Барселона аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширишга яқин
Испаниянинг Барселона клуби аёллар футболи бозорида навбатдаги шов-шувли трансферни амалга оширишга тайёргарлик кўрмоқда. Амалдаги Чемпионлар лигаси ғолиблари Бразилия терма жамоаси ҳужумчиси Керолинни ўз сафига қўшиб олиш учун Манчестер Сити билан музокараларни фаоллаштирди. Ушбу келашув амалга ошса, у каталонияликлар тарихидаги энг қиммат харидга айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва ге нашрлари хабарига кўра, Барселона аллақачон инглиз клубига иккита расмий таклиф юборган, бироқ Манчестер Сити раҳбарияти ҳозирча бу сўровларни рад этган. Шунга қарамай, томонлар умумий тўхтамга келиш учун мулоқотни давом эттирмоқда. Маълўм бўлишича, 26 ёшли футболчининг ўзи Испанияга кўчиб ўтишга қарши эмас ва Сити ҳам муносиб маблағ эвазига уни қўйиб юборишга тайёр.
Рекорд даражадаги трансфер суммасиБарселона томонидан тақдим этилган иккинчи таклифнинг ўзиёқ клуб тарихидаги рекордни янгилашга қодир эди. Шу вақтга қадар каталонияликларнинг энг қиммат хариди Англия терма жамоаси юлдузи Кеира Валш ҳисобланар эди. Барселона 2022-йилда уни Манчестер Сити таркибидан 400 минг фунт стерлинг (тахминан 470 минг доллар) эвазига сотиб олганди. Ўша пайтда бу сумма аёллар футболи учун жаҳон рекорди сифатида қайд этилган.
Бироқ сўнгги йилларда аёллар футболидаги молиявий ҳолат кескин ўзгариб кетди. Кеира Валшнинг трансфери ҳозирда тарихдаги энг қиммат битимлар рўйхатида кучли йигирматаликка ҳам кирмайди. Керолин учун таклиф қилинаётган янги маблағ эса Барселона учун янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Ҳозирча трансфернинг аниқ қиймати очиқланмаган бўлишига қарамай, у Валшнинг кўрсаткичидан сезиларли даражада юқори бўлиши айтилмоқда.
Керолиннинг Манчестер Сити сафидаги ютуқлариБразилиялик ҳужумчи Англия Премер-лигасига 2025-йилнинг январида АҚШнинг Норт Каролина Коураге клубидан келиб қўшилган эди. У қисқа вақт ичида жамоанинг асосий етакчиларидан бирига айланди. Айниқса, 2025-26-йилги мавсумда Керолин 9 та гол ва 5 та голли узатмани амалга ошириб, Манчестер Сити жамоасининг 10 йиллик танаффусдан сўнг чемпионликни қўлга киритишига улкан ҳисса қўшди.
Унинг феврал ойида Челси дарвозасига йўллаган хет-трики мавсумнинг энг ёрқин лаҳзаларидан бири сифатида ёдда қолди. Керолин мавсумнинг бир қисмини жароҳат туфайли ўтказиб юборганига қарамай, самарадорлик бўйича лигада фақатгина Хадижа Шоу, Вивианне Миедема ва Алессиа Руссо каби юлдузлардан ортда қолди, холос.
Барселона таркибида бир нечта ҳужумкор ўйинчилар жамоани тарк этгани сабабли, клуб раҳбарияти Керолинни идеал ўринбосар сифатида кўрмоқда. Унинг майдондаги динамик ҳаракатлари ва кутилмаган вазиятларда ўйин тақдирини ҳал қила олиш қобилияти каталонияликлар учун жуда муҳим ҳисобланади. Айни дамда Барселона учинчи, якуний таклифни тайёрламоқда.
…