясидан воз кечиш самарасиБугун, 13:21Хитой таълим тизимида инқилоб: Сунъий интеллект барча босқичларда мажбурий этиб белгиландиХитой таълим тизимида инқилоб: Сунъий интеллект барча босқичларда мажбурий этиб белгиландиБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди