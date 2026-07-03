Арсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирди

·0·Спорт
Арсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирди

Лондоннинг Арсенал клуби узоқ кутилган Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритганидан сўнг, жамоанинг асосий ҳужумчиси Виктор Гёкерес атрофидаги муҳокамалар тинмаяпти. 2025-йилнинг ёзида Sporting сафидан 66 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган швед форварди ўзининг дебют мавсумида жамоа муваффақиятларига муносиб ҳисса қўшган бўлса-да, мутахассислар унинг ўйин услуби борасида турли фикрларни билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал ва Швеция терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Штефан Счварз ГОАЛ нашрига берган интервюсида ҳамюрти ҳақида қизиқарли фикрларни билдирди. Унинг таъкидлашича, Виктор Гёкерес техник жиҳатдан жуда нафис ёки "классик" ҳужумчи бўлмаслиги мумкин, бироқ унинг жисмоний кучи ва курашувчанлиги Микел Артета жамоаси учун жуда муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда. Счварзнинг фикрича, ҳужумчи 2026-27-йилги мавсумга келиб ўзининг энг юқори спорт формасига чиқади.

Жисмоний устунлик ва ўйин услуби

Штефан Счварз Виктор Гёкересни ўзига хос услубга эга футболчи деб ҳисоблайди. У ҳужумчини Сандерленд сафидаги Браян Бробби билан солиштирар экан, унинг рақиб ҳимоячиларига тинмай босим ўтказиш қобилиятини юқори баҳолади. "У рақиб билан тўқнашувлардан қочмайди, аксинча, уларни ҳис қилишни ва жисмоний босим орқали чарчатишни ёқтиради. Бу каби "тўққизинчи рақамлар" замонавий футболда жуда камёб", — дейди собиқ футболчи.

Маълумот учун, Виктор Гёкерес Арсенал сафидаги илк мавсумида барча мусобақаларда жами 21 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу кўрсаткич жамоанинг 22 йиллик танаффусдан сўнг Англия чемпиони бўлишида ва Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб боришида ҳал қилувчи рол ўйнади. Эслатиб ўтамиз, ўша финалда лондонликлар Пари Сен-Жермен жамоасига имкониятни бой беришган эди.

Рақобат ва трансфер миш-мишлари

Муваффақиятларга қарамай, Арсенал раҳбарияти ҳужум чизиғини янада кучайтириш ниятида. Сўнгги хабарларга кўра, "канонирлар" Атлетико Мадрид ва Барселона билан бир қаторда, Манчестер Сити собиқ юлдузи Хулиан Альварес учун курашга қўшилиши мумкин. Бу эса Виктор Гёкерес учун асосий таркибдаги жойини сақлаб қолиш йўлида жиддий синов бўлишини англатади.

Шунга қарамай, Штефан Счварз швед ҳужумчисининг салоҳиятига ишонади. Унинг фикрича, ҳатто Хулиан Альварес каби номдор футболчилар келса ҳам, Виктор Гёкерес ўзининг ўзига хос хислатлари билан жамоа учун фойдали бўлиб қолаверади. Арсенал мухлислари эса ундан Иан Райт, Тьерри Анри ёки Робин ван Перси каби афсонавий тўпурарлар даражасига чиқишини кутишмоқда.

Ҳозирда 28 ёшда бўлган Виктор Гёкерес Англия футболи билан яхши таниш. У ўз вақтида Брайтон, Суонси ва Ковентри каби клубларда тўп сурган. Sporting сафида 102 ўйинда 97 та гол урган ҳужумчи учун Арсенал фаолиятидаги энг юқори чўққи бўлиб қолмоқда. Келгуси мавсумлар унинг Лондон клуби тарихида қандай из қолдиришини кўрсатиб беради.

АрсеналВиктор ГёкересАнглия Премер-лигасиТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинладиНаполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинладиБугун, 16:18Ламин Ямал Жей-Жей Окочанинг 28 йиллик натижасига тенглашдиЛамин Ямал Жей-Жей Окочанинг 28 йиллик натижасига тенглашдиБугун, 15:49Тоттенхем Жоау Палиньи трансферидан воз кечди: Португалиялик юлдуз Баварияга қайтадиТоттенхем Жоау Палиньи трансферидан воз кечди: Португалиялик юлдуз Баварияга қайтадиБугун, 15:32Криштиану Роналду яна тарих яратди: 25 голлик ноёб рекорд...Криштиану Роналду яна тарих яратди: 25 голлик ноёб рекорд...Бугун, 15:30Барселона аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширишга яқинБарселона аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширишга яқинБугун, 15:12FIFA Португалия ва Хорватия ўйинидаги бекор голни изоҳладиFIFA Португалия ва Хорватия ўйинидаги бекор голни изоҳладиБугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди