Индонезияда 6,2 магнитудали кучли зилзила содир бўлди

·0·Дунё
Индонезияда 6,2 магнитудали кучли зилзила содир бўлди

Жума куни Индонезиянинг шарқий қисми соҳиллари яқинида 6,2 магнитудали кучли зилзила содир бўлди. Бу ҳақда АҚШ Геология хизмати (USGS) маълум қилди. Дастлабки маълумотларга кўра, табиий офат оқибатида жабрланганлар ёки вайронгарчиликлар ҳақида расмий хабарлар келиб тушмаган.

Маълум қилинишича, ер силкиниши маҳаллий вақт билан соат 11:31 да (GMT бўйича 02:31) қайд этилган. Зилзила ўчоғи Шимолий Малуку вилоятидаги Тобело шаҳридан тахминан 58 километр ғарбда, 120 километр чуқурликда жойлашган.

Зилзила эпицентридан тахминан 114 километр узоқликда жойлашган Тернате шаҳрида яшовчи Умар Аббос табиий офат пайтидаги ҳолатни эслаб, кучли қўрқувни бошидан кечирганини айтди.

«Мен йўл бўйидаги қаҳвахонада ўтириб, кофе ичаётган эдим. Бирдан стулим тебрана бошлади. Олдинги зилзилалардан кейин ҳалигача руҳий таъсирдан чиқмаганман, шунинг учун бир лаҳзага саросимага тушдим», деди у AFP агентлигига.

Индонезиянинг Метеорология, климатология ва геофизика агентлиги (BMKG) ушбу зилзиладан кейин цунами хавфи кузатилмаслигини маълум қилди. Шу боис аҳолига қўшимча эвакуация чоралари эълон қилинмаган.

Маълумот учун, Индонезия ва унга қўшни давлатлар Тинч океаннинг машҳур «Олов ҳалқаси» (Ring of Fire) ҳудудида жойлашган. Ушбу геологик минтақа Япониядан Жануби-Шарқий Осиё орқали Тинч океани ҳавзасигача чўзилган бўлиб, ер қобиғидаги тектоник плиталар фаоллиги ва вулқонлар кўплиги сабабли дунёдаги энг сейсмик фаол ҳудудлардан бири ҳисобланади. Шу боис бу ерларда кучли зилзилалар ва вулқон отилишлари тез-тез содир бўлиб туради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венесуэладаги кучли зилзила оқибатидаги қурбонлар сони 2 295 нафарга етдиВенесуэладаги кучли зилзила оқибатидаги қурбонлар сони 2 295 нафарга етдиБугун, 15:05Хитойда ўқувчилардан олиб қўйилган юзлаб смартфон болға билан синдирилдиХитойда ўқувчилардан олиб қўйилган юзлаб смартфон болға билан синдирилдиБугун, 14:57Роналдунинг Хорватияга қарши голидан олдин “Бисмиллоҳ” дегани камераларда қайд этилди (видео)Роналдунинг Хорватияга қарши голидан олдин “Бисмиллоҳ” дегани камераларда қайд этилди (видео)Бугун, 14:51Қариялар уйида базм уюштирган блогер буви интернет қаҳрамонига айландиҚариялар уйида базм уюштирган блогер буви интернет қаҳрамонига айландиБугун, 14:44Аргентина терма жамоасининг Майами аэропортидаги текшируви Мессининг кулгусига сабаб бўлдиАргентина терма жамоасининг Майами аэропортидаги текшируви Мессининг кулгусига сабаб бўлдиБугун, 14:1912 йил асирликда сақланган франциялик аёл ниҳоят қутқарилди12 йил асирликда сақланган франциялик аёл ниҳоят қутқарилдиБугун, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди