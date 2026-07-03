Темир йўл чипталарини энди Макс мессенжери орқали сотиб олиш имконияти яратилади
Рақамли технологияларнинг транспорт соҳасига интеграциялашуви натижасида йўловчилар учун қулайликлар кўлами кенгайиб бормоқда. Россия темир йўллари (РЖД) жорий йил якунига қадар "Макс" миллий мессенжеридаги махсус чат-бот орқали чипталар савдосини йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Ушбу янгилик йўловчиларга навбатларсиз ва қўшимча иловаларсиз чипта харид қилиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги хизмат тури асосан шаҳар атрофи йўналишларидаги поездлар учун мўлжалланган. ixbt.com нашри маълумотига кўра, мазкур тизим Россиянинг деярли барча ҳудудларидаги темир йўл тармоқларида амал қилади. Фақатгина Москва транспорт тугуни бундан мустасно, чунки у ерда чипта сотишнинг ўзига хос алоҳида тизими аллақачон шакллантирилган.
Синов жараёнлари ва хавфсизлик чоралариРЖД мутахассислари янги сервисни кенг оммага тақдим этишдан олдин унинг техник жиҳатдан мукаммал ишлашини таъминлаш устида ишламоқда. Компания вакилларининг таъкидлашича, сервисни миқёслаштиришдан аввал унинг узлуксиз ишлашини ҳар томонлама таҳлил қилиш ва хавфсизлик тизимларини текшириш ўта муҳим босқич ҳисобланади.
Таъкидлаш жоизки, ушбу лойиҳа узоқ вақт давомида синовдан ўтказиб келинмоқда. Хусусан, 2026-йилнинг март ойидан бошлаб чат-бот имкониятлари Новосибирск, Оmsк, Кемерово вилоятлари ҳамда Олтой ва Красноярск ўлкаларидаги шаҳар атрофи йўналишларида тажриба тариқасида қўлланила бошланган. Жорий йилнинг 1-июльидан эса ушбу рўйхатга Россиянинг Шимолий-Ғарбий ҳудудлари ҳам қўшилди.
Рақамли трансформациянинг аҳамиятиМессенжерлар орқали чипта сотиш амалиёти бугунги кунда жаҳон трендига айланиб бормоқда. Бу каби ечимлар фойдаланувчиларнинг вақтини тежаш билан бирга, транспорт компаниялари учун ҳам операцион харажатларни камайтиришга хизмат қилади. Telegram ёки бошқа миллий мессенжерлар ичидаги ботлар орқали амалга ошириладиган транзакциялар оддий ва тушунарли интерфейсга эга бўлиши билан ажралиб туради.
Ўзбекистон шароитида ҳам темир йўл ва автобус чипталарини Telegram ботлари орқали харид қилиш тизими оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, минтақавий миқёсда рақамли хизматларнинг ўсиш тенденцияси яққол кўзга ташланади. РЖДнинг ушбу тажрибаси келажакда бошқа қўшни давлатлар транспорт тизимларида ҳам янги инновацион ёндашувларга туртки бўлиши мумкин.
Хизматнинг тўлиқ ишга тушиши йўловчиларга поездлар жадвалини реал вақт режимида кузатиш, бўш жойларни танлаш ва тўловни бир неча сония ичида амалга ошириш имконини беради. Бу эса транспорт логистикасида мижозларга йўналтирилган сервис сифатини янги босқичга олиб чиқади.
…