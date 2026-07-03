Криштиану Роналду яна тарих яратди: 25 голлик ноёб рекорд...
Португалия миллий жамоаси сардори Криштиану Роналду футбол тарихида яна бир улкан натижани қайд этди.
У жаҳон ва Европа чемпионатларида жами камида 25 та гол урган тарихдаги илк футболчига айланди. Бу ҳақда Squawka статистика маркази маълум қилди.
Тарихий гол Хорватияга қарши урилди
Роналду ўзининг йирик халқаро мусобақалардаги 25-голини ЖЧ-2026 1/16 финалида Хорватия дарвозасига киритди.
Учрашувнинг 68-дақиқасида Португалия пенальти тепиш ҳуқуқига эга бўлди. Тўп олдига келган Криштиану зарбани аниқ амалга ошириб, навбатдаги тарихий натижасини қайд этди.
Роналдунинг турнирлардаги голлари
Португалиялик юлдузнинг жаҳон ва Европа чемпионатларидаги голлари қуйидагича:
Евро-2004 — 2 та гол;
ЖЧ-2006 — 1 та гол;
Евро-2008 — 1 та гол;
ЖЧ-2010 — 1 та гол;
Евро-2012 — 3 та гол;
ЖЧ-2014 — 1 та гол;
Евро-2016 — 3 та гол;
ЖЧ-2018 — 4 та гол;
Евро-2020 — 5 та гол;
ЖЧ-2022 — 1 та гол;
ЖЧ-2026 — ҳозирча 3 та гол.
22 йиллик тарих
Роналду илк бор Европа чемпионатида 2004 йилда гол урган эди.
Шундан буён у турли даврлардаги жаҳон ва Европа чемпионатларида Португалиянинг асосий етакчиларидан бири бўлиб келмоқда.
Хорватияга қарши урилган гол эса Криштианунинг 22 йил давомида йирик халқаро турнирларда тўплаган натижасини 25 тага етказди.
Роналдунинг рекордлари давом этмоқда
Криштиану Роналду катта мусобақалардаги барқарорлиги ва узоқ йиллар юқори даражада ўйнаётгани билан футбол тарихида алоҳида ўрин эгалламоқда.
ЖЧ-2026да ҳозирча учта гол урган ҳужумчи турнирнинг кейинги босқичларида ўз рекордини янада яхшилаш имкониятига эга.
…