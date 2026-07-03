1000 евро маош: Словакия ўзбекистонликларни ишга чақирмоқда

·54·Дунё
1000 евро маош: Словакия ўзбекистонликларни ишга чақирмоқда

Ўзбекистон Республикаси Миграция агентлиги Словакияда кара (погрузчик) ҳайдовчиси сифатида ишлаш истагида бўлган Ўзбекистон фуқаролари учун рўйхатдан ўтиш бошланганини маълум қилди.

Агентлик хабарига кўра, ушбу дастур доирасида жами 70 та бўш иш ўрни таклиф этилмоқда. Ишга қабул қилинган номзодларга ойига 1000 евро миқдорида қўлга тегадиган иш ҳақи тўланади. Меҳнат тартиби ҳафтасига 5 иш куни ва кунига 8 соатлик иш режими асосида ташкил этилади.

Танловда 20 ёшдан 45 ёшгача бўлган эркаклар иштирок этиши мумкин. Номзодлардан «B» тоифали ҳайдовчилик гувоҳномаси, кара ҳайдаш бўйича камида 6 ойлик иш тажрибаси, шунингдек, рус тилини мулоқот даражасида билиш талаб этилади.

Иш берувчи томонидан ходимларни турар жой билан таъминлаш харажатлари қопланади, шунингдек, улар учун тиббий суғурта ҳам расмийлаштирилади.

Қайд этилишича, ишчи визаси ва авиачипта учун сарфланадиган маблағлар дастлаб номзоднинг ўзи томонидан тўланади. Бироқ фуқаро Словакияда расман ишга жойлашганидан сўнг ушбу харажатлар Миграция агентлиги томонидан компенсация қилиб берилади.

Агентлик маълумотига кўра, рўйхатдан ўтган номзодлар сони 300 нафарга етгач, аризалар қабул қилиш жараёни тўхтатилади.

Қўшимча маълумотларни Миграция агентлигининг 71 202 33 55 телефон рақами (ички рақамлар: 556 ва 906) орқали олиш мумкин.

Эслатиб ўтамиз, бундан аввал ҳам Миграция агентлиги ҳамда Италия Меҳнат ва ижтимоий сиёсат вазирлигининг Sviluppo Lavoro Italia ташкилоти Ўзбекистон фуқароларини Италияда қурилиш соҳасидаги бўш иш ўринларига жалб қилиш бўйича танлов бошланганини маълум қилган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эверестда 30 йилдан бери ётган жасад олиб туширилмоқдаЭверестда 30 йилдан бери ётган жасад олиб туширилмоқдаБугун, 16:11Францияда чегирмадаги кондиционерлар учун харидорлар муштлашдиФранцияда чегирмадаги кондиционерлар учун харидорлар муштлашдиБугун, 15:41Киевдаги “Ўзбек палови №1” ресторани ракета ҳужумида вайрон бўлдиКиевдаги “Ўзбек палови №1” ресторани ракета ҳужумида вайрон бўлдиБугун, 15:38Индонезияда 6,2 магнитудали кучли зилзила содир бўлди Индонезияда 6,2 магнитудали кучли зилзила содир бўлди Бугун, 15:23Венесуэладаги кучли зилзила оқибатидаги қурбонлар сони 2 295 нафарга етдиВенесуэладаги кучли зилзила оқибатидаги қурбонлар сони 2 295 нафарга етдиБугун, 15:05Хитойда ўқувчилардан олиб қўйилган юзлаб смартфон болға билан синдирилдиХитойда ўқувчилардан олиб қўйилган юзлаб смартфон болға билан синдирилдиБугун, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди