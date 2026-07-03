Ўзбекистонда "Кириш тақиқланади" белгиси ўрнига ҳақиқий ғишт осиб қўйилди

·32·Жамият
Ўзбекистонда "Кириш тақиқланади" белгиси ўрнига ҳақиқий ғишт осиб қўйилди

Ўзбекистондаги маҳаллалардан бирида "Кириш тақиқланади" йўл белгиси ўрнига деворга ҳақиқий ғишт осиб қўйилди.

Маълум қилинишича, аҳоли махсус белгини ўрнатиш ўрнига ғиштни деворга маҳкамлаб, шу орқали ҳудудга кириш мумкин эмаслигини англатмоқчи бўлган.

Ноқулай, аммо ҳазиломуз кўринишдаги бу "белги" акс этган суратлар ижтимоий тармоқларда тез тарқалди. Фойдаланувчилар уни «энг халқона ечим» деб атаяпти.

Тармоқларда "Белгига қарамай кирган одамга жаримадан олдин ғиштнинг ўзи тегиши мумкин", деган ҳазиллар ҳам пайдо бўлди.

УзбэкстанНовый вход
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

75 ёшида ҳайдовчилик гувоҳномасини олиб барчани ҳайратга солди75 ёшида ҳайдовчилик гувоҳномасини олиб барчани ҳайратга солдиБугун, 14:05Туркияда дарёга тушган ўзбекистонлик йигитнинг жасади топилдиТуркияда дарёга тушган ўзбекистонлик йигитнинг жасади топилдиБугун, 13:23Давлат хизматчилари колонияда коррупция оқибатини кўрдиДавлат хизматчилари колонияда коррупция оқибатини кўрдиБугун, 13:18«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирди«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирдиБугун, 12:322 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилди2 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилдиБугун, 11:432 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилди2 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилдиБугун, 09:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди