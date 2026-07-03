Эверестда 30 йилдан бери ётган жасад олиб туширилмоқда

·1·Дунё
Эверестда 30 йилдан бери ётган жасад олиб туширилмоқда

Эверест чўққисида алпинистлар орасида «яшил этиклар» номи билан машҳур бўлиб кетган жасадни эвакуация қилиш бўйича тарихий операция бошланмоқда. Қарийб 30 йил давомида 8500 метр баландликда ётган альпинистнинг жасади тажрибали қутқарувчилар ва шерпалар томонидан тоғдан олиб туширилиши режалаштирилган. Бутун операция тахминан 40 кун давом этади.

Жасад Жомолунгманинг шимолий ёнбағридаги «ўлим ҳудуди»да, «Биринчи қадам» бекатидан пастроқда жойлашган. Ёрқин яшил этиклари сабаб у йиллар давомида Эверестга кўтарилувчи алпинистлар учун муҳим мўлжал вазифасини бажариб келган.

Кўп йиллар давомида жасаднинг кимга тегишли экани ҳақида турли тахминлар билдирилган. Бироқ операция олдидан ўтказилган ДНК таҳлили унинг 1996 йилда ҳалок бўлган ҳиндистонлик алпинист Дордже Моруп эканини тасдиқлади.

Моруп 1996 йилда Ҳиндистоннинг Эверестни Тибет томонидан илк бор забт этишга уринган экспедицияси таркибида бўлган. 10 май куни етти нафар алпинист юқорига кўтарилган, аммо 8500 метрда кучли бўрон бошланган. Тўрт киши ортга қайтган бўлса, Моруп ва яна икки нафар ҳамроҳи йўлни давом эттирган. Улар кечқурун чўққига чиққанини хабар қилган, аммо пастга тушишга улгурмай, совуқ ва кислород етишмаслиги оқибатида ҳалок бўлган.

Эртаси куни япон алпинистлари уларни тирик ҳолда учратгани, аммо ёрдам кўрсатмай йўлда давом этгани катта халқаро баҳсларга сабаб бўлган. Кейинчалик айбловлар қайтариб олинган бўлса-да, ушбу воқеа алпинизм тарихидаги энг баҳсли ахлоқий масалалардан бири бўлиб қолган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, 8500 метр баландликдан жасадни эвакуация қилиш дунёдаги энг хавфли операциялардан бири ҳисобланади. Бу баландликда кислород танқислиги, қаттиқ совуқ ва тик қоялар ҳар қандай қутқарув ишини ўта мураккаблаштиради.

Маълумот учун, ҳозир Эверест ёнбағрида 200 га яқин алпинистнинг жасади қолмоқда. Уларнинг аксариятига етиб бориш жуда хавфли ёки жуда қиммат. «Яшил этиклар»ни эвакуация қилиш амалиёти эса 2025 йил охирида бошланган Эверестни тозалаш дастурининг энг муҳим босқичларидан бири сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1000 евро маош: Словакия ўзбекистонликларни ишга чақирмоқда1000 евро маош: Словакия ўзбекистонликларни ишга чақирмоқдаБугун, 15:50Францияда чегирмадаги кондиционерлар учун харидорлар муштлашдиФранцияда чегирмадаги кондиционерлар учун харидорлар муштлашдиБугун, 15:41Киевдаги “Ўзбек палови №1” ресторани ракета ҳужумида вайрон бўлдиКиевдаги “Ўзбек палови №1” ресторани ракета ҳужумида вайрон бўлдиБугун, 15:38Индонезияда 6,2 магнитудали кучли зилзила содир бўлди Индонезияда 6,2 магнитудали кучли зилзила содир бўлди Бугун, 15:23Венесуэладаги кучли зилзила оқибатидаги қурбонлар сони 2 295 нафарга етдиВенесуэладаги кучли зилзила оқибатидаги қурбонлар сони 2 295 нафарга етдиБугун, 15:05Хитойда ўқувчилардан олиб қўйилган юзлаб смартфон болға билан синдирилдиХитойда ўқувчилардан олиб қўйилган юзлаб смартфон болға билан синдирилдиБугун, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди