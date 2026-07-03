“Barbie" юлдузи Марго Робби 36 ёшни қарши олди

·0·Маданият
“Barbie" юлдузи Марго Робби 36 ёшни қарши олди

Кеча, 2 июль куни Голливуднинг энг машҳур актрисаларидан бири Марго Робби 36 ёшни қарши олди. Дунё кино ихлосмандлари уни, аввало, "Barbie" фильмидаги бош қаҳрамон ҳамда Ҳарли Куин образи орқали яхши танийди.

Бироқ бугунги муваффақиятга эришиш Марго Робби учун осон кечмаган. Актриса Голливудга кириб келишидан аввал оиласига кўмаклашиш мақсадида турли касбларда меҳнат қилган. Унинг қатъияти ва тинимсиз изланишлари қисқа вақт ичида уни кино саноатининг энг талабгир ва энг юқори гонорар оладиган актрисаларидан бирига айлантирди.

Марго Робби фаолияти давомида "Уолл-стрит бўриси", "Ўтмишда… Голливудда" ҳамда "Barbie" каби машҳур фильмлардаги роллари билан миллионлаб мухлислар эътирофига сазовор бўлди. Ҳар бир образ орқали у ўзининг истеъдоди ва маҳоратини яна бир бор намоён этди.

Қизиғи шундаки, бугунги кунда Марго Робби нафақат муваффақиятли актриса, балки йирик кино лойиҳаларининг продюсери сифатида ҳам фаолият юритмоқда. У суратга тушаётган фильмларнинг ишлаб чиқарилишида ҳам бевосита иштирок этиб, Голливуддаги энг нуфузли ижодкорлардан бирига айланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Қўрғон сирлари” сериалидаги Пелин турмушга чиқмоқда!“Қўрғон сирлари” сериалидаги Пелин турмушга чиқмоқда!Бугун, 14:04Вайнер ва инстаблогер Бобур Мансуров ўғли Муҳаммад Ясиннинг 1 ёшини нишонладиВайнер ва инстаблогер Бобур Мансуров ўғли Муҳаммад Ясиннинг 1 ёшини нишонладиБугун, 13:56Али Отажонов тўйдаги гонорари ва бойлик ҳақида гапирди (видео)Али Отажонов тўйдаги гонорари ва бойлик ҳақида гапирди (видео)Бугун, 13:14Имрон янги қўшиғи билан мухлислар қизиқишини оширди (видео)Имрон янги қўшиғи билан мухлислар қизиқишини оширди (видео)Бугун, 12:41Тўйидан олдин Тейлор Свифт хайрияга 26 миллион доллар ажратдиТўйидан олдин Тейлор Свифт хайрияга 26 миллион доллар ажратдиБугун, 02:19Муниса Ризаевани мухлисининг совғаси ҳайратда қолдирди (видео)Муниса Ризаевани мухлисининг совғаси ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 17:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди