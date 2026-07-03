Мадонна 20 йилдан сўнг янги албоми билан мусиқа оламига қайтди
Поп мусиқаси афсонаси Мадонна мухлисларини узоқ кутилган янгилик билан хурсанд қилди. Бундан 20 йил аввал дунё бўйлаб катта шуҳрат қозонган “Confessions on a Dance Floor” албомининг мантиқий давоми ҳисобланган “Confessions II” расман тақдим этилди.
Янги албом хонанданинг ижодидаги 15-студия албоми бўлиб, ундан 16 та қўшиқ ўрин олган. Лойиҳа доирасида Мадонна бир қатор машҳур санъаткорлар билан ҳамкорлик қилган. Хусусан, албомдан Сабрина Карпентер, Мартин Гаррикс, Stromae ҳамда хонанданинг қизи Лола Леон иштирокидаги қўшиқлар ҳам жой олган.
Мусиқа танқидчилари ҳам янги релизни илиқ кутиб олди. The Guardian нашри уни Мадоннанинг сўнгги йигирма йилдаги энг муваффақиятли албомларидан бири деб баҳолаган бўлса, The Independent “Confessions II”ни замонавий поп ва рақс мусиқасининг ёрқин намуналаридан бири сифатида эътироф этди.
67 ёшида ҳам Мадонна ўзининг бетакрор услуби, саҳнадаги кучли энергияси ва ижодий салоҳиятини сақлаб қолганини яна бир бор намойиш этди.
…