Арсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирди
Лондоннинг Арсенал клуби узоқ кутилган Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритганидан сўнг, жамоанинг асосий ҳужумчиси Виктор Гёкерес атрофидаги муҳокамалар тинмаяпти. 2025-йилнинг ёзида Sporting сафидан 66 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган швед форварди ўзининг дебют мавсумида жамоа муваффақиятларига муносиб ҳисса қўшган бўлса-да, мутахассислар унинг ўйин услуби борасида турли фикрларни билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсенал ва Швеция терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Штефан Счварз ГОАЛ нашрига берган интервюсида ҳамюрти ҳақида қизиқарли фикрларни билдирди. Унинг таъкидлашича, Виктор Гёкерес техник жиҳатдан жуда нафис ёки "классик" ҳужумчи бўлмаслиги мумкин, бироқ унинг жисмоний кучи ва курашувчанлиги Микел Артета жамоаси учун жуда муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда. Счварзнинг фикрича, ҳужумчи 2026-27-йилги мавсумга келиб ўзининг энг юқори спорт формасига чиқади.
Жисмоний устунлик ва ўйин услубиШтефан Счварз Виктор Гёкересни ўзига хос услубга эга футболчи деб ҳисоблайди. У ҳужумчини Сандерленд сафидаги Браян Бробби билан солиштирар экан, унинг рақиб ҳимоячиларига тинмай босим ўтказиш қобилиятини юқори баҳолади. "У рақиб билан тўқнашувлардан қочмайди, аксинча, уларни ҳис қилишни ва жисмоний босим орқали чарчатишни ёқтиради. Бу каби "тўққизинчи рақамлар" замонавий футболда жуда камёб", — дейди собиқ футболчи.
Маълумот учун, Виктор Гёкерес Арсенал сафидаги илк мавсумида барча мусобақаларда жами 21 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу кўрсаткич жамоанинг 22 йиллик танаффусдан сўнг Англия чемпиони бўлишида ва Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб боришида ҳал қилувчи рол ўйнади. Эслатиб ўтамиз, ўша финалда лондонликлар Пари Сен-Жермен жамоасига имкониятни бой беришган эди.
Рақобат ва трансфер миш-мишлариМуваффақиятларга қарамай, Арсенал раҳбарияти ҳужум чизиғини янада кучайтириш ниятида. Сўнгги хабарларга кўра, "канонирлар" Атлетико Мадрид ва Барселона билан бир қаторда, Манчестер Сити собиқ юлдузи Хулиан Альварес учун курашга қўшилиши мумкин. Бу эса Виктор Гёкерес учун асосий таркибдаги жойини сақлаб қолиш йўлида жиддий синов бўлишини англатади.
Шунга қарамай, Штефан Счварз швед ҳужумчисининг салоҳиятига ишонади. Унинг фикрича, ҳатто Хулиан Альварес каби номдор футболчилар келса ҳам, Виктор Гёкерес ўзининг ўзига хос хислатлари билан жамоа учун фойдали бўлиб қолаверади. Арсенал мухлислари эса ундан Иан Райт, Тьерри Анри ёки Робин ван Перси каби афсонавий тўпурарлар даражасига чиқишини кутишмоқда.
Ҳозирда 28 ёшда бўлган Виктор Гёкерес Англия футболи билан яхши таниш. У ўз вақтида Брайтон, Суонси ва Ковентри каби клубларда тўп сурган. Sporting сафида 102 ўйинда 97 та гол урган ҳужумчи учун Арсенал фаолиятидаги энг юқори чўққи бўлиб қолмоқда. Келгуси мавсумлар унинг Лондон клуби тарихида қандай из қолдиришини кўрсатиб беради.
…