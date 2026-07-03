Барселона аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширишга яқин

·0·Спорт
Барселона аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширишга яқин

Испаниянинг Барселона клуби аёллар футболи бозорида навбатдаги шов-шувли трансферни амалга оширишга тайёргарлик кўрмоқда. Амалдаги Чемпионлар лигаси ғолиблари Бразилия терма жамоаси ҳужумчиси Керолинни ўз сафига қўшиб олиш учун Манчестер Сити билан музокараларни фаоллаштирди. Ушбу келашув амалга ошса, у каталонияликлар тарихидаги энг қиммат харидга айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва ге нашрлари хабарига кўра, Барселона аллақачон инглиз клубига иккита расмий таклиф юборган, бироқ Манчестер Сити раҳбарияти ҳозирча бу сўровларни рад этган. Шунга қарамай, томонлар умумий тўхтамга келиш учун мулоқотни давом эттирмоқда. Маълўм бўлишича, 26 ёшли футболчининг ўзи Испанияга кўчиб ўтишга қарши эмас ва Сити ҳам муносиб маблағ эвазига уни қўйиб юборишга тайёр.

Рекорд даражадаги трансфер суммаси

Барселона томонидан тақдим этилган иккинчи таклифнинг ўзиёқ клуб тарихидаги рекордни янгилашга қодир эди. Шу вақтга қадар каталонияликларнинг энг қиммат хариди Англия терма жамоаси юлдузи Кеира Валш ҳисобланар эди. Барселона 2022-йилда уни Манчестер Сити таркибидан 400 минг фунт стерлинг (тахминан 470 минг доллар) эвазига сотиб олганди. Ўша пайтда бу сумма аёллар футболи учун жаҳон рекорди сифатида қайд этилган.

Бироқ сўнгги йилларда аёллар футболидаги молиявий ҳолат кескин ўзгариб кетди. Кеира Валшнинг трансфери ҳозирда тарихдаги энг қиммат битимлар рўйхатида кучли йигирматаликка ҳам кирмайди. Керолин учун таклиф қилинаётган янги маблағ эса Барселона учун янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Ҳозирча трансфернинг аниқ қиймати очиқланмаган бўлишига қарамай, у Валшнинг кўрсаткичидан сезиларли даражада юқори бўлиши айтилмоқда.

Керолиннинг Манчестер Сити сафидаги ютуқлари

Бразилиялик ҳужумчи Англия Премер-лигасига 2025-йилнинг январида АҚШнинг Норт Каролина Коураге клубидан келиб қўшилган эди. У қисқа вақт ичида жамоанинг асосий етакчиларидан бирига айланди. Айниқса, 2025-26-йилги мавсумда Керолин 9 та гол ва 5 та голли узатмани амалга ошириб, Манчестер Сити жамоасининг 10 йиллик танаффусдан сўнг чемпионликни қўлга киритишига улкан ҳисса қўшди.

Унинг феврал ойида Челси дарвозасига йўллаган хет-трики мавсумнинг энг ёрқин лаҳзаларидан бири сифатида ёдда қолди. Керолин мавсумнинг бир қисмини жароҳат туфайли ўтказиб юборганига қарамай, самарадорлик бўйича лигада фақатгина Хадижа Шоу, Вивианне Миедема ва Алессиа Руссо каби юлдузлардан ортда қолди, холос.

Барселона таркибида бир нечта ҳужумкор ўйинчилар жамоани тарк этгани сабабли, клуб раҳбарияти Керолинни идеал ўринбосар сифатида кўрмоқда. Унинг майдондаги динамик ҳаракатлари ва кутилмаган вазиятларда ўйин тақдирини ҳал қила олиш қобилияти каталонияликлар учун жуда муҳим ҳисобланади. Айни дамда Барселона учинчи, якуний таклифни тайёрламоқда.

БарселонаМанчестер СитиКеролинТрансферАёллар Футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

FIFA Португалия ва Хорватия ўйинидаги бекор голни изоҳладиFIFA Португалия ва Хорватия ўйинидаги бекор голни изоҳладиБугун, 14:51Криштиано Роналдо Диого Жота хотирасига бағишланган ғалаба ҳақида гапирдиКриштиано Роналдо Диого Жота хотирасига бағишланган ғалаба ҳақида гапирдиБугун, 14:37Реал Мадрид Энзо Фернандез трансфери борасидаги миш-мишларга расман нуқта қўйдиРеал Мадрид Энзо Фернандез трансфери борасидаги миш-мишларга расман нуқта қўйдиБугун, 14:32Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»Бугун, 14:32 Криштиану Роналду Испания билан ўйин олдидан огоҳлантирди Криштиану Роналду Испания билан ўйин олдидан огоҳлантирдиБугун, 14:27Килиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаКилиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаБугун, 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди