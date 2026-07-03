FIFA Португалия ва Хорватия ўйинидаги бекор голни изоҳлади
Andijon viloyatining bir qator tumanlari va shaharlarida yaqin kunlarda xavfli tabiiy ofat — sel yuz berishi ehtimoli borligi haqida ogohlantirish berildi. Mutaxassislar va tegishli xizmatlar tomonidan 4-iyuldan 6-iyulga qadar bo‘lgan muddat uchun sel xavfi e'lon qilindi.
Yozgi mavsumda kutilmagan kuchli yog‘inglar va tog‘li hududlardan oqib tushuvchi suvlar vodiy hududlarida xavfli vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Aynan shu sababli, viloyatning strategik va aholi zich joylashgan hududlarida yuqori darajadagi ehtiyotkorlik choralari ko‘rilishi so‘ralmoqda.
Xavf ostidagi hududlar va xavfsizlik choralari
Rasmiy ma'lumotlarga ko‘ra, sel xavfi quyidagi hududlarni qamrab olishi kutilmoqda:
- Tumanlar: Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo‘rgontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo‘jaobod va Marhamat;
- Shahar: Xonobod shahri.
Ushbu hududlarda yashovchi aholi, ayniqsa, daryo bo‘ylari va tog‘ yonbag‘irlarida joylashgan xonadonlar egalaridan xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishlari so‘ralmoqda. Sel suvlarining kutilmagan ravishda ko‘payishi moddiy zarar yetkazishi yoki insonlar sog‘lig‘iga xavf tug‘dirishi mumkinligi sababli, mahalliy hokimiyat va favqulodda vaziyatlar xizmatlari doimiy nazorat rejimida ishlamoqda.
Mutaxassislar xavf e'lon qilingan kunlarda (4-6 iyul) shubhali yoki xavfli joylarga yaqinlashmaslikni, rasmiy xabarnomalarni kuzatib borishni va zarur holda evakuatsiya choralari ko‘rishga tayyor turishni tavsiya etadilar. Tegishli tashkilotlar esa infratuzilmalarni himoya qilish va suv oqimini boshqarish bo‘yicha profilaktika ishlarini kuchaytirgan.
…