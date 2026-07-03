12 йил асирликда сақланган франциялик аёл ниҳоят қутқарилди

·0·Дунё
12 йил асирликда сақланган франциялик аёл ниҳоят қутқарилди

Покистонда 54 ёшли Франция фуқароси Силви Ясмина ва унинг беш нафар фарзанди 12 йил давом этган даҳшатли асирликдан қутқарилди. Маълум бўлишича, аёл шу йиллар мобайнида эри томонидан уйда мажбуран сақланиб, мунтазам равишда жисмоний ва руҳий зўравонликка учраган.

Мазкур даҳшатли воқеа аёлнинг ўғилларидан бири уйдан яширинча қочишга муваффақ бўлгач, полицияга мурожаат қилиши ортидан фош этилган. Ўсмир берган маълумотлар асосида ҳуқуқ-тартибот идоралари махсус рейд ўтказган.

Тезкор амалиёт давомида Силви Ясмина ва унинг беш нафар фарзанди хавфсиз тарзда қутқарилди. Уларни йиллар давомида эркинликдан маҳрум қилиб келган эркак эса воқеа жойида қўлга олиниб, ҳибсга олинди.

Ҳозирда жабрланувчи аёл ва унинг фарзандлари давлат ҳимоясига олинган. Уларга зарур тиббий ва психологик ёрдам кўрсатилаётгани маълум қилинди.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар мазкур ҳолат юзасидан кенг қамровли тергов олиб бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина терма жамоасининг Майами аэропортидаги текшируви Мессининг кулгусига сабаб бўлдиАргентина терма жамоасининг Майами аэропортидаги текшируви Мессининг кулгусига сабаб бўлдиБугун, 14:19Индонезияда тўрт ўғри қўшнилар ёрдамида ажойиб ва кулгули тарзда ушландиИндонезияда тўрт ўғри қўшнилар ёрдамида ажойиб ва кулгули тарзда ушландиБугун, 14:13Истанбулда эркакларга тегажоғлик қилаётган аёл қидирилмоқдаИстанбулда эркакларга тегажоғлик қилаётган аёл қидирилмоқдаБугун, 13:44Эркак сеп ва вазн можароси ортидан хотинини бўғиб ўлдирдиЭркак сеп ва вазн можароси ортидан хотинини бўғиб ўлдирдиБугун, 13:18Украина ҳудудларига янги зарбалар: қурбонлар борУкраина ҳудудларига янги зарбалар: қурбонлар борБугун, 11:26Пхукетда икки ўзбекистонлик 26 кг каннабис билан ушландиПхукетда икки ўзбекистонлик 26 кг каннабис билан ушландиБугун, 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди